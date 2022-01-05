YoptaScript

YoptaScript это первый в мире скриптовый язык программирования для гопников и реальных пацанов, транслируемый в чистый JavaScript. YoptaScript позволит "чётким пацанам" быстро влиться в ряды программистов и процесс разработки.

Очень приветствуются добавления новых определений в словарь языка, а также поиск багов и расширение функционала!

Смотрите интервью о создании языка на канале Хекслет: https://www.youtube.com/watch?v=Rk5wNGBIilM

Разработка

При разработке языка использовались основные лексические и фразеологические единицы диалекта "нормальных пацанов" позаимствованные из следующих словарей:

Так же были заимствованы крылатые слова и выражения в ходе наблюдения за некоторыми индивидами из представителей "чётких пацанов".

Толчком к разработке YoptaScript послужили события, произошедшие в середине 2016 года, в ходе которых журналистами Piter.TV была открыта такая категория программистов как гопники-программисты.

Вся разработка и поиск ошибок ведётся в ветке develop!

Все крупные изменения и нововведения вы можете отследить в файле CHANGELOG.md.

Предупреждения

YoptaScript не несёт в себе цели оскорбить кого-то или унизить. YoptaScript создан для облегчения обучению программированию определённых слоёв населения.

YoptaScript содержит множество нецензурной лексики.

Использование

Скачайте последнюю версию языка и следуйте дальнейшим инструкциям.

Браузер

Положите файл yopta.js из папки dist в папку c вашим проектом. Или используйте CDN Подключите файл к вашей html странице в самый конец перед закрытием тега body :

< body > < script src = "yopta.js" > </ script > </ body >

Создайте внутри body элемент script с атрибутом language="YoptaScript" на странице до подключения основного скрипта

< body > ... ... < script language = "YoptaScript" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/gh/samgozman/YoptaScript/dist/yopta.js" > </ script > </ body >

Можно так же вынести йоптакод в отдельный файл и подключить через атрибут src .

Начните писать код!

< script language = "YoptaScript" > ксива.малява( " Оно работает " ) нах </ script >

Полный пример можно посмотреть в файле index.html в директории demo/page . Конвертером из JavaScript в YoptaScript можно воспользоваться открыв файл index.html в директории demo/converter .

NodeJS

YoptaScript можно так же подключить для вашего проекта с помощью пакетного менеджера npm.

npm install yopta

или введите npm install -g yopta чтобы установить йопту глобально.

Проекты на YoptaScript

Игра Ping-Pong

Один из разработчиков языка YoptaScript написал игру Ping-Pong на чистом YoptaScript с использованием canvas!

Pong-YoptaScript (Demo)

Примеры

См. папку examples.

Поддержка разных диалектов

YoptaScript отлично работает с разными локальными диалектами!

Например:

трулио -> чётко -> четко -> чотко -> true

-> -> -> -> нетрулио -> пиздишь -> нечётко -> нечетко -> нечотко -> false

-> -> -> -> -> эквалио -> ровно -> однахуйня -> типа -> ==

И другие