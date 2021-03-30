Yo

Yo 是一个纯粹的移动前端开发框架，专注为移动应用提供快速且专业的构建方式；她轻量，易用，可配置，并且具备超强的扩展能力。

v3 版本是 Yo 的一个新里程碑，我们将加入丰富的UI组件，让构建移动应用变得更简单。如果你对之前的 Yo 恋恋不舍，只想使用她的样式， v3及后续版本 仍然会满足，你只需要保持和之前的版本一样安装和使用即可，我们提供了与之对应的 pure 版本。

下面的内容可以帮你更好的了解 Yo ：

简介

与其它框架不同的是，实际上我们并不计划对外提供类似打包好的 yo.min.css/yo.min.js 来供使用，而是推荐直接在 Yo 的标准工程目录下进行开发。这样你将能体会到 Yo 的众多功能和方法为开发所带来的便利，并感受到它的魅力。

起步

根据 起步说明 了解 Yo 的工作原理并开始构建标准的 Yo 项目；

浏览器支持

iOS6.0+

Android4.0+

Latest Stable: Chrome, Safari, Opera, IE10+

注意

Yo 做了一些全局的定义，这些定义也让设计变得意思。

文档模式

为了能够让你的样式得到完整的解析，我们推荐你使用 HTML5 doctype ：

视窗viewport

Yo 采用 Mobile First 的策略设计，首先要保证移动设备上的体验，至于不同的终端，可以配合 响应式 来做适配：

<meta name="viewport" content="initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />

如果应用需要考虑手动缩放的情况，可以将 maximum-scale=1, user-scalable=no 移除；但不建议移除 minimum-scale=1 ，因为页面可能会被缩小到难以阅读的程度。

单位

Yo 约束了2种项目所使用的长度单位

所有涉及到 border 的长度单位都是用 px ；

的长度单位都是用 ； 除 border 外，所有的长度设置都是用 rem 单位；

盒模型

为了让计算变得简单，我们改变了所有元素的盒模型，将其重置为 border-box 。当然，也包括常用的伪元素 ::before 和 ::after 。

*, ::before , ::after { -webkit-box-sizing : border-box; -moz-box-sizing : border-box; box-sizing : border-box; }

如果你长时间工作在 PC 平台上，这个设定可能需要一个适应的过程，但可以肯定的是，你一定会喜欢上它。

flex布局

为了让你的 flex 布局可以正常工作，请检查 flex子项 是否为块级元素（可以显式的通过 display 来定义），在较老的平台及浏览器上，如果 flex子项 是行内级元素， flex 布局将会解析错误。

实例和文档

如果你想在本地构建 Yo 的文档，只需要：

安装 ydoc： npm install ydoc -g --registry=https://registry.npm.taobao.org

在项目根目录下执行： ydoc build

此时，文档将会默认生成到 doc 目录下。

线上默认提供的只是最新版本的文档，如果你正在使用过往版本，则可以按照这种方式直接生成本地文档。

版本

Yo 的版本方针遵循 SemVer 规范，版本号采用 主版本号.次版本号.修订号 的格式。版本发布周期是透明的，并尽可能保证向前向后兼容，您可以根据我们的语义化版本方针进行版本控制。

你可以在 releases tag 中找到当前所有已发布的稳定版本。如想查看更多版本变更历史，请查看 ChangeLog

问题及反馈

如果您的项目正在使用 Yo ，过程中发现了任何问题，或者有任何帮助 Yo 更完善的想法和建议，请直接给我们提 Issues 和 Pull Requests。

作者

杜瑶

YMFE Team

版本和许可

源码和文档版权属于 Yo 的所有开发者。源码发布基于 the MIT license 开源协议。文档发布基于 Creative Commons 开源协议。