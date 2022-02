phantom driver for x-ray.

Installation

npm install x-ray-phantom

Usage

var phantom = require ( 'x-ray-phantom' ); var Xray = require ( 'x-ray' ); var x = Xray() .driver(phantom()); x( 'http://google.com' , 'title' )( function ( err, str ) { if (err) return done(err); assert.equal( 'Google' , str); done(); })

API

Initialize the phantom driver with options being passed to Nightmare and an optional custom fn with the signature function(nightmare, done) .

Test

npm install make test

License

MIT