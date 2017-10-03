wxbot 微信机器人
- 普通个人号 微信机器人/外挂 (不同于webot等公众号机器人)
- 意义: 个人号可充当公众号使用 关系增强/门槛降低/更多行为/依旧自动化
- 与qqbot/wqq等不同: 基于浏览器/用户行为自动化 更贴近用户/更可靠
- 基于浏览器桌面平台electron 跨平台win/linux/mac
- 基于微信网页版 https://wx.qq.com
- 目前处于高度开发和观察阶段
- 目前代码提供自动回复 可自行定制
请使用较新版本的electron>=v1.0
如果electron=v0.x 可以查看分支wxbot#electron-v0
$ cd wxbot
$ npm install
$ node . # 运行 需扫二维码登录
功能实现
无界面linux运行
Docker 相关
$ cd wxbot
$ docker build -t wxbot .
$ docker run -d -p 8233:8233 # 浏览器访问 docker 的 8233 端口，即可获取图片
如何正确地下载electron
参考 http://blog.fritx.me/?weekly/150904