zscroller

dom scroller based on zynga scroller

Example

http://localhost:6006/examples/

online example: http://yiminghe.github.io/zscroller/

install

API

typed

interface ViewportSize { width : number; height: number; } interface ContentSize { width : number; height: number; } interface X { width : number; height?: number; scrollbar?: { style : any; }; indicator?: { style : any; }; } interface Y { width?: number; height: number; scrollbar?: { style : any; }; indicator?: { style : any; }; } interface IZScrollerOption { minZoom?: number; maxZoom?: number; minIndicatorSize?: number; zooming?: boolean; locking?: boolean; viewport: IViewportSize; content: IContentSize; x?: X; y?: Y; defaultScrollX?:number; defaultScrollY?:number; defaultZoom?:number; container?: HTMLElement; scrollingComplete?: () => any; onScroll?: ( x: number, y: number, zoom: number ) => any; } declare class ZScroller { constructor (_options: ZScrollerOption); scrollTo(x: number, y: number, animate: boolean): void; scrollBy(x: number, y: number, animate: boolean): void; getScrollbar(type: any): HTMLElement; getScrollPosition(): {x:number;y:number;}; setDisabled(disabled: any): void ; setDimensions({ viewport, content, x, y, }?: { viewport?: ViewportSize; content?: ContentSize; x?: X; y?: Y; }): void ; destroy(): void ; }

usage

import ZScroller from 'zscroller' ; const zscroller = new ZScroller({ container, viewport : { height : container.clientHeight - 20 , width : container.clientWidth - 20 , }, content : { width : content.offsetWidth, height : content.offsetHeight }, x : { width : container.clientWidth - 4 , }, y : { height : container.clientHeight - 4 , }, onScroll(left, top) { content.style.transform = `translate3d( ${-left} px, ${-top} px,0)` content.style.webkitTransform = `translate3d( ${-left} px, ${-top} px,0)` ; } }); container.appendChild(zscroller.getScrollbar( 'x' )); container.appendChild(zscroller.getScrollbar( 'y' ));

License

zscroller is released under the MIT license.