yggdrasil

A Node.js client for doing requests to yggdrasil, the Mojang authentication system, used for Minecraft and Scrolls.

Usage

npm install yggdrasil

Client

const ygg = require ( 'yggdrasil' )({ host : 'https://authserver.mojang.com' }); ygg.auth({ token : '' , agent : '' , version : 1 , user : '' , pass : '' , requestUser : false }).then( ( response )=> {}, (error)=>{} ); ygg.refresh(oldAccessToken, clientToken, true ).then( ( {accessToken, clientToken, user?} )=> {}, (error)=>{} ); ygg.validate(token).then( ( response )=> {}, (error)=>{} ); ygg.signout(username, password).then( ( response )=> {}, (error)=>{} );

Server

const yggserver = require ( 'yggdrasil' ).server({ host : 'https://authserver.mojang.com' }); yggserver.join(token, profile, serverid, sharedsecret, serverkey).then( ( response )=> {}, (error)=>{} ); yggserver.hasJoined(username, serverid, sharedsecret, serverkey).then( ( clientInfo )=> {}, (error)=>{} );

Proxy Support

const ProxyAgent = require ( 'proxy-agent' ); const ygg = require ( 'yggdrasil' )({ agent : new ProxyAgent( 'https://example.com:8080' ) });

Further Reading