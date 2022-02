Just an API for Node.js to query each express with ♥.

Because many Chinese express companies are called [*]to (eg: sto, zto, gto, etc.), I call this project XTO.

Node.js Version

Node.js >= 8.0.0

Essence

It just simply call the "SEEM-PRIVATE" API of kuaidi100.

Installation

npm install xto --save -d

Usage

The code below is base usage:

const xto = require ( 'xto' ); xto.query(NUMBER, COMPANY_NAME, function ( err, express ) { });

xto also supported Promise

The error will be thrown if global.Promise not found, so make sure you have Promise before using it

global.Promise = require ( 'bluebird' ); xto.query(NUMBER, COMPANY_NAME) .then( ( data ) => { }) .catch( ( err ) => { });

The NUMBER is the express id of each express company. The COMPANY_NAME may be the company's name, short name or code.

You can even get a company's information:

const info = xto.getCompanyInfo(COMPANY_NAME);

And you have to know the state field in the json by using:

const text = xto.stateToText(express[ "state" ]);

If you want contribute to this project, you can fork it!

And if you have some question, you can post it to ISSUES or contact me:

Companies Supported

You can use one company's name, shortname and english code to query. Here's a list for the companies:

申通快递 (申通, shentong)

EMS (EMS, ems)

顺丰速运 (顺丰, shunfeng)

韵达快递 (韵达, yunda)

圆通速递 (圆通, yuantong)

中通快递 (中通, zhongtong)

百世快递 (汇通, huitongkuaidi)

天天快递 (天天, tiantian)

宅急送 (宅急送, zhaijisong)

鑫飞鸿 (鑫飞鸿, xinhongyukuaidi)

CCES/国通快递 (CCES, cces)

全一快递 (全一, quanyikuaidi)

彪记快递 (彪记, biaojikuaidi)

星晨急便 (星晨急便, xingchengjibian)

亚风速递 (亚风, yafengsudi)

源伟丰 (源伟丰, yuanweifeng)

全日通 (全日通, quanritongkuaidi)

安信达 (安信达, anxindakuaixi)

民航快递 (民航, minghangkuaidi)

凤凰快递 (凤凰, fenghuangkuaidi)

京广速递 (京广, jinguangsudikuaijian)

配思货运 (配思, peisihuoyunkuaidi)

中铁物流 (中铁, ztky)

UPS (UPS, ups)

FedEx-国际件 (FedEx, fedex)

DHL-中国件 (DHL, dhl)

AAE-中国件 (AAE, aae)

大田物流 (大田, datianwuliu)

德邦物流 (德邦, debangwuliu)

新邦物流 (新邦, xinbangwuliu)

龙邦速递 (龙邦, longbanwuliu)

一邦速递 (一邦, yibangwuliu)

速尔快递 (速尔, suer)

联昊通 (联昊通, lianhaowuliu)

广东邮政 (广东邮政, guangdongyouzhengwuliu)

中邮物流 (中邮, zhongyouwuliu)

天地华宇 (华宇, tiandihuayu)

盛辉物流 (盛辉, shenghuiwuliu)

长宇物流 (长宇, changyuwuliu)

飞康达 (飞康达, feikangda)

元智捷诚 (元智捷诚, yuanzhijiecheng)

邮政包裹/平邮 (邮政国内, youzhengguonei)

国际包裹 (邮政国际, youzhengguoji)

万家物流 (万家, wanjiawuliu)

远成物流 (远成, yuanchengwuliu)

信丰物流 (信丰, xinfengwuliu)

文捷航空 (文捷, wenjiesudi)

全晨快递 (全晨, quanchenkuaidi)

佳怡物流 (佳怡, jiayiwuliu)

优速物流 (优速, youshuwuliu)

快捷速递 (快捷, kuaijiesudi)

D速快递 (D速, dsukuaidi)

全际通 (全际通, quanjitong)

能达速递 (能达, ganzhongnengda)

青岛安捷快递 (安捷, anjiekuaidi)

越丰物流 (越丰, yuefengwuliu)

DPEX (DPEX, dpex)

急先达 (急先达, jixianda)

百福东方 (百福东方, baifudongfang)

BHT (BHT, bht)

伍圆速递 (伍圆, wuyuansudi)

蓝镖快递 (蓝镖, lanbiaokuaidi)

COE (COE, coe)

南京100 (南京100, nanjing)

恒路物流 (恒路, hengluwuliu)

金大物流 (金大, jindawuliu)

华夏龙 (华夏龙, huaxialongwuliu)

运通中港 (运通, yuntongkuaidi)

佳吉快运 (佳吉, jiajiwuliu)

盛丰物流 (盛丰, shengfengwuliu)

源安达 (源安达, yuananda)

加运美 (加运美, jiayunmeiwuliu)

万象物流 (万象, wanxiangwuliu)

宏品物流 (宏品, hongpinwuliu)

GLS (GLS, gls)

上大物流 (上大, shangda)

中铁快运 (中铁, zhongtiewuliu)

原飞航 (原飞航, yuanfeihangwuliu)

海外环球 (海外环球, haiwaihuanqiu)

三态速递 (三态, santaisudi)

晋越快递 (晋越, jinyuekuaidi)

联邦快递 (联邦, lianbangkuaidi)

飞快达 (飞快达, feikuaida)

全峰快递 (全峰, quanfengkuaidi)

如风达 (如风达, rufengda)

乐捷递 (乐捷递, lejiedi)

忠信达 (忠信达, zhongxinda)

芝麻开门 (芝麻开门, zhimakaimen)

赛澳递 (赛澳递, saiaodi)

海红网送 (海红网送, haihongwangsong)

共速达 (共速达, gongsuda)

嘉里大通 (嘉里大通, jialidatong)

OCS (OCS, ocs)

USPS (USPS, usps)

美国快递 (美国, meiguokuaidi)

成都立即送 (立即送, lijisong)

银捷速递 (银捷, yinjiesudi)

门对门 (门对门, menduimen)

递四方 (递四方, disifang)

郑州建华 (郑州建华, zhengzhoujianhua)

河北建华 (河北建华, hebeijianhua)

微特派 (微特派, weitepai)

DHL-德国件(DHL Deutschland) (dhlde, dhlde)

通和天下 (通和天下, tonghetianxia)

EMS-国际件 (EMS-国际件, emsguoji)

FedEx-美国件 (FedEx, fedexus)

风行天下 (风行天下, fengxingtianxia)

康力物流 (康力, kangliwuliu)

跨越速运 (跨越, kuayue)

海盟速递 (海盟, haimengsudi)

圣安物流 (圣安, shenganwuliu)

一统飞鸿 (一统飞鸿, yitongfeihong)

中速快递 (中速, zhongsukuaidi)

新蛋奥硕 (新蛋奥硕, neweggozzo)

OnTrac (OnTrac, ontrac)

七天连锁 (七天连锁, sevendays)

明亮物流 (明亮, mingliangwuliu)

凡客配送(作废) (凡客, vancl)

华企快运 (华企, huaqikuaiyun)

城市100 (城市100, city100)

红马甲物流 (红马甲, sxhongmajia)

穗佳物流 (穗佳, suijiawuliu)

飞豹快递 (飞豹, feibaokuaidi)

传喜物流 (传喜, chuanxiwuliu)

捷特快递 (捷特, jietekuaidi)

隆浪快递 (隆浪, longlangkuaidi)

EMS-英文 (EMS-英文, emsen)

中天万运 (中天万运, zhongtianwanyun)

香港(HongKong Post) (香港邮政, hkpost)

邦送物流 (邦送, bangsongwuliu)

国通快递 (国通, guotongkuaidi)

澳大利亚(Australia Post) (auspost, auspost)

加拿大(Canada Post) (加拿大邮政, canpost)

加拿大邮政 (加拿大邮政, canpostfr)

UPS-全球件 (UPS-全球件, upsen)

TNT-全球件 (TNT-全球件, tnten)

DHL-全球件 (DHL, dhlen)

顺丰-美国件 (顺丰-美国件, shunfengen)

汇强快递 (汇强, huiqiangkuaidi)

希优特 (希优特, xiyoutekuaidi)

昊盛物流 (昊盛, haoshengwuliu)

尚橙物流 (尚橙, shangcheng)

亿领速运 (亿领, yilingsuyun)

大洋物流 (大洋, dayangwuliu)

递达速运 (递达, didasuyun)

易通达 (易通达, yitongda)

邮必佳 (邮必佳, youbijia)

亿顺航 (亿顺航, yishunhang)

飞狐快递 (飞狐, feihukuaidi)

潇湘晨报 (潇湘晨报, xiaoxiangchenbao)

巴伦支 (巴伦支, balunzhi)

Aramex (Aramex, aramex)

闽盛快递 (闽盛, minshengkuaidi)

佳惠尔 (佳惠尔, syjiahuier)

民邦速递 (民邦, minbangsudi)

上海快通 (上海快通, shanghaikuaitong)

北青小红帽 (北青小红帽, xiaohongmao)

GSM (GSM, gsm)

安能物流 (安能, annengwuliu)

KCS (KCS, kcs)

City-Link (City-Link, citylink)

店通快递 (店通, diantongkuaidi)

凡宇快递 (凡宇, fanyukuaidi)

平安达腾飞 (平安达腾飞, pingandatengfei)

广东通路 (广东通路, guangdongtonglu)

中睿速递 (中睿, zhongruisudi)

快达物流 (快达, kuaidawuliu)

佳吉快递 (佳吉, jiajikuaidi)

ADP国际快递 (ADP, adp)

颿达国际快递 (颿达, fardarww)

颿达国际快递-英文 (颿达国际, fandaguoji)

林道国际快递 (林道, shlindao)

中外运速递-中文 (中外运, sinoex)

中外运速递 (中外运速递, zhongwaiyun)

深圳德创物流 (深圳德创, dechuangwuliu)

林道国际快递-英文 (林道国际快递-英文, ldxpres)

瑞典(Sweden Post) (瑞典邮政, ruidianyouzheng)

PostNord(Posten AB) (Posten AB, postenab)

偌亚奥国际快递 (偌亚奥, nuoyaao)

城际速递 (城际, chengjisudi)

祥龙运通物流 (祥龙运通, xianglongyuntong)

品速心达快递 (品速心达, pinsuxinda)

宇鑫物流 (宇鑫, yuxinwuliu)

陪行物流 (陪行物流, peixingwuliu)

户通物流 (户通物流, hutongwuliu)

西安城联速递 (西安城联速递, xianchengliansudi)

煜嘉物流 (煜嘉物流, yujiawuliu)

一柒国际物流 (一柒国际物流, yiqiguojiwuliu)

Fedex-国际件-中文 (Fedex-国际件-中文, fedexcn)

联邦快递-英文 (联邦, lianbangkuaidien)

中通(带电话) (中通(带电话), zhongtongphone)

赛澳递for买卖宝 (赛澳递for买卖宝, saiaodimmb)

上海无疆for买卖宝 (上海无疆for买卖宝, shanghaiwujiangmmb)

新加坡小包(Singapore Post) (新加坡邮政, singpost)

音素快运 (音素快运, yinsu)

南方传媒物流 (南方传媒物流, ndwl)

速呈宅配 (速呈宅配, sucheng)

创一快递 (创一快递, chuangyi)

云南滇驿物流 (云南滇驿物流, dianyi)

重庆星程快递 (重庆星程快递, cqxingcheng)

四川星程快递 (四川星程快递, scxingcheng)

贵州星程快递 (贵州星程快递, gzxingcheng)

运通中港快递(作废) (运通中港快递, ytkd)

Gati-英文 (gati官网英文通道, gatien)

Gati-中文 (gati官网中文通道, gaticn)

jcex (jcex官网通道, jcex)

派尔快递 (派尔快递官网通道, peex)

凯信达 (凯信达官网通道, kxda)

安达信 (安达信官网通道, advancing)

汇文 (汇文官网通道, huiwen)

亿翔 (亿翔官网通道, yxexpress)

东红物流 (东红合作通道, donghong)

飞远配送 (飞远配送, feiyuanvipshop)

好运来 (好运来, hlyex)

Toll (Toll Global Express, dpexen)

增益速递 (增益速递, zengyisudi)

四川快优达速递 (四川快优达速递, kuaiyouda)

日昱物流 (日昱物流, riyuwuliu)

速通物流 (速通物流, sutongwuliu)

晟邦物流 (晟邦物流, nanjingshengbang)

爱尔兰(An Post) (爱尔兰邮政, anposten)

日本(Japan Post) (日本邮政JapanPost, japanposten)

丹麦(Post Denmark) (丹麦邮政, postdanmarken)

巴西(Brazil Post/Correios) (巴西邮政Brazil Post, brazilposten)

荷兰挂号信(PostNL international registered mail) (荷兰邮政, postnlcn)

荷兰挂号信(PostNL international registered mail) (荷兰邮政, postnl)

乌克兰EMS-中文(EMS Ukraine) (乌克兰EMS, emsukrainecn)

乌克兰EMS(EMS Ukraine) (EMS Ukraine, emsukraine)

乌克兰邮政包裹 (乌克兰邮政包裹, ukrpostcn)

乌克兰小包、大包(UkrPost) (UkrPost, ukrpost)

海红for买卖宝 (海红for买卖宝, haihongmmb)

FedEx-英国件(FedEx UK) (FedEx UK, fedexuk)

FedEx-英国件 (FedEx-英国件, fedexukcn)

叮咚快递 (叮咚快递, dingdong)

DPD (DPD, dpd)

UPS Freight (UPS Freight, upsfreight)

ABF (ABF, abf)

Purolator (Purolator, purolator)

比利时(Bpost) (Bpost, bpost)

比利时国际(Bpost international) (bpostint, bpostinter)

LaserShip (LaserShip, lasership)

英国大包、EMS(Parcel Force) (Parcel Force, parcelforce)

英国邮政大包EMS (英国邮政大包EMS, parcelforcecn)

YODEL (YODEL, yodel)

DHL-荷兰(DHL Netherlands) (DHL Netherlands, dhlnetherlands)

MyHermes (MyHermes, myhermes)

DPD Germany (DPD Germany, dpdgermany)

Fastway Ireland (Fastway Ireland, fastway)

法国大包、EMS-法文(Chronopost France) (Chronopost France, chronopostfra)

Selektvracht (Selektvracht, selektvracht)

蓝弧快递 (蓝弧快递, lanhukuaidi)

比利时(Belgium Post) (Belgium Post, belgiumpost)

UPS Mail Innovations (UPS Mail Innovations, upsmailinno)

挪威(Posten Norge) (Posten Norge, postennorge)

瑞士邮政 (瑞士邮政, swisspostcn)

瑞士(Swiss Post) (Swiss Post, swisspost)

英国邮政小包 (英国邮政小包, royalmailcn)

英国小包(Royal Mail) (Royal Mail, royalmail)

DHL Benelux (DHL Benelux, dhlbenelux)

Nova Poshta (Nova Poshta, novaposhta)

DHL-波兰(DHL Poland) (DHL Poland, dhlpoland)

Estes (Estes, estes)

TNT UK (TNT UK, tntuk)

Deltec Courier (Deltec Courier, deltec)

OPEK (OPEK, opek)

DPD Poland (DPD Poland, dpdpoland)

Italy SDA (Italy SDA, italysad)

MRW (MRW, mrw)

Chronopost Portugal (Chronopost Portugal, chronopostport)

西班牙(Correos de Espa?a) (Correos de Espa?a, correosdees)

Direct Link (Direct Link, directlink)

ELTA Hellenic Post (ELTA Hellenic Post, eltahell)

捷克(?eská po?ta) (ceskaposta, ceskaposta)

Siodemka (Siodemka, siodemka)

International Seur (International Seur, seur)

久易快递 (久易快递, jiuyicn)

克罗地亚(Hrvatska Posta) (Hrvatska Posta, hrvatska)

保加利亚(Bulgarian Posts) (Bulgarian Posts, bulgarian)

Portugal Seur (Portugal Seur, portugalseur)

EC-Firstclass (EC-Firstclass, ecfirstclass)

DTDC India (DTDC India, dtdcindia)

Safexpress (Safexpress, safexpress)

韩国(Korea Post) (Korea Post, koreapost)

TNT Australia (TNT Australia, tntau)

泰国(Thailand Thai Post) (Thailand Thai Post, thailand)

SkyNet Malaysia (SkyNet Malaysia, skynetmalaysia)

马来西亚小包(Malaysia Post(Registered)) (Malaysia Post(Registered), malaysiapost)

马来西亚大包、EMS(Malaysia Post(parcel,EMS)) (Malaysia Post (parcel,EMS), malaysiaems)

京东 (京东, jd)

沙特阿拉伯(Saudi Post) (Saudi Post, saudipost)

南非(South African Post Office) (South African Post Office, southafrican)

OCA Argentina (OCA Argentina, ocaargen)

尼日利亚(Nigerian Postal) (Nigerian Postal, nigerianpost)

智利(Correos Chile) (Correos Chile, chile)

以色列(Israel Post) (Israel Post, israelpost)

Toll Priority(Toll Online) (Toll Priority, tollpriority)

Estafeta (Estafeta, estafeta)

港快速递 (港快速递, gdkd)

墨西哥(Correos de Mexico) (Correos de Mexico, mexico)

罗马尼亚(Posta Romanian) (Posta Romanian, romanian)

TNT Italy (TNT Italy, tntitaly)

Mexico Multipack (Mexico Multipack, multipack)

葡萄牙(Portugal CTT) (Portugal CTT, portugalctt)

Interlink Express (Interlink Express, interlink)

DPD UK (DPD UK, dpduk)

华航快递 (华航快递, hzpl)

Gati-KWE (Gati-KWE, gatikwe)

Red Express (Red Express, redexpress)

Mexico Senda Express (Mexico Senda Express, mexicodenda)

TCI XPS (TCI XPS, tcixps)

高铁速递 (高铁速递, hre)

新加坡EMS、大包(Singapore Speedpost) (Singapore Speedpost, speedpost)

EMS-国际件-英文 (EMS-国际件-英文, emsinten)

Asendia USA (Asendia USA, asendiausa)

法国大包、EMS-英文(Chronopost France) (Chronopost France, chronopostfren)

意大利(Poste Italiane) (Poste Italiane Paccocelere, italiane)

冠达快递 (冠达快递, gda)

出口易 (出口易, chukou1)

黄马甲 (黄马甲, huangmajia)

新干线快递 (新干线快递, anlexpress)

飞洋快递 (飞洋快递, shipgce)

贝海国际速递 (贝海国际速递, xlobo)

阿联酋(Emirates Post) (阿联酋邮政, emirates)

新顺丰(NSF) (新顺丰(NSF), nsf)

巴基斯坦(Pakistan Post) (巴基斯坦邮政, pakistan)

世运快递 (世运快递, shiyunkuaidi)

合众速递(UCS) (合众速递(UCS), ucs)

阿富汗(Afghan Post) (阿富汗邮政, afghan)

白俄罗斯(Belpochta) (白俄罗斯, belpost)

全通快运 (全通快运, quantwl)

宅急便 (宅急便, zhaijibian)

EFS Post(平安快递) (efs, efs)

TNT Post (tntpostcn, tntpostcn)

英脉物流 (英脉物流, gml)

广通速递 (广通速递, gtongsudi)

东瀚物流 (东瀚物流, donghanwl)

rpx (rpx, rpx)

日日顺物流 (日日顺物流, rrs)

黑猫雅玛多 (黑猫雅玛多, yamato)

华通快运 (华通快运, htongexpress)

吉尔吉斯斯坦(Kyrgyz Post) (kyrgyzpost, kyrgyzpost)

拉脱维亚(Latvijas Pasts) (拉脱维亚, latvia)

黎巴嫩(Liban Post) (黎巴嫩, libanpost)

立陶宛(Lietuvos pa?tas) (立陶宛, lithuania)

马尔代夫(Maldives Post) (马尔代夫, maldives)

马耳他(Malta Post) (马耳他, malta)

马其顿(Macedonian Post) (马其顿, macedonia)

新西兰(New Zealand Post) (New Zealand Post, newzealand)

摩尔多瓦(Posta Moldovei) (摩尔多瓦, moldova)

孟加拉国(EMS) (孟加拉国(EMS), bangladesh)

塞尔维亚(PE Post of Serbia) (塞尔维亚, serbia)

塞浦路斯(Cyprus Post) (塞浦路斯, cypruspost)

突尼斯EMS(Rapid-Poste) (突尼斯, tunisia)

乌兹别克斯坦(Post of Uzbekistan) (乌兹别克斯坦, uzbekistan)

新喀里多尼亚[法国](New Caledonia) (新喀里多尼亚[法国], caledonia)

叙利亚(Syrian Post) (叙利亚, republic)

亚美尼亚(Haypost-Armenian Postal) (亚美尼亚, haypost)

也门(Yemen Post) (也门, yemen)

印度(India Post) (印度, india)

英国(大包,EMS) (英国(大包,EMS), england)

约旦(Jordan Post) (约旦, jordan)

越南小包(Vietnam Posts) (越南, vietnam)

黑山(Po?ta Crne Gore) (黑山, montenegro)

哥斯达黎加(Correos de Costa Rica) (哥斯达黎加, correos)

西安喜来快递 (西安喜来快递, xilaikd)

格陵兰[丹麦](TELE Greenland A/S) (格陵兰[丹麦], greenland)

菲律宾(Philippine Postal) (菲律宾, phlpost)

厄瓜多尔(Correos del Ecuador) (厄瓜多尔, ecuador)

冰岛(Iceland Post) (冰岛, iceland)

波兰小包(Poczta Polska) (波兰, emonitoring)

阿尔巴尼亚(Posta shqipatre) (阿尔巴尼亚, albania)

阿鲁巴[荷兰](Post Aruba) (阿鲁巴[荷兰], aruba)

埃及(Egypt Post) (埃及, egypt)

爱尔兰(An Post) (爱尔兰, ireland)

爱沙尼亚(Eesti Post) (爱沙尼亚, omniva)

云豹国际货运 (云豹国际货运, leopard)

中外运空运 (中外运空运, sinoairinex)

上海昊宏国际货物 (上海昊宏国际货物, hyk)

城晓国际快递 (城晓国际快递, ckeex)

匈牙利(Magyar Posta) (匈牙利, hungary)

澳门(Macau Post) (澳门, macao)

台湾(中华邮政) (台湾, postserv)

北京EMS (北京EMS, bjemstckj)

快淘快递 (快淘快递, kuaitao)

秘鲁(SERPOST) (秘鲁, peru)

印度尼西亚EMS(Pos Indonesia-EMS) (印度尼西亚EMS, indonesia)

哈萨克斯坦(Kazpost) (哈萨克斯坦, kazpost)

立白宝凯物流 (立白宝凯物流, lbbk)

百千诚物流 (百千诚物流, bqcwl)

皇家物流 (皇家物流, pfcexpress)

法国(La Poste) (法国(小包), csuivi)

奥地利(Austrian Post) (奥地利, austria)

乌克兰小包、大包(UkrPoshta) (乌克兰(小包,大包), ukraine)

乌干达(Posta Uganda) (乌干达, uganda)

阿塞拜疆EMS(EMS AzerExpressPost) (阿塞拜疆, azerbaijan)

芬兰(Itella Posti Oy) (芬兰, finland)

斯洛伐克(Slovenská Posta) (斯洛伐克, slovak)

埃塞俄比亚(Ethiopian postal) (埃塞俄比亚, ethiopia)

卢森堡(Luxembourg Post) (卢森堡, luxembourg)

毛里求斯(Mauritius Post) (毛里求斯, mauritius)

文莱(Brunei Postal) (文莱, brunei)

Quantium (Quantium, quantium)

坦桑尼亚(Tanzania Posts) (坦桑尼亚, tanzania)

阿曼(Oman Post) (阿曼, oman)

直布罗陀[英国]( Royal Gibraltar Post) (直布罗陀[英国], gibraltar)

博源恒通 (博源恒通, byht)

越南EMS(VNPost Express) (越南EMS, vnpost)

安迅物流 (安迅物流, anxl)

达方物流 (达方物流, dfpost)

兰州伙伴物流 (兰州伙伴物流, huoban)

天纵物流 (天纵物流, tianzong)

波黑(JP BH Posta) (波黑, bohei)

玻利维亚 (玻利维亚, bolivia)

柬埔寨(Cambodia Post) (柬埔寨, cambodia)

巴林(Bahrain Post) (巴林, bahrain)

纳米比亚(NamPost) (纳米比亚, namibia)

卢旺达(Rwanda i-posita) (卢旺达, rwanda)

莱索托(Lesotho Post) (莱索托, lesotho)

肯尼亚(POSTA KENYA) (肯尼亚, kenya)

喀麦隆(CAMPOST) (喀麦隆, cameroon)

伯利兹(Belize Postal) (伯利兹, belize)

巴拉圭(Correo Paraguayo) (巴拉圭, paraguay)

十方通物流 (十方通物流, sfift)

飞鹰物流 (飞鹰物流, hnfy)

UPS i-parcel (UPS i-parcel, iparcel)

鑫锐达 (鑫锐达, bjxsrd)

麦力快递 (麦力快递, mailikuaidi)

瑞丰速递 (瑞丰速递, rfsd)

美联快递 (美联快递, letseml)

CNPEX中邮快递 (CNPEX中邮快递, cnpex)

鑫世锐达 (鑫世锐达, xsrd)

同舟行物流 (同舟行物流, chinatzx)

秦邦快运 (秦邦快运, qbexpress)

大达物流 (大达物流, idada)

skynet (skynet, skynet)

红马速递 (红马速递, nedahm)

云南诚中物流 (云南诚中物流, czwlyn)

万博快递 (万博快递, wanboex)

腾达速递 (腾达速递, nntengda)

郑州速捷 (郑州速捷, sujievip)

UBI Australia (UBI Australia, gotoubi)

ECMS Express (ecmsglobal, ecmsglobal)

速派快递(FastGo) (FastGo, fastgo)

易客满 (易客满, ecmscn)

俄顺达 (俄顺达, eshunda)

广东速腾物流 (广东速腾物流, suteng)

新鹏快递 (新鹏快递, gdxp)

美国云达 (美国云达, yundaexus)

Toll (Toll, toll)

深圳DPEX (Toll, szdpex)

百世物流 (百世物流, baishiwuliu)

荷兰包裹(PostNL International Parcels) (荷兰包裹, postnlpacle)

乐天速递 (乐天速递, ltexp)

智通物流 (智通物流, ztong)

鑫通宝物流 (鑫通宝物流, xtb)

airpak expresss (airpak expresss, airpak)

荷兰邮政-中国件 (荷兰邮政-中国件, postnlchina)

法国小包(colissimo) (colissimo, colissimo)

PCA Express (PCA Express, pcaexpress)

韩润 (韩润, hanrun)

TNT (TNT, tnt)

中远e环球 (中远e环球, cosco)

顺达快递 (顺达快递, sundarexpress)

捷记方舟 (捷记方舟, ajexpress)

方舟速递 (方舟速递, arkexpress)

明大快递 (明大快递, adaexpress)

长江国际速递 (长江国际速递, changjiang)

八达通 (八达通, bdatong)

美国申通 (美国申通, stoexpress)

泛捷国际速递 (泛捷国际速递, epanex)

顺捷丰达 (顺捷丰达, shunjiefengda)

华赫物流 (华赫物流, nmhuahe)

德国(Deutsche Post) (德国(Deutsche Post), deutschepost)

百腾物流 (百腾物流, baitengwuliu)

品骏快递 (品骏快递, pjbest)

全速通 (全速通, quansutong)

中技物流 (中技物流, zhongjiwuliu)

九曳供应链 (九曳供应链, jiuyescm)

天翼快递 (天翼快递, tykd)

德意思 (德意思, dabei)

城际快递 (城际快递, chengji)

程光快递 (程光快递, chengguangkuaidi)

佐川急便 (佐川急便, sagawa)

蓝天快递 (蓝天快递, lantiankuaidi)

永昌物流 (永昌物流, yongchangwuliu)

笨鸟海淘 (笨鸟海淘, birdex)

一正达速运 (一正达速运, yizhengdasuyun)

京东订单 (京东订单, jdorder)

优配速运 (优配速运, sdyoupei)

TRAKPAK (TRAKPAK, trakpak)

GTS快递 (GTS, gts)

AOL澳通速递 (AOL澳通速递, aolau)

宜送物流 (宜送物流, yiex)

通达兴物流 (通达兴物流, tongdaxing)

香港(HongKong Post)英文 (香港(HongKong Post)英文, hkposten)

苏宁订单 (苏宁订单, suningorder)

飞力士物流 (飞力士物流, flysman)

转运四方 (转运四方, zhuanyunsifang)

logen路坚 (logen路坚, ilogen)

成都东骏物流 (成都东骏物流, dongjun)

日本郵便 (日本郵便, japanpost)

佳家通货运 (佳家通货运, jiajiatong56)

吉日优派 (吉日优派, jrypex)

西安胜峰 (西安胜峰, xaetc)

CJ物流 (CJ物流, doortodoor)

信天捷快递 (信天捷快递, xintianjie)

泰国138国际物流 (泰国138国际物流, sd138)

猴急送 (猴急送, hjs)

全信通快递 (全信通快递, quanxintong)

amazon-国际订单 (amazon-国际订单, amusorder)

骏丰国际速递 (骏丰国际速递, junfengguoji)

货运皇 (货运皇, kingfreight)

速必达 (速必达, subida)

特急便物流 (特急便物流, sucmj)

亚马逊中国 (亚马逊中国, yamaxunwuliu)

锦程物流 (锦程物流, jinchengwuliu)

景光物流 (景光物流, jgwl)

御风速运 (御风速运, yufeng)

至诚通达快递 (至诚通达快递, zhichengtongda)

日益通速递 (日益通速递, rytsd)

航宇快递 (航宇快递, hangyu)

急顺通 (急顺通, pzhjst)

优速通达 (优速通达, yousutongda)

秦远物流 (秦远物流, qinyuan)

澳邮中国快运 (澳邮中国快运, auexpress)

众辉达物流 (众辉达物流, zhdwl)

飞邦快递 (飞邦快递, fbkd)

华达快运 (华达快运, huada)

FOX国际快递 (FOX国际快递, fox)

环球速运 (环球速运, huanqiu)

辉联物流 (辉联物流, huilian)

A2U速递 (A2U速递, a2u)

UEQ快递 (UEQ快递, ueq)

中加国际快递 (中加国际快递, scic)

易达通 (易达通, yidatong)

宜送 (宜送, yisong)

捷网俄全通 (捷网俄全通, ruexp)

华通务达物流 (华通务达物流, htwd)

申必达 (申必达, speedoex)

联运快递 (联运快递, lianyun)

捷安达 (捷安达, jieanda)

SHL畅灵国际物流 (SHL畅灵国际物流, shlexp)

EWE全球快递 (EWE全球快递, ewe)

全球快运 (全球快运, abcglobal)

芒果速递 (芒果速递, mangguo)

金海淘 (金海淘, goldhaitao)

极光转运 (极光转运, jiguang)

富腾达国际货运 (富腾达国际货运, ftd)

DCS (DCS, dcs)

成达国际速递 (成达国际速递, chengda)

中环快递 (中环快递, zhonghuan)

顺邦国际物流 (顺邦国际物流, shunbang)

启辰国际速递 (启辰国际速递, qichen)

澳货通 (澳货通, auex)

澳速物流 (澳速物流, aosu)

澳世速递 (澳世速递, aus)

当当 (当当, dangdang)

天马迅达 (天马迅达, tianma)

美龙快递 (美龙快递, mjexp)

唯品会(vip) (唯品会(vip), vipshop)

香港骏辉物流 (香港骏辉物流, chunfai)

三三国际物流 (三三国际物流, zenzen)

中俄速通(淼信) (中俄速通(淼信), mxe56)

海派通 (海派通, hipito)

国美 (国美, gome)

鹏程快递 (鹏程快递, pengcheng)

冠庭国际物流 (冠庭国际物流, guanting)

1号店 (1号店, yhdshop)

金岸物流 (金岸物流, jinan)

海带宝 (海带宝, haidaibao)

澳通华人物流 (澳通华人物流, cllexpress)

斑马物流 (斑马物流, banma)

友家速递 (友家速递, youjia)

百通物流 (百通物流, buytong)

新元快递 (新元快递, xingyuankuaidi)

amazon-国内订单 (amazon-国内订单, amcnorder)

全速物流 (全速物流, quansu)

新杰物流 (新杰物流, sunjex)

鲁通快运 (鲁通快运, lutong)

新元国际 (新元国际, xynyc)

小C海淘 (小C海淘, xiaocex)

航空快递 (航空快递, airgtc)

叮咚澳洲转运 (叮咚澳洲转运, dindon)

环球通达 (环球通达, hqtd)

小米 (小米, xiaomi)

顺丰优选 (顺丰优选, sfbest)

好又快物流 (好又快物流, haoyoukuai)

永旺达快递 (永旺达快递, yongwangda)

木春货运 (木春货运, mchy)

程光快递 (程光快递, flyway)

全之鑫物流 (全之鑫物流, qzx56)

百事亨通 (百事亨通, bsht)

ILYANG (ILYANG, ilyang)

先锋快递 (先锋快递, xianfeng)

万家通快递 (万家通快递, timedg)

美快国际物流 (美快国际物流, meiquick)

泰中物流 (泰中物流, tny)

美通 (美通, valueway)

新速航 (新速航, sunspeedy)

速方(Sufast) (速方, bphchina)

英超物流 (英超物流, yingchao)

阿根廷(Correo Argentina) (阿根廷(Correo Argentina), correoargentino)

瓦努阿图(Vanuatu Post) (瓦努阿图(Vanuatu Post), vanuatu)

巴巴多斯(Barbados Post) (巴巴多斯(Barbados Post), barbados)

萨摩亚(Samoa Post) (萨摩亚(Samoa Post), samoa)

斐济(Fiji Post) (斐济(Fiji Post), fiji)

益递物流 (益递物流, edlogistics)

中外运 (中外运, esinotrans)

跨畅(直邮易) (跨畅(直邮易), kuachangwuliu)

中澳速递 (中澳速递, cnausu)

联合快递 (联合快递, gslhkd)

河南次晨达 (河南次晨达, ccd)

奔腾物流 (奔腾物流, benteng)

今枫国际快运 (今枫国际快运, mapleexpress)

中运全速 (中运全速, topspeedex)

宜家行 (宜家行, yjxlm)

中欧快运 (中欧快运, otobv)

金马甲 (金马甲, jmjss)

一号仓 (一号仓, onehcang)

和丰同城 (和丰同城, hfwuxi)

威时沛运货运 (威时沛运货运, wtdchina)

顺捷达 (顺捷达, shunjieda)

千顺快递 (千顺快递, qskdyxgs)

天联快运 (天联快运, tlky)

CE易欧通国际速递 (CE易欧通国际速递, cloudexpress)

行必达 (行必达, speeda)

中通国际 (中通国际, zhongtongguoji)

西邮寄 (西邮寄, xipost)

NLE (NLE, nle)

亚欧专线 (亚欧专线, nlebv)

顺通快递 (顺通快递, stkd)

信联通 (信联通, sinatone)

澳德物流 (澳德物流, auod)

德方物流 (德方物流, ahdf)

微转运 (微转运, wzhaunyun)

沈阳特急送 (沈阳特急送, lntjs)

iExpress (iExpress, iexpress)

BCWELT (BCWELT, bcwelt)

欧亚专线 (欧亚专线, euasia)

远成快运 (远成快运, ycgky)

乐递供应链 (乐递供应链, ledii)

万通快递 (万通快递, gswtkd)

增速海淘 (增速海淘, zyzoom)

globaltracktrace (globaltracktrace, globaltracktrace)

速递中国 (速递中国, sendtochina)

安鲜达 (安鲜达, exfresh)

高考通知书 (高考通知书, emsluqu)

丰程物流 (丰程物流, sccod)

全时速运 (全时速运, runhengfeng)

云邮跨境快递 (云邮跨境快递, hkems)

荷兰Sky Post (Sky Post, skypost)

瑞达国际速递 (瑞达国际速递, ruidaex)

德中快递 (德中快递, decnlh)

苏宁快递 (苏宁快递, suning)

新西兰中通 (新西兰中通, nzzto)

良藤国际速递 (良藤国际速递, lmfex)

一号线 (一号线, lineone)

四海快递 (四海快递, sihaiet)

渥途国际速运 (渥途国际速运, wotu)

德坤供应链 (德坤供应链, dekuncn)

准实快运 (准实快运, zsky123)

宏捷国际物流 (宏捷国际物流, hongjie)

鸿讯物流 (鸿讯物流, hongxun)

卡邦配送 (卡邦配送, ahkbps)

论道国际物流 (论道国际物流, lundao)

汇通天下物流 (汇通天下物流, httx56)

鹰运国际速递 (鹰运国际速递, vipexpress)

易达通快递 (易达通快递, qexpress)

一运全成物流 (一运全成物流, yyqc56)

泛远国际物流 (泛远国际物流, farlogistis)

达速物流 (达速物流, dasu)

恒通快递 (恒通快递, lqht)

壹品速递 (壹品速递, ypsd)

速达通 (速达通, sdto)

速品快递 (速品快递, supinexpress)

海龟国际快递 (海龟国际快递, turtle)

韩国邮政 (韩国邮政(中文), koreapostcn)

韵丰物流 (韵丰物流, yunfeng56)

广州海关 (广州海关, gzcustoms)

杭州海关 (杭州海关, hzcustoms)

南京海关 (南京海关, njcustoms)

北京海关 (北京海关, bjcustoms)

美西快递 (美西快递, meixi)

一站通快递 (一站通快递, zgyzt)

易联通达 (易联通达, el56)

驿扬国际速运 (驿扬国际速运, iyoungspeed)

途鲜物流 (途鲜物流, ibenben)

豌豆物流 (豌豆物流, wandougongzhu)

韩国邮政韩文 (韩国邮政韩文, koreapostkr)

疯狂快递 (疯狂快递, crazyexpress)

俄罗斯邮政(Russian Post) (俄罗斯邮政, pochta)

云达通 (云达通, ydglobe)

ME物流 (ME物流, macroexpressco)

哥士传奇速递 (哥士传奇速递, gscq365)

心怡物流 (心怡物流, alog)

EU-EXPRESS (EU-EXPRESS, euexpress)

易优包裹 (易优包裹, eupackage)

WTD海外通 (WTD海外通, wtdex)

CHS中环国际快递 (CHS中环国际快递, chszhonghuanguoji)

汉邦国际速递 (汉邦国际速递, handboy)

银河物流 (银河物流, milkyway)

荷兰速递(Nederland Post) (荷兰速递(Nederland Post), nederlandpost)

澳州顺风快递 (澳州顺风快递, emms)

环东物流 (环东物流, huandonglg)

迅达速递 (迅达速递, xdexpress)

中邮速递 (中邮速递, wondersyd)

布谷鸟速递 (布谷鸟速递, cuckooexpess)

万庚国际速递 (万庚国际速递, vangenexpress)

联邦转运 (联邦转运, fedroad)

Landmark Global (Landmark Global, landmarkglobal)

黑狗物流 (黑狗物流, higo)

鹏远国际速递 (鹏远国际速递, pengyuanexpress)

安捷物流 (安捷物流, anjie88)

骏达快递 (骏达快递, jdexpressusa)

恒宇运通 (恒宇运通, hyytes)

考拉国际速递 (考拉国际速递, kaolaexpress)

BlueDart (BlueDart, bluedart)

C&C全球(澳洲cncexp) (C&C全球(澳洲cncexp), cncexp)

日日顺快线 (日日顺快线, rrskx)

运东西 (运东西, yundx)

LICENCE

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2018 XadillaX

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.