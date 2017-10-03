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wxbot

by Fritz Lin
0.0.7 (see all)

普通个人号 微信机器人/外挂

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1

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796

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4yrs ago

Contributors

1

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3

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DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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Readme

wxbot 微信机器人

  

  • 普通个人号 微信机器人/外挂 (不同于webot等公众号机器人)
  • 意义: 个人号可充当公众号使用 关系增强/门槛降低/更多行为/依旧自动化
  • qqbot/wqq等不同: 基于浏览器/用户行为自动化 更贴近用户/更可靠
  • 基于浏览器桌面平台electron 跨平台win/linux/mac
  • 基于微信网页版 https://wx.qq.com
  • 目前处于高度开发和观察阶段
  • 目前代码提供自动回复 可自行定制

请使用较新版本的electron>=v1.0 如果electron=v0.x 可以查看分支wxbot#electron-v0

$ cd wxbot
$ npm install
$ node .  # 运行 需扫二维码登录

功能实现

  • 自动回复
  • 识别并回复相同的文本/表情/emoji
  • 识别图片/语音/视频/小视频
  • 识别位置/名片/链接/附件
  • 识别转账/在线聊天/实时对讲
  • 发送图片
  • 下载自定义表情/名片/图片/语音/附件
  • 下载视频/小视频
  • 接受好友请求并回复
  • 感应系统消息 时间/邀请加群/红包等
  • loop错误超时解锁
  • 探索运行于无界面平台 atom/electron#228

无界面linux运行

Docker 相关

$ cd wxbot
$ docker build -t wxbot .
$ docker run -d -p 8233:8233 # 浏览器访问 docker 的 8233 端口，即可获取图片

如何正确地下载electron

参考 http://blog.fritx.me/?weekly/150904

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