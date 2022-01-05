YoptaScript это первый в мире скриптовый язык программирования для гопников и реальных пацанов, транслируемый в чистый JavaScript. YoptaScript позволит "чётким пацанам" быстро влиться в ряды программистов и процесс разработки.
Очень приветствуются добавления новых определений в словарь языка, а также поиск багов и расширение функционала!
Смотрите интервью о создании языка на канале Хекслет: https://www.youtube.com/watch?v=Rk5wNGBIilM
При разработке языка использовались основные лексические и фразеологические единицы диалекта "нормальных пацанов" позаимствованные из следующих словарей:
Так же были заимствованы крылатые слова и выражения в ходе наблюдения за некоторыми индивидами из представителей "чётких пацанов".
Толчком к разработке YoptaScript послужили события, произошедшие в середине 2016 года, в ходе которых журналистами Piter.TV была открыта такая категория программистов как гопники-программисты.
Вся разработка и поиск ошибок ведётся в ветке develop!
Все крупные изменения и нововведения вы можете отследить в файле CHANGELOG.md.
YoptaScript не несёт в себе цели оскорбить кого-то или унизить. YoptaScript создан для облегчения обучению программированию определённых слоёв населения.
YoptaScript содержит множество нецензурной лексики.
Скачайте последнюю версию языка и следуйте дальнейшим инструкциям.
yopta.js из папки
dist в папку c вашим проектом. Или используйте CDN
html странице в самый конец перед закрытием тега
body:
<body>
<script src="yopta.js"></script>
</body>
body элемент
script с атрибутом
language="YoptaScript" на странице до подключения основного скрипта
<body>
... ...
<script language="YoptaScript">
//ваш йоптакод
</script>
<!-- Пример с CDN -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/samgozman/YoptaScript/dist/yopta.js"></script>
</body>
Можно так же вынести йоптакод в отдельный файл и подключить через атрибут
src.
<script language="YoptaScript">
ксива.малява(" Оно работает ") нах
</script>
Полный пример можно посмотреть в файле index.html в директории
demo/page. Конвертером из JavaScript в YoptaScript можно воспользоваться открыв файл index.html в директории
demo/converter.
YoptaScript можно так же подключить для вашего проекта с помощью пакетного менеджера npm.
npm install yopta
или введите
npm install -g yopta чтобы установить йопту глобально.
Один из разработчиков языка YoptaScript написал игру Ping-Pong на чистом YoptaScript с использованием canvas!
См. папку examples.
YoptaScript отлично работает с разными локальными диалектами!
Например:
трулио ->
чётко ->
четко ->
чотко -> true
нетрулио ->
пиздишь ->
нечётко ->
нечетко ->
нечотко -> false
эквалио ->
ровно ->
однахуйня ->
типа -> ==
И другие
Все методы и свойства, содержащие букву
ё можно писать без
ё, используя
е. Если в середине слова может присутствовать буква
ё, то можно писать вместо неё букву
о. Yopta поймёт.