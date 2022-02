A (XSD) schema validator for NodeJS that uses Java to perform the actual validation. ➡️ Why?

Prerequisites

Under the hood, this utility uses Java to do the actual validation.

It assumes that javac and java are on the path. If a JAVA_HOME environment variable exists it uses that to locate an installed JDK.

On some platforms, i.e. Mac OSX you need to define JAVA_HOME manually.

Installation

Install the package via npm:

npm install --save xsd-schema-validator

Usage

Use in your application:

var validator = require ( 'xsd-schema-validator' ); var xmlStr = '<foo:bar />' ; validator.validateXML(xmlStr, 'resources/foo.xsd' , function ( err, result ) { if (err) { throw err; } result.valid; });

You may validate readable streams:

var xmlStream = fs.createReadableStream( 'some.xml' ); validator.validateXML(xmlStream, ...);

You may validate files, too:

validator.validateXML({ file : 'some.xml' }, ...);

Why

Because Java can do schema validation and NodeJS cannot.

License

MIT