#XQLint

JSONiq & XQuery Code Quality Tool

XQLint parses XQuery & JSONiq files and returns errors and warnings based on static code analysis.

Installation

Install Node.js and NPM for your system (Mac, Windows or Linux). And install the command line tool using:

$ npm install xqlint -g

Usage

Lint

$ xqlint lint <path> [-s, --style-check <yes, no>]

Print AST as XML

$ xqlint ast <path>

Syntax Highlighting

$ xqlint highlight <path>

Development

If you'd like to hack on xqlint itself:

git clone git@github.com:wcandillon/xqlint.git cd xqlint npm install grunt

Run tests

grunt vows

Generate Parsers

grunt parsers

Who is using this project?