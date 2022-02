Zorium - The CoffeeScript Web Framework

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ v2.0.0

Features

Example

z = require 'zorium' class Icon render: ({children}) -> z '.icon' , children class AppComponent constructor: -> @state = z.state name: 'Zorium' render: => {name} = @state.getValue() z '.zorium' , z 'p.text' , z Icon, 'fireworks' "The Future - #{name} " z.render new AppComponent(), document .body

Documentation

zorium.zolmeister.com

Installation

yarn add zorium

Contribute

yarn install yarn test

Changelog