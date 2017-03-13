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yat

yate

by Sergey Nikitin
0.0.82 (see all)

Yet Another Template Engine

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

256

GitHub Stars

215

Maintenance

Last Commit

5yrs ago

Contributors

18

Package

Dependencies

3

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Yet Another Template Engine

Бла-бла-бла

  • Хочется заменить шаблонизатор в Я.Почте. Сейчас это xslt, исполняющийся на клиенте.

  • Как минимум новые шаблоны должны уметь компилироваться в javascript и работать с даннымми в формате json, превращая их в html.

  • Не исключается также компиляция и в другие языки. Например, в perl.

  • Шаблонизатор должен быть быстрым. Поэтому синтаксис и набор фич ограничивается в первую очередь возможностью компиляции в быстро работающий javascript.

  • Шаблонизатор не должен никаким образом модифицировать входящие данные.

  • Синтаксис не должен быть xml'ным, но общие принципы xslt (pattern matching шаблонов, xpath) должны сохраниться.

Установка

  • Установить node.js.

  • Если не планируется разработка yate, то:

    npm install -g yate

  • Если предполагается изменять код и т.д., то:

    git clone git@github.com:pasaran/yate.git
git clone git@github.com:pasaran/parse-tools.git
cd yate
npm install nopt
npm link ../parse-tools

Компиляция и использование

Быстрый старт

Документация

Пока ее практически нет :) Можно прочитать про базовый синтаксис и про синтаксис jpath.

И еще есть слайды с внутреннего доклада в Яндексе.

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