Client library for accessing the youtrack rest api

Install

npm install youtrack-rest-client

yarn add youtrack-rest-client

Usage

Authentication

With your permanent token (see Manage-Permanent-Token):

import {Youtrack} from "youtrack-rest-client" ; const config = { baseUrl: "http://example.myjetbrains.com" , token: "perm:your-token" }; const youtrack = new Youtrack(config);

With username/password

The new REST API does not support logging in with username/password anymore, if you require this you need to use the old REST API (youtrack-rest-client version 0.3.x).

youtrack.users.current().then( ( user: User ) => { console .log({user}); }); youtrack.users.all().then( ( users: ReducedUser[] ) => { console .log({users}); }); youtrack.users.byId( '1-1' ).then( ( user: User ) => { console .log({user}); });

youtrack.projects.all().then( ( projects: ReducedProject[] ) => { console .dir(projects); }); youtrack.projects.byId( '0-0' ).then( ( project: Project ) => { console .dir(project); });

youtrack.issues.search( 'project: T1' ).then( ( issues: ReducedIssue[] ) => { console .log({issues}); });

youtrack.issues.byId( 'T1-2' ).then( ( issue: Issue ) => { console .log({issue}); });

youtrack.issues.delete( '2-2' ).then( () => { console .log( 'issue deleted' ); });

youtrack.issues.create({ summary: 'lorem ipsum' , description: 'created using rest api' , project: { id: '0-0' } }).then( issue => { console .log({issue}); });

youtrack.issues.update({ id: 'T1-2' , summary: "updated summary" }).then( issue => { console .log({issue}); });

youtrack.issues.executeCommand({ query: 'for me' , issues: [ { id: '2-6' } ] }).then( response => { console .log({response}); });

youtrack.issues.executeCommand({ query: 'for me' , comment: 'gonna solve this real quick' , issues: [ { id: '2-6' } ] }).then( response => { console .log({response}); });

youtrack.projects.getWorkItemTypes( '0-0' ).then( ( workItemTypes: WorkItemType[] ) => { console .log({workItemTypes}); });

youtrack.workItems.all( 'T1-2' ).then( ( workItems: WorkItem[] ) => { console .log({workItems}); });

youtrack.workItems.create( 'T1-2' , { duration: { presentation: '30m' }, text: 'fixed bug' , type : { name: 'Development' , id: '77-0' } }).then( workItem => { console .log({workItem}); });

youtrack.workItems.update( 'T1-2' , { id: '116-3' , duration: { presentation: '45m' } }).then( workItem => { console .log({workItem}); });

youtrack.workItems.delete( 'T1-2' , '116-3' ).then( () => { console .log( 'workitem deleted.' ); });

youtrack.comments.all( 'T1-2' ).then( ( comments: IssueComment[] ) => { console .log({comments}); });

youtrack.comments.create( 'T1-2' , { text: 'issue comment' }).then( comment => { console .log({comment}); });

youtrack.comments.update( 'T1-2' , { id: '4-1' , text: 'updated issue comment' }).then( comment => { console .log({comment}); });

youtrack.comments.delete( 'T1-2' , '4-1' ).then( () => { console .log( 'comment deleted.' ); });

youtrack.tags.all().then( ( tags: IssueTag[] ) => { console .log({tags}); }); youtrack.tags.byId( '6-0' ).then( ( tag: IssueTag ) => { console .log({tag}); });

youtrack.issues.byId( 'P1-1' ).then( ( issue: Issue ) => { console .log({links: issue.links}); }); youtrack.issues.update({ id: 'P1-1' , links: [ { issues: [ { id: '2-3' } ], id: '92-1s' , } ] }).then( ( issue: Issue ) => { console .log({links: issue.links}); });

youtrack.agiles.all().then( ( agiles: ReducedAgile[] ) => { console .log({agiles}); }); youtrack.agiles.byId( '104-0' ).then( ( agile: Agile ) => { console .log({agile}); }); youtrack.agiles.create({ name: '19-15' , projects: [{ id: '0-0' }] }).then( ( agile: Agile ) => { console .log({agile}); }); youtrack.agiles.delete( '104-1' ).then( () => { console .log( 'agile deleted.' ); }); youtrack.agiles.update({ id: '104-0' , projects: [{ id: '0-0' }] }).then( ( agile: Agile ) => { console .log({agile}); });

const agileId = '104-0' ; youtrack.sprints.all(agileId).then( ( sprints: ReducedSprint[] ) => { console .log({sprints}); }); youtrack.sprints.byId(agileId, '105-0' ).then( ( sprint: Sprint ) => { console .log({sprint}); }); youtrack.sprints.create(agileId, { name: 'my sprint' }).then( ( sprint: Sprint ) => { console .log({sprint}); }); youtrack.sprints.update(agileId, { id: '105-3' , name: 'my sprint 3' }).then( ( sprint: Sprint ) => { console .log({sprint}); }); youtrack.sprints.delete(agileId, '105-2' ).then( () => { console .log( 'sprint deleted.' ); });

Contributing

If you encounter any missing features or bugs, you're welcome to open an Issue! PRs are welcome too ;-)