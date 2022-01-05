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yop

yopta

by Sam Gozman
2.0.3 (see all)

Скриптовый язык программирования для гопников и реальных пацанов

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Overview

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Popularity

Downloads/wk

0

GitHub Stars

1.6K

Maintenance

Last Commit

1mo ago

Contributors

20

Package

Dependencies

1

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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YoptaScript

yoptascript logo

yoptascript npm contributions welcome contributions welcome

YoptaScript это первый в мире скриптовый язык программирования для гопников и реальных пацанов, транслируемый в чистый JavaScript. YoptaScript позволит "чётким пацанам" быстро влиться в ряды программистов и процесс разработки.

Очень приветствуются добавления новых определений в словарь языка, а также поиск багов и расширение функционала!

Смотрите интервью о создании языка на канале Хекслет: https://www.youtube.com/watch?v=Rk5wNGBIilM

yoptascript logo

Разработка

При разработке языка использовались основные лексические и фразеологические единицы диалекта "нормальных пацанов" позаимствованные из следующих словарей:

Так же были заимствованы крылатые слова и выражения в ходе наблюдения за некоторыми индивидами из представителей "чётких пацанов".

Толчком к разработке YoptaScript послужили события, произошедшие в середине 2016 года, в ходе которых журналистами Piter.TV была открыта такая категория программистов как гопники-программисты.

Вся разработка и поиск ошибок ведётся в ветке develop!

Все крупные изменения и нововведения вы можете отследить в файле CHANGELOG.md.

Предупреждения

YoptaScript не несёт в себе цели оскорбить кого-то или унизить. YoptaScript создан для облегчения обучению программированию определённых слоёв населения.

YoptaScript содержит множество нецензурной лексики.

Использование

Скачайте последнюю версию языка и следуйте дальнейшим инструкциям.

Браузер

  1. Положите файл yopta.js из папки dist в папку c вашим проектом. Или используйте CDN
  2. Подключите файл к вашей html странице в самый конец перед закрытием тега body:
<body>
    <script src="yopta.js"></script>
</body>
  1. Создайте внутри body элемент script с атрибутом language="YoptaScript" на странице до подключения основного скрипта
<body>
    ... ...
    <script language="YoptaScript">
        //ваш йоптакод
    </script>
    <!-- Пример с CDN -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/samgozman/YoptaScript/dist/yopta.js"></script>
</body>

Можно так же вынести йоптакод в отдельный файл и подключить через атрибут src.

  1. Начните писать код!
<script language="YoptaScript">
    ксива.малява(" Оно работает ") нах
</script>

Полный пример можно посмотреть в файле index.html в директории demo/page. Конвертером из JavaScript в YoptaScript можно воспользоваться открыв файл index.html в директории demo/converter.

NodeJS

YoptaScript можно так же подключить для вашего проекта с помощью пакетного менеджера npm.

npm install yopta

или введите npm install -g yopta чтобы установить йопту глобально.

Проекты на YoptaScript

Игра Ping-Pong

Один из разработчиков языка YoptaScript написал игру Ping-Pong на чистом YoptaScript с использованием canvas!

Pong-YoptaScript (Demo)

Примеры

См. папку examples.

  1. Переменные, функции, условия
  2. Циклы
  3. document & window
  4. Math
  5. Логические операторы

Поддержка разных диалектов

YoptaScript отлично работает с разными локальными диалектами!

Например:

  • трулио -> чётко -> четко -> чотко -> true
  • нетрулио -> пиздишь -> нечётко -> нечетко -> нечотко -> false
  • эквалио -> ровно -> однахуйня -> типа -> ==

И другие

Все методы и свойства, содержащие букву ё можно писать без ё, используя е. Если в середине слова может присутствовать буква ё, то можно писать вместо неё букву о. Yopta поймёт.

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