YouTube API v3 - Require key (video)

CLI

For use CLI need install youtube-node using -g param.

npm install youtube-node -g

CLI Example getById ( require key and video ID )

youtube id

CLI Example search (require key, query and maxResults)

$ youtube search

Usage

Installation

npm install youtube-node

Example search (search term, num results, params, callback) return object

var YouTube = require ( 'youtube-node' ); var youTube = new YouTube(); youTube.setKey( 'AIzaSyB1OOSpTREs85WUMvIgJvLTZKye4BVsoFU' ); youTube.search( 'World War z Trailer' , 2 , function ( error, result ) { if (error) { console .log(error); } else { console .log( JSON .stringify(result, null , 2 )); } });

See output: https://gist.github.com/paulomcnally/620b76a9afe81f56e8c9

You can also pass in an optional params object. This is useful for paging:

youTube .search ( 'World War z Trailer' , 2 , { pageToken : 'XxXxX' }, function (error, result) { });

Page token is a property on the response - nextPageToken or previousPageToken

Example getById (youtube id, result) return object

var YouTube = require ( 'youtube-node' ); var youTube = new YouTube(); youTube.setKey( 'AIzaSyB1OOSpTREs85WUMvIgJvLTZKye4BVsoFU' ); youTube.getById( 'HcwTxRuq-uk' , function ( error, result ) { if (error) { console .log(error); } else { console .log( JSON .stringify(result, null , 2 )); } });

See output: https://gist.github.com/paulomcnally/50e0b96291c82b87009b

Example related (youtube id, maxResults, result) return object

var YouTube = require ( 'youtube-node' ); var youTube = new YouTube(); youTube.setKey( 'AIzaSyB1OOSpTREs85WUMvIgJvLTZKye4BVsoFU' ); youTube.related( 'hafhSaP_Nh4' , 2 , function ( error, result ) { if (error) { console .log(error); } else { console .log( JSON .stringify(result, null , 2 )); } });

See output: https://gist.github.com/paulomcnally/ebab23c68c374723f28a

Optional Parameters

https://developers.google.com/youtube/v3/docs/search/list#optional-parameters

To set an optional parameter use:

youTube .addParam ( 'order' , 'title' );

For older version use:

npm install youtube-node@0.0.4

Older version use API v2 and is not recommended

