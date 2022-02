#Labrador

微信小程序组件化开发框架

DEMO:https://github.com/maichong/labrador-demo

QQ交流群 282140496

特性

使用Labrador框架可以使微信开发者工具支持加载海量NPM包

支持ES6/7标准代码,使用async/await能够有效避免回调地狱

组件重用,对微信小程序框架进行了二次封装,实现了组件重用和嵌套

可集成Redux,使用Redux数据流控制,让项目逻辑清晰可维护

自动持久化数据,支持redux-persist自动将运行数据保存

自动化测试,非常容易编写单元测试脚本,不经任何额外配置即可自动化测试

Flow.js强类型检查,编写更加安全稳定的代码

使用Editor Config及ESLint标准化代码风格,方便团队协作

强力压缩代码,尽可能减小程序体积,让你在1M的限制内做更多的事

安装

首先您的系统中安装Node.js和npm v3 下载Node.js,然后运行下面的命令将全局安装Labrador命令行工具。

npm install -g labrador-cli

初始化项目

labrador create demo cd demo

项目目录结构

demo ├── .labrador ├── .babelrc ├── .editorconfig ├── .eslintignore ├── .eslintrc ├── .build/ ├── package.json ├── dist/ ├── node_modules/ └── src/ ├── app.js ├── app.json ├── app.less ├── components/ ├── pages/ └── utils/

注意 dist目录中的所有文件是由labrador命令编译生成,请勿直接修改

配置开发工具

项目初始化后使用WebStorm或Sublime等你习惯的IDE打开项目根目录。然后打开 微信web开发者工具 新建项目,本地开发目录选择 dist 目标目录。

开发流程

在WebStorm或Sublime等IDE中编辑 src 目录下的源码,然后在项目根目录中运行 labrador build 命令构建项目,然后在 微信web开发者工具 的调试界面中点击左侧菜单的 重启 按钮即可查看效果。

我们在开发中, 微信web开发者工具 仅仅用来做调试和预览,不要在 微信web开发者工具 的编辑界面修改代码。

微信web开发者工具 会偶尔出错,表现为点击 重启 按钮没有反应,调试控制台输出大量的无法require文件的错误,编辑 界面中代码文件不显示。这是因为 labrador build 命令会更新整个 dist 目录,而 微信web开发者工具 在监测代码改变时会出现异常,遇到这种情况只需要关掉 微信web开发者工具 再启动即可。

我们还可以使用 labrador watch 命令来监控 src 目录下的代码,当发生改变后自动构建,不用每一次编辑代码后手动运行 labrador build 。

所以最佳的姿势是:

在项目中运行 labrador watch 在WebStorm中编码,保存 切换到 微信web开发者工具 中调试、预览 再回到WebStorm中编码 ...

labrador 命令

labrador create <name> 创建项目

注意此命令会初始化当前的目录为项目目录。

labrador build [options] 构建当前项目

Options: - h, --help output usage information - c, --catch 在载入时自动catch所有JS脚本的错误 - t, --test 运行测试脚本 - m, --minify 压缩代码 - f, --force 强制构建,不使用缓存 - -work-dir [dir] 工作目录,默认为当前目录 - -config [file] 配置文件,默认为.labrador - -src-dir [dir] 源码目录,默认为工作目录下的src文件夹 - -dist-dir [dir] 目标目录,默认为工作目录下的dist文件夹 - -modules-dir [dir] NPM模块目录,默认为工作目录下的node_modules文件夹 - -temp-dir [dir] 临时目录,默认为工作目录下的.build文件夹 - -ignore-minify-js minify模式下,不压缩JS代码 - -ignore-minify-page minify模式下,不强力压缩WXSS和WXML代码

labrador watch [options] 编译当前项目并检测文件改动

Options: - h, --help output usage information - c, --catch 在载入时自动catch所有JS脚本的错误 - t, --test 运行测试脚本 - -work-dir [dir] 工作目录,默认为当前目录 - -config [file] 配置文件,默认为.labrador - -src-dir [dir] 源码目录,默认为工作目录下的src文件夹 - -dist-dir [dir] 目标目录,默认为工作目录下的dist文件夹 - -modules-dir [dir] NPM模块目录,默认为工作目录下的node_modules文件夹 - -temp-dir [dir] 临时目录,默认为工作目录下的.build文件夹

labrador generate [options] <type> <name> 创建新组件、页面、Redux、Saga等等

Options: - h, --help output usage information - -work-dir [dir] 工作目录,默认为当前目录 - -config [file] 配置文件,默认为.labrador - -src-dir [dir] 源码目录,默认为工作目录下的src文件夹 - -scss 使用scss,默认为less Names: component 创建新组件 page 创建新页面 redux 创建Redux文件 saga 创建Saga文件

例如 labrador generate page home/home

labrador generate component home

labrador generate redux home

labrador generate saga home

labrador 库

labrador 库对全局的 wx 变量进行了封装,将所有 wx 对象中的异步方法进行了Promise支持, 除了同步的方法,这些方法往往以 on* 、 create* 、 stop* 、 pause* 、 close* 开头或以 *Sync 结尾。在如下代码中使用 labrador 库。

import wx, { Component, PropTypes } from 'labrador' ; wx.wx; wx.app; wx.currentPages Component; PropTypes; wx.login; wx.getStorage;

我们建议不要再使用 wx.getStorageSync() 等同步阻塞方法,而在 async 函数中使用 await wx.getStorage() 异步非阻塞方法提高性能,除非遇到特殊情况。

src/app.js 示例代码如下:

import wx from 'labrador' ; import {sleep} from './utils/util' ; export default class { globalData = { userInfo : null }; async onLaunch() { let res = await wx.getStorage({ key : 'logs' }); let logs = res.data || []; logs.unshift( Date .now()); await wx.setStorage({ key : 'logs' , data : logs }); this .timer(); } async timer() { while ( true ) { console .log( 'hello' ); await sleep( 10000 ); } } async getUserInfo() { if ( this .globalData.userInfo) { return this .globalData.userInfo; } await wx.login(); let res = await wx.getUserInfo(); this .globalData.userInfo = res.userInfo; return res.userInfo; } }

代码中全部使用ES6/7标准语法。代码不必声明 use strict ,因为在编译时,所有代码都会强制使用严格模式。

代码中并未调用全局的 App() 方法,而是使用 export 语法默认导出了一个类,在编译后,Labrador会自动增加 App() 方法调用,所有请勿手动调用 App() 方法。这样做是因为代码风格不建议粗暴地访问全局对象和方法。

自定义组件

Labrador的自定义组件,是基于微信小程序框架的组件之上,进一步自定义组合,拥有逻辑处理、布局和样式。

项目中通用自定义组件存放在 src/compontents 目录,一个组件一般由三个文件组成, *.js 、 *.xml 和 *.less 分别对应微信小程序框架的 js 、 wxml 和 wxss 文件。在Labardor项目源码中,我们特意采用了 xml 和 less 后缀以示区别。如果组件包含单元测试,那么在组件目录下会存在一个 *.test.js 的测试脚本文件。

0.6 版本后,支持 *.sass 和 *.scss 格式样式文件。

自定义组件示例

下面是一个简单的自定义组件代码实例:

逻辑 src/compontents/title/title.js

import wx, { Component } from 'labrador' ; import randomColor from '../../utils/random-color' ; const { string } = wx.PropTypes; export default class Title extends Component { static propTypes = { text : string }; static defaultProps = { text : '' }; state = { color : randomColor() }; onUpdate(props) { this .setState({ color : randomColor() }); } handleTap() { this .setState({ color : randomColor() }); } }

自定义组件的逻辑代码和微信框架中的page很相似,最大的区别是在js逻辑代码中,没有调用全局的 Page() 函数声明页面,而是用 export 语法导出了一个默认的类,这个类必须继承于 Component 组件基类。

相对于微信框架中的page,Labrador自定义组件扩展了 propTypes 、 defaultProps 、 onUpdate() 、 setState() 、 children() 等方法和属性, children() 方法返回当前组件中的子组件集合,此选项将在下文中叙述。

Labrador的目标是构建一个可以重用、嵌套的自定义组件方案,在现实情况中,当多个组件互相嵌套组合,就一定会遇到父子组件件的数据和消息传递。因为所有的组件都实现了 setState 方法,所以我们可以使用 this._children.foobar.setState(data) 或 this.parent.setState(data) 这样的代码调用来解决父子组件间的数据传递问题,但是,如果项目中出现大量这样的代码,那么数据流将变得非常混乱。

我们借鉴了 React.js 的思想,为组件增加了 props 机制。子组件通过 this.props 得到父组件给自己传达的参数数据。父组件怎样将数据传递给子组件,我们下文中叙述。

onUpdate 生命周期函数是当组件的 props 发生变化后被调用,类似React.js中的 componentWillReceiveProps 所以我们可以在此函数体内监测 props 的变化。

组件定义时的 propTypes 静态属性是对当前组件的props参数数据类型的定义。 defaultProps 选项代表的是当前组件默认的各项参数值。 propTypes 、 defaultProps 选项都可以省略,但是强烈建议定义 propTypes ,因为这样可以使得代码更清晰易懂,另外还可以通过Labrador自动检测props值类型,以减少BUG。为优化性能,只有在开发环境下才会自动检测props值类型。

编译时默认是开发环境,当编译时候采用 -m 参数才会是生产模式,在代码中任何地方都可以使用魔术变量 __DEV__ 来判断是否是开发环境。

组件向模板传值需要调用 setState 方法,换言之,组件模板能够读取到当前组件的所有内部状态数据。

0.6版本后, Component 基类中撤销了 setData 方法,新增了 setState 方法,这样做并不是仅仅为了像React.js,而是在老版本中,我们将所有组件树的内部状态数据和props全存放在 page.data 中,在组件更新时产生了大量的 setData 递归调用,为了优化性能,必须将组件树的状态和 page.data 进行了分离。

布局 src/compontents/title/title.xml

< view class = "text-view" > < text class = "title-text" catchtap = "handleTap" style = "color:{{state.color}};" > {{props.text}} </ text > </ view >

XML布局文件和微信WXML文件语法完全一致,只是扩充了两个自定义标签 <component/> 和 <list/> ,下文中详细叙述。

使用 {{}} 绑定变量时,以 props.* 或 state.* 开头,即XML模板文件能够访问组件对象的 props 和 state 。

样式 src/compontents/title/title.less

.title-text { font-weight : bold; font-size : 2em ; }

虽然我们采用了LESS文件,但是由于微信小程序框架的限制,不能使用LESS的层级选择及嵌套语法。但是我们可以使用LESS的变量、mixin、函数等功能方便开发。

页面

我们要求所有的页面必须存放在 pages 目录中,每个页面的子目录中的文件格式和自定义组件一致,只是可以多出一个 *.json 配置文件。

页面示例

下面是默认首页的示例代码:

逻辑 src/pages/index/index.js

import wx, { Component } from 'labrador' ; import List from '../../components/list/list' ; import Title from '../../components/title/title' ; import Counter from '../../components/counter/counter' ; export default class Index extends wx . Component { state = { userInfo : {}, mottoTitle : 'Hello World' , count : 0 }; children() { return { list : { component : List }, motto : { component : Title, props : { text : this .state.mottoTitle } }, counter : { component : Counter, props : { count : this .state.count, onChange : this .handleCountChange } } }; } handleCountChange(count) { this .setState({ count }); } handleViewTap() { wx.navigateTo({ url : '../logs/logs' }); } async onLoad() { try { let userInfo = await wx.app.getUserInfo(); this .setState({ userInfo }); this .update(); } catch (error) { console .error(error.stack); } } onReady() { this .setState( 'mottoTitle' , 'Labrador' ); } }

页面代码的格式和自定义组件的格式一模一样,我们的思想是 页面也是组件。

js逻辑代码中同样使用 export default 语句导出了一个默认类,也不能手动调用 Page() 方法,因为在编译后, pages 目录下的所有js文件全部会自动调用 Page() 方法声明页面。

我们看到组件类中,有一个对象方法 children() ,这个方法返回了该组件依赖、包含的其他自定义组件,在上面的代码中页面包含了三个自定义组件 list 、 title 和 counter ,这个三个自定义组件的 key 分别为 list 、 motto 和 counter 。

children() 返回的每个组件的定义都包含两个属性, component 属性定义了组件类, props 属性定义了父组件向子组件传入的 props 属性对象。

页面也是组件,所有的组件都拥有一样的生命周期函数onLoad, onReady, onShow, onHide, onUnload,onUpdate 以及setState函数。

componets 和 pages 两个目录的区别在于, componets 中存放的组件能够被智能加载、重用, pages 目录中的组件在编译时自动加上 Page() 调用,所以, pages 目录中的组件不能被其他组件调用,否则将出现多次调用 Page() 的错误。如果某个组件需要重用,请存放在 componets 目录或打包成NPM包。

注意 虽然页面也是组件,虽然页面的代码格式和组件一模一样,但是运行时, getCurrentPages() 得到的页面对象 page 并非pages目录中声明的页面对象, page.root 才是pages目录中声明的页面对象,才是组件树的最顶端。这里我们用了 组合 模式而非继承模式。

注意 所有组件的生命周期函数支持 async ,但默认是普通函数,如果函数体内没有异步操作,我们建议采用普通函数,因为 async 函数会有一定的性能开销,并且无法保证执行顺序。当声明周期函数内需要异步操作,并且【不关心】各个生命周期函数的执行顺序时,可以采用 async 函数。

布局 src/pages/index/index.xml

< view class = "container" > < view class = "userinfo" catchtap = "handleViewTap" > < image class = "userinfo-avatar" src = "{{ state.userInfo.avatarUrl }}" background-size = "cover" /> < text class = "userinfo-nickname" > {{ state.userInfo.nickName }} </ text > </ view > < view class = "usermotto" > < component key = "motto" name = "title" /> </ view > < component key = "list" /> < component key = "counter" /> </ view >

XML布局代码中,使用了Labrador提供的 <component/> 标签,此标签的作用是导入一个自定义子组件的布局文件,标签有两个属性,分别为 key (必选)和 name (可选,默认为key的值)。 key 与js逻辑代码中的组件 key 对应, name 是组件的目录名。 key 用来绑定组件JS逻辑对象的 children 中对应的数据, name 用于在 src/componets 和 node_modules 目录中寻找子组件模板。

样式 src/pages/index/index.less

@ import 'list' ; @ import 'title' ; @ import 'counter' ; .motto-title-text { font-size : 3em ; padding-bottom : 1rem ; }

LESS样式文件中,我们使用了 @import 语句加载所有子组件样式,这里的 @import 'list' 语句按照LESS的语法,会首先寻找当前目录 src/pages/index/ 中的 list.less 文件,如果找不到就会按照Labrador的规则智能地尝试寻找 src/componets 和 node_modules 目录中的组件样式。

接下来,我们定义了 .motto-title-text 样式,这样做是因为 motto key 代表的title组件的模板中( src/compontents/title/title.xml )有一个view 属于 title-text 类,编译时,Labrador将自动为其增加一个前缀 motto- ,所以编译后这个view所属的类为 title-text motto-title-text (可以查看 dist/pages/index/index.xml )。那么我们就可以在父组件的样式代码中使用 .motto-title-text 来重新定义子组件的样式。

Labrador支持多层组件嵌套,在上述的实例中, index 包含子组件 list 和 title , list 包含子组件 title ,所以在最终显示时, index 页面上回显示两个 title 组件。

自定义组件列表

逻辑 src/components/list/list.js

import wx, { Component } from 'labrador' ; import Title from '../title/title' ; import Item from '../item/item' ; import { sleep } from '../../utils/util' ; export default class List extends Component { constructor (props){ super (props); this .state = { items : [ { id : 1 , title : 'Labrador' }, { id : 2 , title : 'Alaska' } ] }; } children (){ return { title :{ component : Title, props : { text : 'The List Title' } }, listItems : this .state.items.map( ( item ) => { return { component : Item, key : item.id, props : { item : item, title : item.title, isNew : item.isNew, onChange : ( title ) => { this .handleChange(item, title) } } }; }) }; } async onLoad() { await sleep( 1000 ); this .setState({ items : [{ id : 3 , title : 'Collie' , isNew : true }].concat( this .data.items) }); } handleChange(item, title) { let items = this .state.items.map( ( i ) => { if (item.id == i.id){ return Object .assign({},i,{ title }); } return i; }); this .setState({ items }); } }

在上边代码中的 children() 返回的 listItems 子组件定义时,是一个组件数组。数组的每一项都是一个子组件的定义,并且需要指定每一项的 key 属性, key 属性将用于模板渲染性能优化,建议将唯一且不易变化的值设置为子组件的 key ,比如上边例子中的 id 。

模板 src/components/list/list.xml

< view class = "list" > < component key = "title" name = "title" /> < list key = "listItems" name = "item" /> </ view >

在XML模板中,调用 <list/> 标签即可自动渲染子组件列表。和 <component/> 标签类似, <list/> 同样也有两个属性, key 和 name 。Labrador编译后,会自动将 <list/> 标签编译成 wx:for 循环。

自动化测试

我们规定项目中所有后缀为 *.test.js 的文件为测试脚本文件。每一个测试脚本文件对应一个待测试的JS模块文件。例如 src/utils/util.js 和 src/utils/utils.test.js 。这样,项目中所有模块和其测试文件就全部存放在一起,方便查找和模块划分。这样规划主要是受到了GO语言的启发,也符合微信小程序一贯的目录结构风格。

在编译时,加上 -t 参数即可自动调用测试脚本完成项目测试,如果不加 -t 参数,则所有测试脚本不会被编译到 dist 目录,所以不必担心项目会肥胖。

普通JS模块测试

测试脚本中使用 export 语句导出多个名称以 test* 开头的函数,这些函数在运行后会被逐个调用完成测试。如果test测试函数在运行时抛出异常,则视为测试失败,例如代码:

export function add ( a, b ) { return a + b; }

import assert from 'assert' ; export function testAdd ( exports ) { assert(exports.add( 1 , 1 ) === 2 ); }

代码中 testAdd 即为一个test测试函数,专门用来测试 add() 函数,在test函数执行时,会将目标模块作为参数传进来,即会将 util.js 中的 exports 传进来。

自定义组件测试

自定义组件的测试脚本中可以导出两类测试函数。第三类和普通测试脚本一样,也为 test* 函数,但是参数不是 exports 而是运行中的、实例化后的组件对象。那么我们就可以在test函数中调用组件的方法或则访问组件的 props 和 state 属性,来测试行为。另外,普通模块测试脚本是启动后就开始逐个运行 test* 函数,而组件测试脚本是当组件 onReady 以后才会开始测试。

自定义组件的第二类测试函数是以 on* 开头,和组件的生命周期函数名称一模一样,这一类测试函数不是等到组件 onReady 以后开始运行,而是当组件生命周期函数运行时被触发。函数接收两个参数,第一个为组件的对象引用,第二个为 run 函数。比如某个组件有一个 onLoad 测试函数,那么当组件将要运行 onLoad 生命周期函数时,先触发 onLoad 测试函数,在测试函数内部调用 run() 函数,继续执行组件的生命周期函数, run() 函数返回的数据就是生命周期函数返回的数据,如果返回的是Promise,则代表生命周期函数是一个异步函数,测试函数也可以写为 async 异步函数,等待生命周期函数结束。这样我们就可以获取 run() 前后两个状态数据,最后对比,来测试生命周期函数的运行是否正确。

第三类测试函数与生命周期测试函数类似,是以 handle* 开头,用以测试事件处理函数是否正确,是在对应事件发生时运行测试。例如:

export function handleTap ( c, run ) { let num = c.data.num; run(); let step = c.data.num - num; if (step !== 1 ) { throw new Error ( '计数器点击一次应该自增1,但是自增了' + step); } }

生命周期测试函数和事件测试函数只会执行一次,自动化测试的结果将会输出到Console控制台。

项目配置文件

labrador create 命令在初始化项目时,会在项目根目录中创建一个 .labrador 项目配置文件,如果你的项目是使用 labrador-cli 0.3 版本创建的,可以手动增加此文件。

配置文件为JSON5格式,默认配置为:

{ "define" :{ "API_ROOT" : "http://localhost:5000/" }, "npmMap" :{ "lodash-es" : "lodash" }, "uglify" :{ "mangle" : [], "compress" : { "warnings" : false } }, "classNames" : { "text-red" : true }, "env" :{ "development" : {}, "production" : { "define" :{ "API_ROOT" : "https://your.online.domain/" } } } }

属性 说明 srcDir 指定源码目录,默认为工作目录下的 src distDir 指定目标目录,默认为工作目录下的 dist tempDir 临时目录,默认为工作目录下的 .build define 属性为静态常量列表,编译时Labrador会自动替换JS代码中的对应变量 npmMap NPM包映射设置,例如 {"underscore":"lodash"} 配置,如果你的源码中有 require('underscore') 那么编译后将成为 require('lodash') 。这样做是为了解决小程序的环境限制导致一些NPM包无法使用的问题。比如我们的代码必须依赖于包A,A又依赖于B,如果B和小程序不兼容,将导致A也无法使用。在这总情况下,我们可以Fork一份B,起名为C,将C中与小程序不兼容的代码调整下,最后在项目配置文件中将B映射为C,那么在编译后就会绕过B而加载C,从而解决这个问题。同样也可以解决一些包重复加载的问题减小程序体积,比如 { "lodash-es":"lodash"} , { "lodash.isstring":"lodash/isString" } 。 uglify UglifyJs2 压缩配置,在编译时附加 -m 参数即可对项目中的所有文件进行压缩处理。 classNames 指定不压缩的WXSS类名,在压缩模式下,默认会将所有WXSS类名压缩为非常短的字符串,并抛弃所有WXML页面中未曾使用的样式类,如果指定了该配置项,则指定的类不会被压缩和抛弃。这个配置在动态类名的情况下非常实用,比如XML中 class="text-{{color}}" ,在编译LESS时,无法确定LESS中的 .text-red 类是否被用到,所以需要配置此项强制保留 text-red 类。 env 不同环境下的特殊设置,上边的例子中,如果是生产环境(编译时开启了 -m )则将静态变量 API_ROOT 设置为 "https://your.online.domain/" 。

immutable

我们强烈建议组件的 state 和 props 都定义为不可变,这样可以清晰地管理数据流,避免一些低级错误,也利于Labrador优化性能。

在你的代码中可以调用 seamless-immutable 库:

import wx, { Component } from 'labrador' ; import immutable from 'seamless-immutable' ; class Index extends Component { onLoad(){ this .setState({ foo : immutable({ title : 'bar' }) }); } }

这样的代码可以将 state 的属性 foo 定义为不可变,但是整个 state 对象还是可变的。

我们提供了 labrador-immutable 库,基于这个库的 Component 基类的组件, state 和 props 都将会是不可变的。

import wx, { Component } from 'labrador-immutable' ; class Index extends Component { onLoad(){ this .setState({ foo : { title : 'bar' } }); this .state.foo = 'test' ; } }

labrador-immutable 库提供的所有接口和 labrador 一模一样,所以你只需要将你的代码中的

import wx, { Component } from 'labrador' ;

替换为

import wx, { Component } from 'labrador-immutable' ;

如果你不习惯immutable,那么仍然可以继续使用 labrador 库。

template/import 标签

首先声明,不建议在模板中使用template和import标签,因为Labrador框架所做出的所有努力正是为了解决微信小程序框架无法组件化的问题,微信官方提供的template/import机制不能满足开发需求,所以Labrador才实现了自定义组件机制。而Labrador的自定义组件机制和template/import机制在实现逻辑上存在差异,无法无缝结合。

但是,毕竟Labrador兼容底层所有小程序标签,虽然template/import机制谈不上是组件化方案,但毕竟轻量化实现了模板抽象,所以在简单的场景下可以使用template/import标签,但是需要注意以下几点:

template 标签在编译时无法确定最终挂载点,即无法确定是哪一个对象引用了template,因为template是公用的。 template 标签子节点上绑定的事件只能分发到Page对象上,不能分发到子组件对象上,因为 #1。 子组件中使用template标签时,只能用来显示数据,不能使用事件绑定,因为 #2。 子组件中import公共template文件时, src 的相对路径并非由当前子组件位置决定,而由子组件被引用时Page的位置决定。所以容易照成 src 路径混乱,尤其是子组件被多个Page引用时。 子组件中不建议使用template,因为 #2 #3 #4。 公用的template文件必须存放在templates或pages目录中,因为其他目录中的XML文件编译时会被抛弃。 如果template不写在独立的文件中,而是直接写在pages目录中的页面模板里,即不需要import情况下,不会有以上问题。

我们在0.6版本将Labrador代码进行了彻底的重构,同时API进行了一些调整,基于0.5版本的项目需要升级代码后才能正常运行。

升级代码前请首先将全局的 labrador-cli 和项目中所有 labrador 库升级到最新版本。

将所有 __DEBUG__ 更新为 __DEV__ 。 Labrador build 和 watch 命令取消 -d 参数,默认情况就视作开发环境。

2. labrador API调整

import wx from 'labrador' ; class Index extends wx . Component {}

更新为

import wx, { Component } from 'labrador' ; class Index extends Component {}

3. propTypes

0.6版本后 propTypes 必须是组件类的静态属性: static propTypes={} 。

4. defaultProps

请将组件类中的 props={}; 更新为 static defaultProps={} ;

5. setState

请将所有的 setData 更新为 setState ,并且不支持 setState(key,value) ,必须使用 setState({key:value}) 。

将组件内所有的 this.data.* 更新为 this.state.* 。

6. 子组件及组件列表

class Index extends Component { children = { title : new Title({ text : 'The List Title' }), listItems : new wx.List(Item, 'items' , { title : '>title' , onChange : '#handleChange' }) }; }

更新为

class Index extends Component { children() { const items = this .state.items || []; return { title :{ component : Title, props : { text : 'The List Title' } }, listItems : items.map( ( item ) => { return { component : Item, key : item.id, props :{ title : item.title, onChange : ( data ) => { this .handleChange(item, data)} } }; }) }; } }

新版本采用了Flow.js重写,所以需要为Babel和ESlint配置Flow.js插件:

npm install --save \ babel-plugin-syntax-flow \ babel-plugin-transform-flow-strip-types \ eslint-plugin-flowtype \ eslint-plugin-flowtype-errors \ flow-bin

Babel配置文件示例: https://github.com/maichong/labrador-demo/blob/master/.babelrc

ESlint配置文件示例:https://github.com/maichong/labrador-demo/blob/master/.eslintrc

Flow.js配置文件示例 https://github.com/maichong/labrador-demo/blob/master/.flowconfig

通过 getCurrentPages() 得到的 page 对象不再是组件树的最顶级组件对象, page.root 才是。

9. immutable

import wx, { Component } from 'labrador' ;

替换为

import wx, { Component } from 'labrador-immutable' ;

不强制要求,只是建议。

10. 更新模板变量绑定

模板中所有变量绑定需要增加指定 state. 或 props. 。

< view > < text class = "{{className}}" > {{title}} </ text > < template is = "foo" data = "{{...obj,bar}}" /> </ view >

更新为

< view > < text class = "{{state.className}}" > {{props.title}} </ text > < template is = "foo" data = "{{...state.obj,bar:state.bar}}" /> </ view >

ChangeLog

labrador 0.3.0

重构自定义组件支持绑定子组件数据和事件

labrador 0.4.0

增加自定义组件props机制

自动化测试

UglifyJS压缩集成

NPM包映射

增加.labrador项目配置文件

labrador 0.4.2

修复组件setData方法优化性能产生的数据不同步问题

在DEBUG模式下输出调试信息

labrador 0.5.0

新增组件列表

重构XML模板编译器

编译时绑定事件改为事件发生时自动分派

labrador 0.6.0

变更 setData 为 setState

为 改变 __DEBUG__ 为 __DEV__

为 使用 Flow.js 重构

允许指定工作目录、源码目录、目标目录等

配置文件增加 define 、 env

、 重构自定义组件列表实现方式

支持Redux

SASS/SCSS 样式支持

generate 组件模板

labrador watch 更新 components 目录下文件时自动更新关联的pages

labrador 0.6.1

模板访问props变量

项目配置文件支持JSON5格式

贡献者

郑州脉冲软件科技有限公司

梁兴臣

开源协议

本项目依据MIT开源协议发布,允许任何组织和个人免费使用。