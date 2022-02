xero

A simple node library for Xero Private Applications

Install

npm install xero

Usage

Request

var express = require ( "express" ); var Xero = require ( 'xero' ); var fs = require ( 'fs' ); var app = express(); var CONSUMER_KEY= "my consumer key" ; var CONSUMER_SECRET= "my consumer secret" ; var RSA_PRIVATE_KEY = fs.readFileSync(process.env.HOME + "/.ssh/id_rsa" ); var xero = new Xero(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, RSA_PRIVATE_KEY); app.get( '/' , function ( req, res ) { xero.call( 'GET' , '/Users' , null , function ( err, json ) { if (err) { res.status(err.statusCode); res.write( JSON .stringify(err)); res.end(); } else { res.status( 200 ); res.write( JSON .stringify(json)); res.end(); } }); }); app.listen( 3000 , function ( ) { console .log( "Listening..." ); });

Response

{ "Response" :{ "Id" : "37286998-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" , "Status" : "OK" , "ProviderName" : "My Account" , "DateTimeUTC" : "2013-04-22T17:13:31.2755569Z" , "Users" :{ "User" :{ "UserID" : "613fbf01-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" , "FirstName" : "Chadd" , "LastName" : "Sexington" , "UpdatedDateUTC" : "2013-04-12T05:54:50.477" , "IsSubscriber" : "true" , "OrganisationRole" : "STANDARD" } } } }

Example POST Request

... var request; request = { Name : 'Name1' }; request = [{ Name : 'Name1' }, { Name : 'Name2' }]; xero.call( 'POST' , '/Contacts?SummarizeErrors=false' , request, function ( err, json ) { ... });

Download PDF

var Xero = require ( 'xero' ); var fs = require ( 'fs' ); var xero = new Xero(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, RSA_PRIVATE_KEY); var invoiceId = 'invoice-identifier' ; var req = xero.call( 'GET' , '/Invoices/' + invoiceId); req.setHeader( 'Accept' , 'application/pdf' ); req.on( 'response' , function ( response ) { var file = fs.createWriteStream(invoiceId + '.pdf' ); response.pipe(file); }); req.end();

Docs

http://developer.xero.com/documentation/

Enjoy! - thallium205 https://github.com/thallium205