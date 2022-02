Modular system

по-русски

What? Why and what for? How to use? (ru)

Requirements

Asynchronous require for modules Asynchronous provide for modules Extending and redefining a module

Why not CommonJS?

See #1, #2 and #3 in the list of requirements.

Why not AMD?

See #2 and #3 in the list of requirements.

API spec

Module declaration

void modules.define( String moduleName, [ String [] dependencies], Function ( Function ([ Object objectToProvide], [ Error error]) provide, [ Object resolvedDependency, ...], [ Object previousDeclaration] ) declarationFunction )

Module usage

void modules.require( String [] dependencies, Function ([ Object resolvedDependency, ...]) successCallbackFunction, [ Function ( Error error) errorCallbackFunction] )

Modules storage configuration

void setOptions( Object options)

Available options

trackCircularDependencies - if set to false doesn’t track circular dependencies. true by default

- if set to false doesn’t track circular dependencies. true by default allowMultipleDeclarations - if set to false denies module overloading and provides an error. true by default

Get current state of module in storage

String getState( String name)

Possible states

NOT_DEFINED - module wasn’t defined

- module wasn’t defined NOT_RESOLVED - module was defined, but it hasn’t started resolving

- module was defined, but it hasn’t started resolving IN_RESOLVING - resolving is in progress

- resolving is in progress RESOLVED - module is already resolved

Check for module existence in storage

Boolean isDefined( String moduleName)

Create yet another modules storage

Modules modules.create()

Example