Yet Another DataTables Column Filter - (yadcf)

This jQuery plug-in allows the user to easily add filter components to table columns, the plug-in works on top of the DataTables jQuery plug-in.

If you want to ask a question you can post a question on stackoverflow with yadcf tag

If you like my plugin, you can show your appreciation by following me on Twitter / GitHub

Support DataTables 1.10.0 - Use yadcf.init(...) for new API (Capital "D")

Support all data source: DOM, Javascript, Ajax and server-side processing (1.10.0 +)

Various filter options:

select input

multiple selection input

text input

autocomplete input - make use of the jQuery UI Autocomplete widget (with some enhancements)

date input - make use of the jQuery UI Datepicker widget (with some enhancements)

range of numbers

range of numbers with slider widget - make use of the jQuery UI Slider widget (with some enhancements)

range of dates - make use of the jQuery UI Datepicker widget (with some enhancements) or Bootstrap Datepicker

custom function

Filters can be placed in the header (thead) or in the footer (tfoot) , second argument of yadcf constructor or third argument of init function

Parsing various types of columns:

plain text

plain text with delimiter

one or more HTML elements with the ability to extract text / value / id from each HTML element

Multiple tables support

CSS support:

each filter element has got a css style class , so its style can be easily overridden

Reset button for filter:

next to each filter a reset button will appear (this button allows the user to reset the filter)

Filter in use visual notification:

when a certain filter is being used it will be highlighted (the color of highlight can easily be changed with css)

Miscellaneous:

integration with the Chosen / Select2 plugins (for single and multiple select)

integration with the Datatables ColVis plugin (1.10.0 +)

filter delay (for text / range_number / range_date filters / range_number_slider)

predefined data source for filter (array of strings or objects)

mData support (including deeply nested objects)

ability to place the filter in an external html element (for example: inside a div element)

ability to control matching mode of the filter (Possible values: contains / exact / startsWith)

change the filter's default label (Select value, etc)

change the filter's reset button text (x, clear etc)

define how the values in the filter will be sorted

define the order in which the values in the filter will be sorted

support all major browser (including IE8)

define in which date format the date will be parsed and displayed in datepicker widget

support aoColumns { "bVisible": false }

support for case sensitive filtering

allow addition of classes to filters

External API functions:

exFilterColumn: Allows to trigger filter/s externally/programmatically (support ALL filter types!!!) , perfect for showing table with pre filtered columns

exGetColumnFilterVal: Allows to retreive column current filtered value (support ALL filter types!!!)

exResetAllFilters: Allows to reset all filters externally/programmatically (support ALL filter types!!!) , perfect for adding a "reset all" button to your page!

exResetFilters: Allows to reset specific filters externally/programmatically (support ALL filter types!!!) , can be used for resetting one or more filters

initSelectPluginCustomTriggers: Allows to set any select jquery plugin initialize and refresh functions. jQuery selector will be passed to the user defined function to initialize and refresh the plugin. Great for integrating any jquey select plugin (Selectize / MultiSelect / etc)

exFilterExternallyTriggered: Triggers all the available filters, should be used only when the externally_triggered option used

Notable datatables API / Features support

ColReorder / scrollX / scrollY / stateSave / deferRender / HTML5 data-* attributes / Complex headers

DOM source

DOM source with chosen

DOM source with select2

DOM / Multiple columns and tables 1.10.0

AJAX source

AJAX mData (deep)

Multiple tables

Server side source

DOM / Ajax multiple 1.10

Externally triggered filters

Cumulative filtering

$( document ).ready( function ( ) { $( '#example' ).dataTable().yadcf([ { column_number : 0 }, { column_number : 1 , filter_type : "range_number_slider" , filter_container_id : "external_filter_container" }, { column_number : 2 , data : [ "Yes" , "No" ], filter_default_label : "Select Yes/No" }, { column_number : 3 , filter_type : "auto_complete" , text_data_delimiter : "," }, { column_number : 4 , column_data_type : "html" , html_data_type : "text" , filter_default_label : "Select tag" }]); var myTable = $( '#example' ).DataTable(); yadcf.init(myTable, [ { column_number : 0 }, { column_number : 1 , filter_type : "range_number_slider" , filter_container_id : "external_filter_container" }, { column_number : 2 , data : [ "Yes" , "No" ], filter_default_label : "Select Yes/No" }, { column_number : 3 , filter_type : "auto_complete" , text_data_delimiter : "," }, { column_number : 4 , column_data_type : "html" , html_data_type : "text" , filter_default_label : "Select tag" }]); });

Available parameters - being set per column (detailed explanation inside jquery.dataTables.yadcf.js)

column_number

column_selector

filter_type

custom_func

data

data_as_is

column_data_type

text_data_delimiter

html_data_type

html_data_selector

filter_container_id

filter_container_selector

filter_default_label

omit_default_label

filter_reset_button_text

enable_auto_complete

sort_as

sort_order

sort_as_custom_func

date_format

moment_date_format

ignore_char

filter_match_mode

select_type

select_type_options

case_insensitive

filter_delay

html5_data

style_class

reset_button_style_class

datepicker_type

exclude

exclude_label

filter_plugin_options

Available global parameters - being set per table (detailed explanation inside jquery.dataTables.yadcf.js)

externally_triggered

cumulative_filtering

filters_position

filters_tr_index

Copyright (c) 2014 Daniel Reznick, released under the MIT license