Globally Unique ID Generator

xid-js is a global unique id generator module for Node.js. The generator implementation is ported from golang package xid.

A 20 chars long unique id can be generated directly without any configuration, and id is encoded in base32 format (w/o padding) by using Crockford's Base32 alphabet set.

Install

npm install xid-js

Usage

const xid = require ( 'xid-js' ); xid.next();

License

MIT License.