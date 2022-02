English version

zlib.js は ZLIB(RFC1950), DEFLATE(RFC1951), GZIP(RFC1952), PKZIP の JavaScript 実装です。

使い方

zlib.js は必要な機能ごとに分割されています。 bin ディレクトリから必要なものを利用してください。

zlib_and_gzip.min.js: ZLIB + GZIP (Raw) rawdeflate.js: Raw Deflate raw.js: Raw Inflate zlib.min.js: ZLIB Inflate + Deflate inflate.min.js: ZLIB Inflate deflate.min.js: ZLIB Deflate inflate_stream.min.js: ZLIB Inflate (stream mode) (GZIP) gzip.min.js: GZIP gunzip.min.js: GUNZIP (PKZIP) zip.min.js ZIP unzip.min.js UNZIP

node-zlib.js: (ZLIB + GZIP for node.js)

圧縮 (Compress)

Raw Deflate

var deflate = new Zlib.RawDeflate(plain); var compressed = deflate.compress();

Raw Deflate Option

ZLIB Option を参照してください。

ZLIB

var deflate = new Zlib.Deflate(plain); var compressed = deflate.compress();

ZLIB Option

Zlib.Deflate の第二引数にオブジェクトを渡す事で圧縮オプションを指定する事が出来ます。

{ compressionType : Zlib.Deflate.CompressionType, lazy : number }

Zlib.Deflate.CompressionType は NONE (無圧縮), FIXED (固定ハフマン符号), DYNAMIC (動的ハフマン符号) から選択する事ができます。 default は DYNAMIC です。

lazy は Lazy Matching の閾値を指定します。 Lazy Matching とは、LZSS のマッチ長が閾値より低かった場合、次の Byte から LZSS の最長一致を試み、マッチ長の長い方を選択する手法です。

GZIP

GZIP の実装は現在不完全ですが、ただの圧縮コンテナとして使用する場合には特に問題はありません。 zlib.js を用いて作成された GZIP の OS は、自動的に UNKNOWN に設定されます。

var gzip = new Zlib.Gzip(plain); var compressed = gzip.compress();

GZIP Option

{ deflateOptions : Object , flags : { fname : boolean, comment : boolean, fhcrc : boolean }, filename : string, comment : string }

PKZIP

PKZIP では複数のファイルを扱うため、他のものとは少し使い方が異なります。

var zip = new Zlib.Zip(); zip.addFile(plainData1, { filename : stringToByteArray( 'foo.txt' ) }); zip.addFile(plainData2, { filename : stringToByteArray( 'bar.txt' ) }); zip.addFile(plainData3, { filename : stringToByteArray( 'baz.txt' ) }); var compressed = zip.compress(); function stringToByteArray ( str ) { var array = new ( window .Uint8Array !== void 0 ? Uint8Array : Array )(str.length); var i; var il; for (i = 0 , il = str.length; i < il; ++i) { array[i] = str.charCodeAt(i) & 0xff ; } return array; }

PKZIP Option

filename, comment, extraField は Typed Array が使用可能な場合は必ず Uint8Array を使用してください。

{ filename : ( Array .<number>| Uint8Array ), comment : ( Array .<number>| Uint8Array ), extraField : ( Array .<number>| Uint8Array ), compress : boolean, compressionMethod : Zlib.Zip.CompressionMethod, os : Zlib.Zip.OperatingSystem, deflateOption : Object }

伸張 (Decompress)

圧縮されたデータの伸張は、基本的に各コンストラクタに圧縮されたデータを渡し、 それの decompress メソッドを呼ぶ事で伸張処理を開始する事が出来ます。

Raw Deflate

var inflate = new Zlib.RawInflate(compressed); var plain = inflate.decompress();

Raw Deflate Option

ZLIB Option を参照してください。

ZLIB

var inflate = new Zlib.Inflate(compressed); var plain = inflate.decompress();

ZLIB Option

Zlib.Inflate の第二引数にオブジェクトを渡す事で伸張オプションを指定する事ができます。

{ 'index' : number, 'bufferSize' : number, 'bufferType' : Zlib.Inflate.BufferType, 'resize' : boolean, 'verify' : boolean }

Zlib.Inflate.BufferType は ADAPTIVE (default) か BLOCK を選択する事ができます。

ADAPTIVE はバッファを伸張後のサイズを予測して一気に拡張しますが、データによっては余分にメモリを使用しすぎる事があります。

はバッファを伸張後のサイズを予測して一気に拡張しますが、データによっては余分にメモリを使用しすぎる事があります。 BLOCK では BufferSize ずつ拡張していきますが、動作はあまり速くありません。

resize オプションは Typed Array 利用可能時 decompress メソッドで返却する値の ArrayBuffer を Uint8Array の長さまで縮小させます。 default は false です。

verify オプションは Adler-32 Checksum の検証を行うかを指定します。 default は false です。

GZIP

var gunzip = new Zlib.Gunzip(compressed); var plain = gunzip.decompress();

Gunzip のオプションは現在ありません。

PKZIP

PKZIP の構築と同様に複数ファイルを扱うため、他のものとは少し使い方が異なります。

var unzip = new Zlib.Unzip(compressed); var filenames = unzip.getFilenames(); var plain = unzip.decompress(filenames[ 0 ]);

Unzip のオプションは現在ありません。

Node.js で使用する場合はユニットテストを参照してください。 https://github.com/imaya/zlib.js/blob/master/test/node-test.js

Debug

zlib.js では JavaScript ファイルを minify された形で提供していますが、開発中やデバッグ時に minify する前の状態が知りたい事があります。 そういった時のために SourceMaps ファイルや Pretty Print されたファイルも提供しています。

Source Map

Source Map を使いたい場合はファイル名に dev のついたバージョンを使います。 例えば Source Map を有効にした Inflate を使いたい場合は以下になります。

- inflate .min .js - inflate .dev .min .js

Pretty Print

SourceMaps とは異なりますが、minify の変数名の短縮のみ避けられれば良いという場合には、 Closure Compiler で読みやすくしたファイルを利用することも可能です。 zlib.pretty.js というファイル名で全ての実装がはいっていますので、minify されたものをこのファイルに置き換えるだけで使用できます。

How to build

ビルドは Grunt と Closure Compiler を使用して行います。

必要な環境

Grunt

Python

ビルド

Grunt を使ってビルドを行います。

$ grunt [target]

ビルドターゲット

target ファイル名 含まれる実装 deps deps.js 依存関係の解決 deflate deflate.min.js ZLIB Deflate inflate inflate.min.js ZLIB Inflate inflate_stream inlfate_stream.min.js ZLIB Inlate (stream) zlib zlib.min.js ZLIB Deflate + Inflate gzip gzip.min.js GZIP Compression gunzip gunzip.min.js GZIP Decompression zlib_and_gzip zlib_and_gzip.min.js ZLIB + GZIP node node-zlib.js ZLIB + GZIP for node.js zip zip.min.js PKZIP Compression unzip unzip.min.js PKZIP Decompression all * default target

テスト

ブラウザでは Karma, Node.js では mocha を使ってテストを行います。

npm test

ブラウザのみのテスト

npm run test -karma

Node.js のみのテスト

npm run test -mocha

Issue

現在プリセット辞書を用いた圧縮形式には対応していません。 プリセット辞書は通常の圧縮では利用されないため、影響は少ないと思います。

ライセンス

Copyright © 2012 imaya. Licensed under the MIT License.