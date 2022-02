ZxEditor v3.0.0-Alpha

移动端HTML文档(富文本)编辑器,支持图文混排、引用、大标题、无序列表,字体颜色、加粗、斜体。

可用于独立web项目开发,也可以用于与原生App混合(hybrid)开发。

旧版请见:v2.x.x

文档地址:https://capricorncd.github.io/zx-editor/docs/index.html

本地运行 Build Setup

npm i npm run dev npm run build

使用 Use

npm i -S zx-editor yarn add zx-editor

# browser

< link rel = "stylesheet" href = "./dist/css/zx-editor.min.css" > < div id = "editorContainer" > </ div > < script src = "./dist/js/zx-editor.min.js" > </ script > < script > var zxEditor = new ZxEditor( '#editorContainer' , { placeholder: '请输入内容' }) </ script >

注意:添加照片时,判断照片方向,并自动旋转需要依赖插件 exif.js

import { ZxEditor } from 'zx-editor' import 'zx-editor/dist/css/zx-editor.min.css'

Copyright and license

Code and documentation copyright 2018. capricorncd. Code released under the MIT License.