remark

The remark processor is a markdown processor powered by plug-ins.

Interface by unified

MDAST syntax tree

syntax tree Parses markdown to the tree with remark-parse

Plug-ins transform the tree

Compiles the tree to markdown using remark-stringify

Don’t need the parser? Or the compiler? That’s OK.

Installation

npm:

npm install remark

Usage

var remark = require ( 'remark' ); var recommended = require ( 'remark-preset-lint-recommended' ); var html = require ( 'remark-html' ); var report = require ( 'vfile-reporter' ); remark() .use(recommended) .use(html) .process( '## Hello world!' , function ( err, file ) { console .error(report(err || file)); console .log( String (file)); });

Yields:

1:1 warning Missing newline character at end of file final-newline remark-lint ⚠ 1 warning <h2>Hello world!</h2>

License

MIT © Titus Wormer