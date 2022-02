Wrapper for dynamically loading the YouTube iframe api script

npm install youtube-iframe

Can be used with browserify or global window.YouTubeIframeLoader .

var YouTubeIframeLoader = require ( 'youtube-iframe' ); YouTubeIframeLoader.load( function ( YT ) { new YT.Player( 'player1' , { height : '390' , width : '640' , videoId : 'M7lc1UVf-VE' }); }); YouTubeIframeLoader.load( function ( YT ) { new YT.Player( 'player2' , { height : '390' , width : '640' , videoId : 'dQw4w9WgXcQ' }); });

Changelog

Typescript support (#3)

Always call the callback asynchronously (#2)

Fixed a bug with infinite recursion when nesting load() calls