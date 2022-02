数据源各自优点

京东数据源更灵活,更贴切实际,更详细,当然文件也相对大一点,ID为京东自己的算法;(例:北京 => 1, 上海 => 2)

国家统计局数据,ID为区域代码,方便与其他数据源对应;(例:北京市 => 110000)

特别说明

国家统计局的数据有四个市级(中山市、东莞市、三沙市、儋州市)没有下级数据,目前解决方案是获取数据时直接插入遗漏的数据(./src/missing.json)。

已反馈国家统计局,答复为:“您好!来信收悉。根据国务院部门职能分工,民政部负责县以上行政区划有关工作。国家统计局使用民政部公布的县以上行政区划代码,根据统计工作的需要,每年在我局网站上公布相关内容并明确注明区划变更截止时点。经认真核对《国务院关于广东省调整部分行政区划的批复》(国函〔1988〕6号)、《民政部关于国务院批准设立地级三沙市的公告》、《国务院关于同意海南省调整儋州市行政区划的批复》(国函〔2015〕41号)等文件资料以及民政部网站,您来信提及的中山市、东莞市、三沙市和儋州市均无县级行政区划。因此,国家统计局网站也无相应信息。感谢您对统计标准工作的关注和支持!”

文件名称 文件描述 文件大小 dist/jd_province_city.js 包含“省份”“市级”数据 10 KB dist/jd_province_city_id.js 包含“省份”“市级”数据(含ID) 15 KB dist/jd_province_city_area.js 包含“省份”“市级”“县级”数据 94 KB dist/jd_province_city_area_id.js 包含“省份”“市级”“县级”数据(含ID) 149 KB

文件名称 文件描述 文件大小 dist/gov_province_city.js 包含“省份”“市级”数据 11 KB dist/gov_province_city_id.js 包含“省份”“市级”数据(含ID) 15 KB dist/gov_province_city_area.js 包含“省份”“市级”“县级”数据 71 KB dist/gov_province_city_area_id.js 包含“省份”“市级”“县级”数据(含ID) 115 KB

安装

$ npm install ydui-district --save 或: < script src = "//unpkg.com/ydui-district/dist/gov_province_city_area_id.js" > </ script > console.log(window.YDUI_DISTRICT);

使用

import District from 'ydui-district/dist/gov_province_city_area_id'; 或: var District = require('ydui-district/dist/gov_province_city_area_id');

生成最新数据文件

1. npm install 2. npm run build:jd (生成京东数据源文件) 3. npm run build:gov (生成国家统计局数据源文件)

文件内容数据格式

键值说明:v => value, n => name, c => children

不含ID文件:即不包含【"v": "1"】