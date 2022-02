JavaScript 函数库、工具类

Browser Support

7+ ✔ Latest ✔ Latest ✔ Latest ✔ Latest ✔ 6+ ✔

Docs

To view the document 查看文档

Installing

npm install xe-utils

Using nodejs

const XEUtils = require ( 'xe-utils' )

Get on unpkg and cdnjs

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/xe-utils" > </ script >

Import all methods

import _XEUtils_ from 'xe-utils' XEUtils.toDateString( Date .now()) XEUtils.toStringDate( '2018-01-01 10:30:00' )

Import on demand

这样按需引入方法,可以使体积达到最小

单个导入,包的大小 gzip >≈ 60B+,按需导入

import each from 'xe-utils/each' import toDateString from 'xe-utils/toDateString' each({ a : 11 , b : 22 , c : 33 }, function ( item, key ) { console .log(item) }) toDateString( Date .now(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )

import XEUtils from 'xe-utils/ctor' import each from 'xe-utils/each' import toDateString from 'xe-utils/toDateString' import toFixedNumber from 'xe-utils/toFixedNumber' XEUtils.mixin({ each, toDateString, toFixedNumber }) XEUtils.toDateString( Date .now(), 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss' )

按功能导入所有方法

import XEUtils from 'xe-utils/ctor' import objectMethods from 'xe-utils/object' import arrayMethods from 'xe-utils/array' import baseMethods from 'xe-utils/base' import numberMethods from 'xe-utils/number' import dateMethods from 'xe-utils/date' import stringMethods from 'xe-utils/string' import functionMethods from 'xe-utils/function' import urlMethods from 'xe-utils/url' import webMethods from 'xe-utils/web' XEUtils.mixin( objectMethods, arrayMethods, baseMethods, numberMethods, dateMethods, stringMethods, functionMethods, urlMethods, webMethods )

License

MIT © 2017-present, Xu Liangzhan