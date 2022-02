简体中文 | English

基于 fetch API 的异步请求函数,用于浏览器和 nodejs 的 http 客户端

Browser Support

xe-ajax 依赖 Promise,如果您的环境不支持 Promise,使用 babel-polyfill 或者 bluebird.js

8+ ✔ Latest ✔ Latest ✔ Latest ✔ Latest ✔ 6.1+ ✔

Installing

npm install xe-ajax

Using nodejs

const XEAjax = require ( 'xe-ajax' )

在 unpkg 和 cdnjs 上获取

<script src= "https://cdn.jsdelivr.net/npm/xe-ajax" > </ script >

API

Request

*: 只支持现代的浏览器。

参数 类型 描述 默认值 url String 请求地址 baseURL String 基础路径 method String 请求方法 'GET' params Object 表单查询参数 body Object 提交主体内容 bodyType String 提交主体内容方式,可以设置json-data,form-data 'json-data' mode String 请求的模式, 可以设置cors,no-cors,same-origin 'cors' cache String 处理缓存方式,可以设置default,no-store,no-cache,reload,force-cache,only-if-cached 'default' credentials String 设置 cookie 是否随请求一起发送,可以设置: omit,same-origin,include 'same-origin' jsonp String jsonp入参属性名 'callback' jsonpCallback String jsonp响应结果的回调函数名 默认自动生成函数名 timeout Number 设置请求超时 headers Object 请求头包含信息 origin String 请求目标源 location.origin transformParams Function (params,request) 用于改变URL参数 paramsSerializer Function (params,request) 自定义URL序列化函数 transformBody Function (body,request) 用于改变提交数据 stringifyBody Function (body,request) 自定义转换提交数据的函数 validateStatus Function (response) 自定义校验请求是否成功 默认200-299 *redirect String 重定向模式, 可以设置follow,error,manual 'follow' *referrer String 可以设置no-referrer,client或URL 'client' *referrerPolicy String 可以设置: no-referrer,no-referrer-when-downgrade,origin,origin-when-cross-origin,unsafe-url *keepalive String 选项可用于允许请求超过页面的生存时间 *integrity String 包括请求的subresource integrity值

Headers

属性 类型 描述 set Function (name,value) 添加 append Function (name,value) 追加 get Function (name) 根据 name 获取 has Function (name) 检查 name 是否存在 delete Function (name) 根据 name 删除 keys Function 以迭代器的形式返回所有 name values Function 以迭代器的形式返回所有 value entries Function 以迭代器的形式返回所有 [name, value] forEach Function (callback,context) 迭代器

Response

属性 类型 描述 body ReadableStream 返回一个只读的数据流 bodyUsed Boolean 返回一个只读的布尔值,表示内容是否已被读取 headers Headers 返回一个只读的响应头对象 status Number 返回一个只读的响应状态码 statusText String 返回一个只读的与状态码相对应的状态消息 url String 返回一个只读的请求路径 ok Boolean 返回一个只读的布尔值,表示响应是否成功 redirected Boolean 返回一个只读的布尔值,表示响应是否为重定向请求的结果 type String 返回一个只读的响应的类型 clone Function 复制一个新的 Response 对象 json Function 返回一个内容为 JSON 的 Promise 对象 text Function 返回一个内容为 Text 的 Promise 对象 blob Function 返回一个内容为 Blob 的 Promise 对象 arrayBuffer Function 返回一个内容为 ArrayBuffer 的 Promise 对象 formData Function 返回一个内容为 FormData 的 Promise 对象

全局参数设置

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.setup({ bodyType : 'json-data' , credentials : 'include' , headers : { 'Accept' : 'application/json, text/plain, \*/\*;' }, validateStatus (response) { return response.status >= 200 && response.status < 300 }, transformParams (params, request) { if (request.method === 'GET' ) { params.queryDate = params.queryDate.getTime() } return params }, paramsSerializer (params, request) { return XEAjax.serialize(params) }, transformBody (body, request) { body.startTime = body.startDate.getTime() return body }, stringifyBody (body, request) { return JSON .stringify(body) } })

示例

基本使用

const XEAjax = require ( 'xe-ajax' ) XEAjax.ajax({ url : '/api/test/message/list' , method : 'GET' , params : { id : 1 } }) .then( response => { if (response.ok) { } else { } }) .catch( e => { console .log(e.message) })

fetch 调用,返回一个结果为 Response 的 Promise 对象

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.fetch( '/api/test/message/save' , { method : 'POST' , body : { name : 'test' } }) .then( response => { if (response.ok) { } else { } }).catch( e => { console .log(e.message) }) XEAjax.fetch( '/api/test/message/list' ) .then( response => { response.text().then( text => { }) }) XEAjax.fetch( '/api/test/message/list' ) .then( response => { response.json().then( data => { }) }) XEAjax.fetch( '/api/test/message/list' ) .then( response => { response.blob().then( blob => { }) }) XEAjax.fetch( '/api/test/message/list' ) .then( response => { response.arrayBuffer().then( arrayBuffer => { }) }) XEAjax.fetch( '/api/test/message/list' ) .then( response => { response.formData().then( formData => { }) }) let body1 = { name : 'u111' , content : '123456' } XEAjax.fetchPost( '/api/test/message/save' , body1, { bodyType : 'json-data' }) let body2 = { name : 'u222' , content : '123456' } XEAjax.fetchPost( '/api/test/message/save' , body2, { bodyType : 'form-data' }) let searchParams = new URLSearchParams(); searchParams.append( 'name' , 'u222' ); searchParams.append( 'content' , '123456' ); XEAjax.fetchPost( '/api/test/message/save' , searchParams); let file = document .querySelector( '#myFile' ).files[ 0 ] let formData = new FormData() formData.append( 'file' , file) XEAjax.fetchPost( '/api/test/message/save' , formData) XEAjax.fetchPost( '/api/test/message/save' , { name : 'u333' , content : '123456' }, { params : { id : 111 }}) XEAjax.fetchGet( '/api/test/message/list' ) XEAjax.fetchPut( '/api/test/message/update' , { name : 'u222' }) XEAjax.fetchDelete( '/api/test/message/delete/1' )

根据请求状态码(成功或失败),返回一个包含响应信息的 Peomise 对象 (v3.4.0+)

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.doGet( '/api/test/message/list' ).then( result => { }).catch( result => { }) XEAjax.doGet( '/api/test/message/list/page/15/1' ) XEAjax.doPost( '/api/test/message/save' , { name : 'u111' }) XEAjax.doPut( '/api/test/message/update' , { name : 'u222' }) XEAjax.doDelete( '/api/test/message/delete/1' )

根据请求状态码(成功或失败),返回响应结果为 JSON 的 Peomise 对象

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.get( '/api/test/message/list' ).then( data => { }).catch( data => { }) XEAjax.get( '/api/test/message/list/page/15/1' ) XEAjax.post( '/api/test/message/save' , { name : 'u111' }) XEAjax.put( '/api/test/message/update' , { name : 'u222' }) XEAjax.delete( '/api/test/message/delete/1' )

jsonp 调用

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.fetchJsonp( '/jsonp/test/message/list' ) .then( response => { if (response.ok) { response.json().then( data => { }) } }) XEAjax.doJsonp( '/jsonp/test/message/list' , null , { jsonp : 'cb' }) .then( response => { }) XEAjax.jsonp( '/jsonp/test/message/list/page/10/1' , { id : 222 }, { jsonp : 'cb' , jsonpCallback : 'func' }) .then( data => { })

并发多个请求

import XEAjax from 'xe-ajax' Promise .all([ XEAjax.fetchGet( '/api/test/message/list' ), XEAjax.doGet( '/api/test/message/list' ), XEAjax.post( '/api/test/message/save' ), { name : 'n1' }) ]).then( datas => { }).catch( e => { }) Promise .race([ XEAjax.get( '/api/test/message/list' ), XEAjax.get( '/api/test/message/list' ) ]).then( datas => { }).catch( e => { }) let iterable2 = [] iterable2.push({ url : '/api/test/message/list' }) iterable2.push({ url : '/api/test/message/save' , body : { name : 'n1' }}, method : 'POST' }) XEAjax.doAll(iterable2).then( datas => { }).catch( e => { })

嵌套请求

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.fetchGet( '/api/test/message/info' , { id : 3 }) .then( response => response.json()) .then( data => XEAjax.fetchGet( `/api/test/message/delete/ ${data.id} ` )) .then( response => { if (response.ok) { response.json().then( data => { }) } }) XEAjax.doGet( '/api/test/message/info' , { id : 3 }) .then( result => XEAjax.doGet( `/api/test/message/delete/ ${result.data.id} ` )) .then( result => { }) XEAjax.get( '/api/test/message/info' , { id : 3 }) .then( data => XEAjax.get( `/api/test/message/delete/ ${data.id} ` )) .then( data => { })

使用 async/await 处理异步

import XEAjax from 'xe-ajax' async function init ( ) { let list = await XEAjax.get( '/api/test/message/list' ) let data = await XEAjax.get( '/api/test/message/info' , { id : list[ 0 ].id}) console .log(list) console .log(data) } init()

参数

属性 类型 描述 onUploadProgress Function (event) 上传进度监听 onDownloadProgress Function (event) 下载进度监听 meanSpeed Number 默认0关闭,设置速率为均衡模式,每隔多少毫秒内计算平均速率 fixed Number 默认2位数

Progress 对象

属性 类型 描述 autoCompute Boolean 是否自动计算进度,默认true value Number 当前进度 % loaded Object 已传输大小 {value: 原始大小B, size: 转换后大小, unit: 转换后单位} total Object 总大小 {value: 原始大小B, size: 转换后大小, unit: 转换后单位} speed Object 传输速度/秒 {value: 原始大小B, size: 转换后大小, unit: 转换后单位} remaining Number 剩余时间/秒 time Number 时间戳

import XEAjax from 'xe-ajax' let file = document .querySelector( '#myFile' ).files[ 0 ] let formBody = new FormData() formBody.append( 'file' , file) XEAjax.fetchPost( '/api/upload' , formBody) XEAjax.doPost( '/api/upload' , formBody) XEAjax.post( '/api/upload' , formBody) let progress = new XEAjax.Progress() progress.onUploadProgress = evnt => { let value = progress.value let loadedSize = progress.loaded.size let loadedUnit = progress.loaded.unit let totalSize = progress.total.size let totalUnit = progress.total.unit let speedSize = progress.speed.size let speedUnit = progress.speed.unit let remaining = progress.remaining console .log( `进度: ${value} % ${loadedSize} ${loadedUnit} ${totalSize} / ${totalUnit} ; 速度: ${speedSize} / ${speedUnit} 秒; 剩余: ${remaining} 秒` ) } let file = document .querySelector( '#myFile' ).files[ 0 ] let formBody = new FormData() formBody.append( 'file' , file) XEAjax.fetchPost( '/api/upload' , formBody, {progress}) let progress = new XEAjax.Progress() progress.onDownloadProgress = evnt => { let value = progress.value let loadedSize = progress.loaded.size let loadedUnit = progress.loaded.unit let totalSize = progress.total.size let totalUnit = progress.total.unit let speedSize = progress.speed.size let speedUnit = progress.speed.unit let remaining = progress.remaining console .log( `进度: ${value} % ${loadedSize} ${loadedUnit} ${totalSize} / ${totalUnit} ; 速度: ${speedSize} / ${speedUnit} 秒; 剩余: ${remaining} 秒` ) } XEAjax.fetchGet( '/api/download/file/1' , {progress, method : 'GET' })

取消请求 (v3.2.0+)

AbortController 控制器对象

允许控制一个或多个取消指令请求

import XEAjax from 'xe-ajax' let controller = new XEAjax.AbortController() let signal = controller.signal XEAjax.fetchGet( '/api/test/message/list' , { id : 1 }, {signal}) .then( response => { }).catch( e => { }) setTimeout( () => { controller.abort() }, 50 )

拦截器 (v3.0+)

拦截器可以对请求之前和请求之后的任何参数以及数据做处理,注意要调用next执行下一步,否则将停止执行。

Request 拦截器

XEAjax.interceptors.request.use(Function(request, next))

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.interceptors.request.use( ( request, next ) => { request.params.version = 1 request.headers.set( 'X-Token' , cookie( 'x-id' )) next() })

Response 拦截器

XEAjax.interceptors.response.use(Function(response, next[, request]), Function(response, next[, request]))

next( [, newResponse] )

属性 类型 描述 status Number 设置响应的状态码 statusText String 设置与状态码对应的状态消息 body Object 设置响应主体内容 headers Headers、Object 设置响应的头信息

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.interceptors.response.use( ( response, next ) => { if (response.status === 403 ) { router.replace({ path : '/login' }) } else { next() } }) XEAjax.interceptors.response.use( ( response, next ) => { response.json().then( data => { let { status, statusText, headers } = response let body = { message : status === 200 ? 'success' : 'error' , result : data } next({status, statusText, headers, body}) }) }, (e, next) => { let body = { message : 'error' , result : null } next({ status : 200 , body}) })

mixin ( fns ) 扩展函数

扩展自己的实用函数到 XEAjax

import XEAjax from 'xe-ajax' XEAjax.mixin({ get (url, request) { return XEAjax.doGet(url, null , request) }, delete (url, request) { return XEAjax.doDelete(url, request) }, post (url, data, request) { return XEAjax.doPost(url, data, request) }, put (url, data, request) { return XEAjax.doPut(url, data, request) } }) XEAjax.get( '/api/test/message/list' , { params : { id : 123 }}) XEAjax.delete( '/api/test/message/delete/123' ) XEAjax.post( '/api/test/message/save' , { name : 'test1' }) XEAjax.put( '/api/test/message/update' , { id : 123 , name : 'test1' })

License

MIT © 2017-present, Xu Liangzhan