Yet Another Template Engine

Хочется заменить шаблонизатор в Я.Почте. Сейчас это xslt, исполняющийся на клиенте.

Как минимум новые шаблоны должны уметь компилироваться в javascript и работать с даннымми в формате json, превращая их в html.

Не исключается также компиляция и в другие языки. Например, в perl.

Шаблонизатор должен быть быстрым. Поэтому синтаксис и набор фич ограничивается в первую очередь возможностью компиляции в быстро работающий javascript.

Шаблонизатор не должен никаким образом модифицировать входящие данные.

Синтаксис не должен быть xml'ным, но общие принципы xslt (pattern matching шаблонов, xpath) должны сохраниться.

Установка

Установить node.js.

Если не планируется разработка yate , то: npm install -g yate

Если предполагается изменять код и т.д., то: git clone git@github .com :pasaran/yate .git git clone git@github .com :pasaran/parse-tools .git cd yate npm install nopt npm link ../parse-tools

Компиляция и использование

Быстрый старт

Документация

Пока ее практически нет :) Можно прочитать про базовый синтаксис и про синтаксис jpath.

И еще есть слайды с внутреннего доклада в Яндексе.