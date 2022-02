zips a folder and calls your callback when it's done AKA: something that maybe already exists in npmjs.org, but that I couldn't find.

Usage

var zipFolder = require ( 'zip-folder' ); zipFolder( '/path/to/the/folder' , '/path/to/archive.zip' , function ( err ) { if (err) { console .log( 'oh no!' , err); } else { console .log( 'EXCELLENT' ); } });

Tests