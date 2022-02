yn

Parse yes/no like values

Useful for validating answers of a CLI prompt.

The following case-insensitive values are recognized:

'y' , 'yes' , 'true' , true , '1' , 1 , 'n' , 'no' , 'false' , false , '0' , 0 , 'on' , 'off'

Enable lenient mode to gracefully handle typos.

Install

npm install yn

Usage

import yn from 'yn' ; yn( 'y' ); yn( 'NO' ); yn( true ); yn( 'abomasum' ); yn( 'abomasum' , { default : false }); yn( 'mo' , { lenient : true });

Unrecognized values return undefined .

API

input

Type: unknown

The value that should be converted.

options

Type: object

lenient

Type: boolean \ Default: false

Use a key distance-based score to leniently accept typos of yes and no .

default

Type: boolean \ Default: undefined

The default value if no match was found.