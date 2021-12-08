这是yog框架的log统计模块，支持中间件或者单独使用等方式，兼容ODP日志格式与配置。关于ODP的日志方案调研可查看此文档.
统计日志类型包括：
访问日志统计方式为请求返还才触发。
var YLogger = require('yog-log');
var path = require('path');
var conf = {
app: 'yog', //app名称，产品线或项目名称等
log_path: path.join(__dirname, 'log'), //日志存放地址
intLevel: 16 //线上一般填4，参见配置项说明
}
app.use(YLogger(conf));
填写此配置之后yog-log就开始统计访问日志。
使用
getLogger方法获取到日志模块实例，然后调用接口统计日志。
var YLogger = require('yog-log');
var logger = YLogger.getLogger(); //默认通过domain获取，单独使用请传递config
logger.log('warning','msg');//or logger.warning('msg');
配置项均有默认值，理论上不需要配置也能工作。推荐设置配置有：
level、
app、
log_path 三项。
|配置项
|默认值
|说明
|app
|unknown
|app名称，推荐填写
|format
|见下
|默认应用日志格式
|format_wf
|见下
|默认的应用日志warning及fatal日志格式
|intLevel
|16
|log日志级别，高于此级别的日志不会输出
|auto_rotate
|1
|是否自动切分
|use_sub_dir
|1
|日志是否在二级目录打印，目录名为
APP_NAME
|log_path
|插件安装地址/log
|日志存放目录，注意需要设置
|data_path
|插件安装地址/data
|格式数据存放的目录，可不用设置
|IS_OMP
|0
|是否开启omp日志，如果不接入omp，建议置为2
|debug
|0
|是否使用debug模式直接在控制台输出日志
默认`format`:
%L: %t [%f:%N] errno[%E] logId[%l] uri[%U] user[%u] refer[%{referer}i] cookie[%{cookie}i] %S %M
默认的`format_wf `：
%L: %{%m-%d %H:%M:%S}t %{app}x * %{pid}x [logid=%l filename=%f lineno=%N errno=%{err_no}x %{encoded_str_array}x errmsg=%{u_err_msg}x]
|日志等级
|数据编号
|统计说明
|FATAL
|1
|打印FATAL
|WARNING
|2
|打印FATAL和WARNING
|NOTICE
|4
|打印FATAL、WARNING、NOTICE（线上程序正常运行时的配置）
|TRACE
|8
|打印FATAL、WARNING、NOTICE、TRACE（线上程序异常时使用该配置）
|DEBUG
|16
|打印FATAL、WARNING、NOTICE、TRACE、DEBUG（测试环境配
在router层使用emit方式可以避免每个文件都引入logger和获取实例。参数说明：
错误堆栈、
错误消息、
错误码。错误消息如果不填将使用错误堆栈的消息。
如下所示：
res.emit('log',{'stack':e,'errno':120,'msg' :'error happened!'},'warning');
当框架接收请求时，yog-log会新建一个实例，并保存到domain中，确保单次请求流程中调用的getLogger获取到的是同一个实例。
如果单独使用log不经过请求, getLogger会新建一个实例，此时应当传递config配置参数。
提供统一的log方法打印日志。参数说明同response.emit。另外针对各个应用日志等级提供了相对应的方法。
请确保使用快捷方法时名称准确，否则程序将报错。
注意 ： logger为通过getLogger获取到的日志模块实例 。
自定义错误消息
如果想在日志中填写自定义的日志字段用于追查错误，请在obj中加入custom对象，然后按照键值对应放在custom中。如下所示：
//router层
res.emit('log',{
'stack':e, //错误堆栈
'errno':120, //错误码
'msg' :'error happened!', //错误消息
'custom':{'key1' :'value1','key2':'value2'} //自定义消息
});
//其他地方
logger.log('warning', {
'stack':e, //错误堆栈
'errno':120, //错误码
'msg' :'error happened!', //错误消息
'custom':{'key1' :'value1','key2':'value2'} //自定义消息
});
注意custom字段默认只会在
warning和
fatal日志中展现
生成的错误日志将会类似于下面的格式。其中可以看到custom字段已自动添加到日志中：
WARNING: 07-03 16:44:55 yd * - [logid=868855481 filename=D:\fis\test\models\doc.js lineno=25 errno=120 key1=value1 key2=value2 errmsg=error%20happened!]
处于debug模式下Log将在控制台输出错误日志，并根据错误日志类型显示不同的颜色，方便开发人员调试(debug模式下依旧会写日志到文件)。有两种方法开启debug模式：
arguments添加参数debug : 1 即开启debug模式
_node_debug=1 开启debug模式
yog-log兼容ODP支持灵活的日志格式配置，以满足不同系统对日志的格式要求。如接入OMP时warning日志格式配置：
%L: %{%m-%d %H:%M:%S}t %{app}x * %{pid}x [logid=%l filename=%f lineno=%N errno=%{err_no}x %{encoded_str_array}x errmsg=%{u_err_msg}x]
除非特殊情况，不建议随意修改日志格式配置。
格式配置方法如下：
|字段
|描述
|%%
|百分比字符串
|%h
|name or address of remote-host
|%t
|时间戳，支持自定义格式如
%{%d/%b/%Y:%H:%M:%S %Z}t
|%i
|HTTP-header字段
|%a
|客户端IP
|%A
|server address
|%C
|单个或全部cookie
|%D
|请求消耗时间/ms
|%f
|物理文件名称
|%H
|请求协议
|%m
|请求方法
|%p
|服务端端口
|%q
|请求query
|%U
|请求URL
|%v
|HOSTNAME
|%V
|HTTP_HOST
|%L
|当前日志等级
|%N
|错误发生行数
|%E
|错误码
|%l
|LogID
|%M
|错误消息
|%x
|内置的自定义数据，有pid、cookie、encoded_str_array等
单元测试说明详见此文档