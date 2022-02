Node.js excel chart builder

Quick start

Install

npm install xlsx-chart

Generate and write chart to file

var XLSXChart = require ( "xlsx-chart" ); var xlsxChart = new XLSXChart (); var opts = { file : "chart.xlsx" , chart : "column" , titles : [ "Title 1" , "Title 2" , "Title 3" ], fields : [ "Field 1" , "Field 2" , "Field 3" , "Field 4" ], data : { "Title 1" : { "Field 1" : 5 , "Field 2" : 10 , "Field 3" : 15 , "Field 4" : 20 }, "Title 2" : { "Field 1" : 10 , "Field 2" : 5 , "Field 3" : 20 , "Field 4" : 15 }, "Title 3" : { "Field 1" : 20 , "Field 2" : 15 , "Field 3" : 10 , "Field 4" : 5 } } }; xlsxChart.writeFile (opts, function ( err ) { console .log ( "File: " , opts.file); });

Generate and download chart data

xlsxChart.generate (opts, function ( err, data ) { res.set ({ "Content-Type" : "application/vnd.ms-excel" , "Content-Disposition" : "attachment; filename=chart.xlsx" , "Content-Length" : data.length }); res.status ( 200 ).send (data); });

Chart types

column, bar, line, area, radar, scatter, pie

Mixing

You can mix column, bar, line, area.

Custom template

Default templates: xlsx-chart/template/*.xlsx

var opts = { file : "chart.xlsx" , chart : "column" , templatePath : __dirname + "/myColumn.xlsx" , ... }; xlsxChart.writeFile (opts, function ( err ) { console .log ( "File: " , opts.file); });

Multiple charts (one type)

Only column chart. For other types use custom template.

let fs = require ( "fs" ); let XLSXChart = require ( "xlsx-chart" ); let xlsxChart = new XLSXChart (); let opts = { charts : [{ chart : "column" , titles : [ "Title 1" , "Title 2" , "Title 3" ], fields : [ "Field 1" , "Field 2" , "Field 3" , "Field 4" ], data : { "Title 1" : { "Field 1" : 5 , "Field 2" : 10 , "Field 3" : 15 , "Field 4" : 20 }, "Title 2" : { "Field 1" : 10 , "Field 2" : 5 , "Field 3" : 20 , "Field 4" : 15 }, "Title 3" : { "Field 1" : 20 , "Field 2" : 15 , "Field 3" : 10 , "Field 4" : 5 } }, chartTitle : "Title 1" }, { chart : "column" , titles : [ "Title 1" , "Title 2" , "Title 3" ], fields : [ "Field 1" , "Field 2" , "Field 3" , "Field 4" ], data : { "Title 1" : { "Field 1" : 5 , "Field 2" : 10 , "Field 3" : 15 , "Field 4" : 20 }, "Title 2" : { "Field 1" : 10 , "Field 2" : 5 , "Field 3" : 20 , "Field 4" : 15 }, "Title 3" : { "Field 1" : 20 , "Field 2" : 15 , "Field 3" : 10 , "Field 4" : 5 } }, chartTitle : "Title 2" }, { chart : "column" , titles : [ "Title 1" , "Title 2" , ], fields : [ "Field 1" , "Field 2" , "Field 3" , ], data : { "Title 1" : { "Field 1" : 15 , "Field 2" : 30 , "Field 3" : 45 , }, "Title 2" : { "Field 1" : 5 , "Field 2" : 2 , "Field 3" : 10 } }, chartTitle : "Title 3" }] }; xlsxChart.generate (opts, function ( err, data ) { fs.writeFileSync ( "chart.xlsx" , data); });

Examples

column.js



bar.js



line.js



area.js



radar.js



scatter.js



pie.js



columnLine.js



mix.js



Author

Dmitriy Samortsev

Copyright and license

MIT