Yo 是一个纯粹的移动前端开发框架，专注为移动应用提供快速且专业的构建方式；她轻量，易用，可配置，并且具备超强的扩展能力。
v3 版本是
Yo 的一个新里程碑，我们将加入丰富的UI组件，让构建移动应用变得更简单。如果你对之前的
Yo 恋恋不舍，只想使用她的样式，
v3及后续版本 仍然会满足，你只需要保持和之前的版本一样安装和使用即可，我们提供了与之对应的
pure 版本。
下面的内容可以帮你更好的了解
Yo：
与其它框架不同的是，实际上我们并不计划对外提供类似打包好的
yo.min.css/yo.min.js 来供使用，而是推荐直接在
Yo 的标准工程目录下进行开发。这样你将能体会到
Yo 的众多功能和方法为开发所带来的便利，并感受到它的魅力。
Yo 的工作原理并开始构建标准的
Yo 项目；
Yo 做了一些全局的定义，这些定义也让设计变得意思。
为了能够让你的样式得到完整的解析，我们推荐你使用
HTML5 doctype：
<!DOCTYPE html>
Yo 采用
Mobile First 的策略设计，首先要保证移动设备上的体验，至于不同的终端，可以配合
响应式 来做适配：
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" />
如果应用需要考虑手动缩放的情况，可以将
maximum-scale=1, user-scalable=no 移除；但不建议移除
minimum-scale=1，因为页面可能会被缩小到难以阅读的程度。
Yo 约束了2种项目所使用的长度单位
border 的长度单位都是用
px；
border 外，所有的长度设置都是用
rem 单位；
为了让计算变得简单，我们改变了所有元素的盒模型，将其重置为
border-box。当然，也包括常用的伪元素
::before 和
::after。
*,
::before,
::after {
-webkit-box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
box-sizing: border-box;
}
如果你长时间工作在
PC 平台上，这个设定可能需要一个适应的过程，但可以肯定的是，你一定会喜欢上它。
为了让你的
flex 布局可以正常工作，请检查
flex子项 是否为块级元素（可以显式的通过
display 来定义），在较老的平台及浏览器上，如果
flex子项 是行内级元素，
flex 布局将会解析错误。
如果你想在本地构建
Yo 的文档，只需要：
npm install ydoc -g --registry=https://registry.npm.taobao.org
ydoc build
此时，文档将会默认生成到
doc 目录下。
线上默认提供的只是最新版本的文档，如果你正在使用过往版本，则可以按照这种方式直接生成本地文档。
Yo 的版本方针遵循 SemVer 规范，版本号采用
主版本号.次版本号.修订号 的格式。版本发布周期是透明的，并尽可能保证向前向后兼容，您可以根据我们的语义化版本方针进行版本控制。
你可以在 releases tag 中找到当前所有已发布的稳定版本。如想查看更多版本变更历史，请查看 ChangeLog
如果您的项目正在使用
Yo，过程中发现了任何问题，或者有任何帮助
Yo更完善的想法和建议，请直接给我们提 Issues 和 Pull Requests。
杜瑶
YMFE Team
源码和文档版权属于 Yo 的所有开发者。源码发布基于 the MIT license 开源协议。文档发布基于 Creative Commons 开源协议。