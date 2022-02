store

minimal store inspired by component/cookie

Installation

component install yields/store

Example

store( 'foo' , [ 'baz' ]); store( 'foo' ); store({ foo : 'baz' }); store( 'foo' ); store( 'foo' , null ); store( 'foo' ); store( 'baz' , 0 ); store(); store( null ); store();

API

set key to val , the value will be JSON.stringify() ied.

store the given object .

remove key .

get key value, it will be unserialized.

invokes localStorage.clear()

get all items, they will be unserialized.

License

MIT