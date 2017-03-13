Хочется заменить шаблонизатор в Я.Почте. Сейчас это xslt, исполняющийся на клиенте.
Как минимум новые шаблоны должны уметь компилироваться в javascript и работать с даннымми в формате json, превращая их в html.
Не исключается также компиляция и в другие языки. Например, в perl.
Шаблонизатор должен быть быстрым. Поэтому синтаксис и набор фич ограничивается в первую очередь возможностью компиляции в быстро работающий javascript.
Шаблонизатор не должен никаким образом модифицировать входящие данные.
Синтаксис не должен быть xml'ным, но общие принципы xslt (pattern matching шаблонов, xpath) должны сохраниться.
Установить node.js.
Если не планируется разработка
yate, то:
npm install -g yate
Если предполагается изменять код и т.д., то:
git clone git@github.com:pasaran/yate.git
git clone git@github.com:pasaran/parse-tools.git
cd yate
npm install nopt
npm link ../parse-tools
Пока ее практически нет :) Можно прочитать про базовый синтаксис и про синтаксис jpath.
И еще есть слайды с внутреннего доклада в Яндексе.