Zstandard codec for Node.js and Web, powered by Emscripten.

Description

zstd-codec is a binding of Zstandard for Node.js and Browsers, includes JavaScript port of Zstandard compiled with Emscripten.

Installation

npm

npm install zstd-codec

yarn

yarn add zstd-codec

Usage

require module, and instantiate api objects.

const ZstdCodec = require ( 'zstd-codec' ).ZstdCodec; ZstdCodec.run( zstd => { const simple = new zstd.Simple(); const streaming = new zstd.Streaming(); });

Use Simple API for small data

Use Streaming API for large data

Simple API

Using Zstandard's Simple API ZSTD_compress for compress ZSTD_decompress for decompress

Store whole input/output bytes into Emscripten's heap Available Emscripten's heap size is 16MiB (input.length + output.length) should be less than 12MiB



content_bytes : data to compress, must be Uint8Array .

: data to compress, must be . compression_level : (optional) compression level, default value is 3

const data = ...; const level = 5 ; const compressed = simple.compress(data, level); do_something(compressed);

compressed_bytes : data to decompress, must be Uint8Array .

const compressed = ...; const data = simple.decompress(compressed); do_something(data);

Streaming APIs

Using Zstandard's Streaming API ZSTD_xxxxCStream APIs for compress ZSTD_xxxxDStream APIs for decompress

Store partial input/output bytes into Emscripten's heap

const streaming = new ZstdCodec.Streaming();

You can use custom Iterable object on compressChunks / decompressChunks .

content_bytes : data to compress, must be 'Uint8Array'

: data to compress, must be 'Uint8Array' compression_level : (optional) compression level, default value is 3

const compressed = streaming.compress(data);

chunks : data chunks to compress, must be Iterable of Uint8Array

: data chunks to compress, must be of size_hint : (optional) size hint to store compressed data (to improve performance)

: (optional) size hint to store compressed data (to improve performance) compression_level : (optional) compression level, default value is 3

const chunks = [dataPart1, dataPart2, dataPart3, ...]; const size_hint = chunks.map( ( ar ) => ar.length).reduce( ( p, c ) => p + c); const compressed = streaming.compressChunks(chunks, size_hint);

compressed_bytes : data to decompress, must be Uint8Array .

: data to decompress, must be . size_hint : (optional) size hint to store decompressed data (to improve performance)

const data = streaming.decompress(data);

chunks : data chunks to compress, must be Iterable of Uint8Array

: data chunks to compress, must be of size_hint : (optional) size hint to store compressed data (to improve performance)

const chunks = [dataPart1, dataPart2, dataPart3, ...]; const size_hint = 2 * 1024 * 1024 ; const data = streaming.decompressChunks(chunks, size_hint);

Dictionary API

const ZstdCodec = require ( 'zstd-codec' ).ZstdCodec; ZstdCodec.run( zstd => { const simple = new zstd.Simple(); const cdict = new zstd.Dict.Compression(dict_bytes, compression_level); const compressed = simple.compressUsingDict(data, cdict); const ddict = new zstd.Dict.Decompression(dict_bytes); const data = simple.decompressUsingDict(compressed, ddict); });

Migrate from v0.0.x to v0.1.x

API changed

please use callback style module instantiation.

const zstd = require ( 'zstd-codec' ).ZstdCodec; const simple = new zstd.Simple(); const ZstdCodec = require ( 'zstd-codec' ).ZstdCodec; ZstdCodec.run( zstd => { const simple = new zstd.Simple(); });

NOTE: I wanted to use Promise instead of callback, but does not work :( Need to survey why promise does not work, but it will take a lot of times.

Class name changed

ZstdCompressionDict => zsdt.Dict.Compression

ZstdDecompressionDict => zsdt.Dict.Decompression

Example

Browser

See the document.

TODO: add an example for Node.js.

