xrom

Run dockerized Chromium or Firefox in headless remote debugging mode and return browserWSEndpoint needed for puppeteer.connect() .

Install

$ yarn add xrom

Usage

type TRunBrowserOptions = { browser: 'chromium' | 'firefox' , version: string , port?: number , fontsDir?: string , mountVolumes?: { from : string , to: string , }[], cpus?: number , cpusetCpus?: number [] } type TRunBrowserResult = { browserWSEndpoint: string , closeBrowser: () => Promise < void >, } runBrowser(options: TRunBrowserOptions) => Promise <TRunBrowserResult>