The correct Youtube video id regex. Regex done right!

Install

Install with npm

npm install youtube-regex npm test

Online

Usage

var youtubeRegex = require ( 'youtube-regex' ); youtubeRegex().test( 'unicorn youtube.com/watch?v=0EWbonj7f18' ); youtubeRegex().test( 'youtube.com/watch?v=0EWbonj7f18' ); youtubeRegex().test( 'youtube.com/watch?feature=related&v=0EWbonj7f18' ); youtubeRegex().test( 'youtube.com/watch?v=0EWbonj7f18&feature=related' ); youtubeRegex().test( 'http://www.youtube.com/watch?v=0EWbonj7f18' ); youtubeRegex().test( 'http://www.youtube.com/watch?feature=related&v=0EWbonj7f18' );

For more use-cases see tests

Authors & Contributors

Charlike Mike Reagent

License