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YApi 是高效、易用、功能强大的 api 管理平台，旨在为开发、产品、测试人员提供更优雅的接口管理服务。可以帮助开发者轻松创建、发布、维护 API，YApi 还为用户提供了优秀的交互体验，开发人员只需利用平台提供的接口数据写入工具以及简单的点击操作就可以实现接口的管理。
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使用我们提供的 yapi-cli 工具，部署 YApi 平台是非常容易的。执行 yapi server 启动可视化部署程序，输入相应的配置和点击开始部署，就能完成整个网站的部署。部署完成之后，可按照提示信息，执行 node/{网站路径/server/app.js} 启动服务器。在浏览器打开指定url, 点击登录输入您刚才设置的管理员邮箱，默认密码为 ymfe.org 登录系统（默认密码可在个人中心修改）。
npm install -g yapi-cli --registry https://registry.npm.taobao.org
yapi server
利用pm2方便服务管理维护。
npm install pm2 -g //安装pm2
cd {项目目录}
pm2 start "vendors/server/app.js" --name yapi //pm2管理yapi服务
pm2 info yapi //查看服务信息
pm2 stop yapi //停止服务
pm2 restart yapi //重启服务
升级项目版本是非常容易的，并且不会影响已有的项目数据，只会同步 vendors 目录下的源码文件。
cd {项目目录}
yapi ls //查看版本号列表
yapi update //更新到最新版本
yapi update -v {Version} //更新到指定版本
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