Localizations for jquense/yup.

Install

npm install -S yup-locales

Usage

import { fr } from 'yup-locales' ; import { setLocale } from 'yup' ; setLocale(fr);

Locales

Locales implemented:

ar

de

es

fr

he

it

nb

nl

pt

tr

Please submit a PR with a new locale if you need it. In order to create a new locale, you could translate it automatically with node scripts/create-locale which will use google translate.

Please follow semantic-release message format.