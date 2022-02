让excel支持复杂的json格式, 将xlsx文件转成json。

使用说明

目前只支持.xlsx格式,不支持.xls格式。

本项目是基于nodejs的,所以需要先安装nodejs环境。

执行命令

git clone https://github.com/koalaylj/xlsx2json.git cd xlsx2json npm install

配置config.json

{ "xlsx" : { "head" : 2 , "src" : "./excel/**/[^~$]*.xlsx" , "dest" : "./json" }, "ts" : false , "json" : { "uglify" : false } }

执行 export.sh|export.bat 即可将 ./excel/*.xlsx 文件导成json并存放到 ./json 下。json名字以excel的sheet名字命名。

补充(一般用不上): 执行 node index.js -h 查看使用帮助。 命令行传参方式使用:执行 node index.js --help 查看。



示例1 基本功能(参考./excel/basic.xlsx)

输出如下(因为设置了 #id 列,输出 JsonHash 格式,如果无 #id 列则输出数组格式):

{ "1111" : { "id" : 1111 , "name" : "风暴之灵" , "slogen" : [ "风暴之灵已走远" , "在这场风暴里没有安全的港湾啊,昆卡!" ], "skill" : { "R" : { "name" : "残影" , "冷却时间" : [ 3.5 , 3.5 , 3.5 , 3.5 ], "作用范围" : 260 , "主动技能" : true , "levels" : [ { "level" : 1 , "damage" : 140 , "mana" : 70 }, { "level" : 2 , "damage" : 180 , "mana" : 80 } ] }, "E" : { "name" : "电子漩涡" , "冷却时间" : [ 21 , 20 , 19 , 18 ], "主动技能" : true , "levels" : [ { "level" : 1 , "time" : 1 , "cost" : 100 , "distance" : 100 }, { "level" : 2 , "time" : 1.5 , "cost" : 110 , "distance" : 150 } ] } } }, "1112" : { "id" : 1112 , "name" : "幽鬼" , "slogen" : null , "skill" : null } }

如果将第一列的 id#id 换成 id#string 则会输出 JsonArray 格式:

[ { "id" : "1111" , "name" : "风暴之灵" , "slogen" : [ "风暴之灵已走远" , "在这场风暴里没有安全的港湾啊,昆卡!" ], "skill" : { "R" : { "name" : "残影" , "冷却时间" : [ 3.5 , 3.5 , 3.5 , 3.5 ], "作用范围" : 260 , "主动技能" : true , "levels" : [ { "level" : 1 , "damage" : 140 , "mana" : 70 }, { "level" : 2 , "damage" : 180 , "mana" : 80 } ] }, "E" : { "name" : "电子漩涡" , "冷却时间" : [ 21 , 20 , 19 , 18 ], "主动技能" : true , "levels" : [ { "level" : 1 , "time" : 1 , "cost" : 100 , "distance" : 100 }, { "level" : 2 , "time" : 1.5 , "cost" : 110 , "distance" : 150 } ] } } }, { "id" : "1112" , "name" : "幽鬼" , "slogen" : null , "skill" : null } ]

示例2 复杂表格拆分(参考./excel/master-slave.xlsx)

如果一个表格某一列是 #[] 或者 #{} 类型的时候,防止表格过于复杂,可将主表拆分。如上图所示。

比如上图中的 表1 中 boss#{} 和 reward#[] 列比较复杂,可以将之拆为三个表: 表2、3、4 ,将 表1 中的 boss#{} 拆成 表3 , 表1 中的 reward#[] 拆成表4。 表2 为主表, 表3、4 为从表。

支持以下数据类型

number 数字类型。

数字类型。 boolean 布尔。

布尔。 string 字符串。

字符串。 date 日期类型。

日期类型。 object 对象,同JS对象一致。

对象,同JS对象一致。 array 数组,同JS数组一致。

数组,同JS数组一致。 id 主键类型(当表中有id类型时,json会以hash格式输出,否则以array格式输出)。

主键类型(当表中有id类型时,json会以hash格式输出,否则以array格式输出)。 id[] 主键数组,只存在于从表中。

表头规则

基本数据类型(string,number,bool)时候,一般不需要设置会自动判断,但是也可以明确声明数据类型。

字符串类型:命名形式 列名#string 。

。 数字类型:命名形式 列名#number 。

。 日期类型: 列名#date 。日期格式要符合标准日期格式。比如 YYYY/M/D H:m:s or YYYY/M/D 等等。

。日期格式要符合标准日期格式。比如 or 等等。 布尔类型:命名形式 列名#bool 。

。 数组:命名形式 列名#[] 。

。 对象:命名形式 列名#{} 。

。 主键:命名形式 列名#id ,表中只能有一列。

,表中只能有一列。 主键数组:命名形式 列名#id[] ,表中只能有一列,只存在于从表中。

,表中只能有一列,只存在于从表中。 列名字以 ! 开头则不导出此列。

sheet规则

sheet名字以 ! 开头则不导出此表。

开头则不导出此表。 从表的名字 从表名字@主表名字 ,主表必须在从表的前面。

master表必须是hash类型,即必须有 #id 列。

列。 slave表名字 slave名字@master名字 ,master表的顺序必须在slave表的前面。

,master表的顺序必须在slave表的前面。 slave表中必须要有 #id 列或者 #id[] 列。

列或者 列。 如果将master表中的 #{}列 拆分,则slave表中应为 #id ,值为master表的id。

拆分,则slave表中应为 ,值为master表的id。 如果将master表中的 #[]列 拆分,则slave表中应为 #id[] ,值为master表的id。

拆分,则slave表中应为 ,值为master表的id。 具体请看示例 ./excel/master-salve.xlsx 。

注意事项

解析excel字符串的时候用到 eval() 函数,如果生产环境下excel数据来自用户输入,会有注入风险请慎用。

函数,如果生产环境下excel数据来自用户输入,会有注入风险请慎用。 关键符号都是英文半角符号,和JSON要求一致。

对象写法同JavaScript中对象写法一致(不会JS的同学可理解为JSON的key不需要双引号其他和JSON一样)。

数组写法同JavaScript中数组写法一致(不会JS的同学可理解为JSON的key不需要双引号其他和JSON一样)。

如果导出的JSON文件尾行出现value都是null的数据,可能是因为excel中数据没删除干净,看控制台打印的行数据条目数和实际符不符合可判定。

TODO

将主分支的代码合并到npm分支。

分支

master 为主分支,此分支用于发布版本,包含当前稳定代码,不要往主分支直接提交代码。

为主分支,此分支用于发布版本,包含当前稳定代码,不要往主分支直接提交代码。 dev 为开发分支,新功能bug修复等提交到此分支,待稳定后合并到 master 分支。

为开发分支,新功能bug修复等提交到此分支,待稳定后合并到 分支。 如需当做npm模块引用请切换到 npm 分支(尚有功能未合并,暂时不可用)。

补充