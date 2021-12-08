Node Log 统计方案

这是什么

这是yog框架的log统计模块，支持中间件或者单独使用等方式，兼容ODP日志格式与配置。关于ODP的日志方案调研可查看此文档.

统计日志类型包括：

server日志

access_log: web访问日志，按小时分日志

error_log: web错误日志，按小时分日志

访问日志统计方式为请求返还才触发。

应用日志

每个app有各自独立的日志，日志名为app的名称，例如demo.log和demo.log.wf。

可配置每个app是否使用独立的子目录存放自身日志，例如demo/demo.log。

可配置每个app是否按小时切分日志。

可配置每个app的日志级别。

对于不属于任何app的node.js程序，日志名为unknown.log。

快速开始

1 初始化配置

var YLogger = require ( 'yog-log' ); var path = require ( 'path' ); var conf = { app: 'yog' , log_path: path.join(__dirname, 'log' ), intLevel: 16 } app. use ( YLogger ( conf ));

填写此配置之后yog-log就开始统计访问日志。

2 调用接口统计应用日志

使用 getLogger 方法获取到日志模块实例，然后调用接口统计日志。

var YLogger = require ( 'yog-log' ); var logger = YLogger.getLogger(); logger.log( 'warning' , 'msg' );

日志初始化配置项

配置项均有默认值，理论上不需要配置也能工作。推荐设置配置有： level 、 app 、 log_path 三项。

配置项 默认值 说明 app unknown app名称，推荐填写 format 见下 默认应用日志格式 format_wf 见下 默认的应用日志warning及fatal日志格式 intLevel 16 log日志级别，高于此级别的日志不会输出 auto_rotate 1 是否自动切分 use_sub_dir 1 日志是否在二级目录打印，目录名为 APP_NAME log_path 插件安装地址/log 日志存放目录，注意需要设置 data_path 插件安装地址/data 格式数据存放的目录，可不用设置 IS_OMP 0 是否开启omp日志，如果不接入omp，建议置为2 debug 0 是否使用debug模式直接在控制台输出日志

默认` format `: % L : % t [%f:%N] errno [%E] logId [%l] uri [%U] user [%u] refer [%{referer}i] cookie [%{cookie}i] % S % M 默认的` format_wf `： % L : %{% m-% d % H :% M :% S } t %{ app } x * %{ pid } x [logid=%l filename=%f lineno=%N errno=%{err_no}x %{encoded_str_array}x errmsg=%{u_err_msg}x]

应用日志等级

日志等级 数据编号 统计说明 FATAL 1 打印FATAL WARNING 2 打印FATAL和WARNING NOTICE 4 打印FATAL、WARNING、NOTICE（线上程序正常运行时的配置） TRACE 8 打印FATAL、WARNING、NOTICE、TRACE（线上程序异常时使用该配置） DEBUG 16 打印FATAL、WARNING、NOTICE、TRACE、DEBUG（测试环境配

在router层使用emit方式可以避免每个文件都引入logger和获取实例。参数说明：

name ：日志事件名称，固定为'log'

obj： string或者object格式。如果是string，认为是错误消息。如果是object，请认为是详细信息。正确格式为{'stack':e,'msg':'msg','errno':'010'}，分别代表 错误堆栈 、 错误消息 、 错误码 。错误消息如果不填将使用错误堆栈的消息。

、 、 。错误消息如果不填将使用错误堆栈的消息。 level ： 日志等级字符串，见上。不区分大小写，不写默认为notice

如下所示：

res.emit( 'log' ,{ 'stack' :e, 'errno' : 120 , 'msg' : 'error happened!' }, 'warning' );

当框架接收请求时，yog-log会新建一个实例，并保存到domain中，确保单次请求流程中调用的getLogger获取到的是同一个实例。

如果单独使用log不经过请求, getLogger会新建一个实例，此时应当传递config配置参数。

提供统一的log方法打印日志。参数说明同response.emit。另外针对各个应用日志等级提供了相对应的方法。

请确保使用快捷方法时名称准确，否则程序将报错。

fatal : logger.fatal(obj)

warning : logger.warning(obj)

notice : logger.notice(obj)

trace : logger.trace(obj)

debug : logger.debug(obj)

注意 ： logger为通过getLogger获取到的日志模块实例 。

自定义错误消息

如果想在日志中填写自定义的日志字段用于追查错误，请在obj中加入custom对象，然后按照键值对应放在custom中。如下所示：

res.emit( 'log' ,{ 'stack' :e, 'errno' : 120 , 'msg' : 'error happened!' , 'custom' :{ 'key1' : 'value1' , 'key2' : 'value2' } }); logger.log( 'warning' , { 'stack' :e, 'errno' : 120 , 'msg' : 'error happened!' , 'custom' :{ 'key1' : 'value1' , 'key2' : 'value2' } });

注意 custom字段默认只会在 warning 和 fatal 日志中展现

生成的错误日志将会类似于下面的格式。其中可以看到custom字段已自动添加到日志中：

WARNING: 07-03 16:44:55 yd * - [logid=868855481 filename=D:\fis\test\models\doc.js lineno=25 errno=120 key1=value1 key2=value2 errmsg=error%20happened!]

Debug支持

处于debug模式下Log将在控制台输出错误日志，并根据错误日志类型显示不同的颜色，方便开发人员调试(debug模式下依旧会写日志到文件)。有两种方法开启debug模式：

开发时 ：yog的config.json的yogLogger arguments 添加参数debug : 1 即开启debug模式

：yog的config.json的yogLogger 添加参数debug : 1 即开启debug模式 线上 ： 无论在线上还是线下都可以在url中添加query参数 _node_debug=1 开启debug模式

日志格式配置

yog-log兼容ODP支持灵活的日志格式配置，以满足不同系统对日志的格式要求。如接入OMP时warning日志格式配置：

%L: %{%m-%d %H:%M:%S}t %{app}x * %{pid}x [ logid=%l filename=%f lineno=%N errno=%{err_no}x %{encoded_str_array}x errmsg=%{u_err_msg}x]

除非特殊情况，不建议随意修改日志格式配置。

格式配置方法如下：

字段 描述 %% 百分比字符串 %h name or address of remote-host %t 时间戳，支持自定义格式如 %{%d/%b/%Y:%H:%M:%S %Z}t %i HTTP-header字段 %a 客户端IP %A server address %C 单个或全部cookie %D 请求消耗时间/ms %f 物理文件名称 %H 请求协议 %m 请求方法 %p 服务端端口 %q 请求query %U 请求URL %v HOSTNAME %V HTTP_HOST %L 当前日志等级 %N 错误发生行数 %E 错误码 %l LogID %M 错误消息 %x 内置的自定义数据，有pid、cookie、encoded_str_array等

测试说明

单元测试说明详见此文档