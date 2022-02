CLI Documentation

Use on your website

Convert markdown to html with zenn-markdown-html .

import markdownHtml from 'zenn-markdown-html' ; const html = markdownHtml(markdown);

Import styles for content.

import 'zenn-content-css' ;

Enable web-components for embedding.

Some embedded contents such as Tweet, Gist are made with Web Components. To enable these contents embedded, import zenn-embed-elements on client.

useEffect( () => { import ( 'zenn-embed-elements' ); });

Note that zenn-embed-elements is not working with SSR.

