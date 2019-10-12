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zqwe-vue

by 田勇
1.2.8 (see all)

we-vue， 不只是 vue.js + weui!

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Overview

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Popularity

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23

GitHub Stars

490

Maintenance

Last Commit

2yrs ago

Contributors

6

Package

Dependencies

2

Size (min+gzip)

34.5KB

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

No?

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Readme

WeVue, 不止是 Vue.js + weui!

npm

we-vue 是一套基于 Vue.js 的移动关组件库，结合 weui 官方样式库，封装了一系列组件，适合微信公众号等移动端开发。

特性

  • 35+ 个组件
  • 尽可能全面的单元测试
  • 详细的在线文档和示例
  • 支持 Typescript

在线文档（https://wevue.org）

在线示例（https://demo.wevue.org）

安装

// yarn 推荐
$ yarn add we-vue

// npm
$ npm install we-vue -S

开发

we-vue3.0 版本开始使用 lerna 工具，以 monorepo 模式进行开发，packages 目录下包含了 demo, docs 以及 we-vue 三个包，分别为示例，在线文档和组件库。如果有兴趣参与贡献代码，需要对 lerna 有一定的了解。除此之外，3.0使用 Typescript 对组件包进行了重构，因此也需要一定的 TS 基础。

  1. 克隆代码
// GitHub
$ git clone https://github.com/tianyong90/we-vue.git

// 码云（为方便国内用户，本项目也托管到码云，码云仅作定期同步，不保证代码为最新）
$ git clone https://gitee.com/tianyong/we-vue.git
  1. 安装依赖
$ cd we-vue && lerna bootstrap
  1. 运行本地服务并开发
// 开发组件及 demo
$ yarn run dev

// 开发在线文档
$ yarn run dev:docs

参与贡献

对于对本项目作出过贡献的朋友表示诚挚的感谢！同时也感谢提出过建议或反馈 Bug 的朋友。😄

如果你有兴趣参与贡献代码或者提出建议，请阅读 贡献指南

感谢

本项目从创建到现在，参考了不少流行的 vue 组件库，其中最主要的有 Mint-UI, 有赞 vant 以及 Vuetify。部分代码移植于这些 MIT 开源项目，同时又涉及大量变动，未及一一标注。在此表示感谢！

License

MIT

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Poor Documentation0
Hard to Use0
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