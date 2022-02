一行代码让微信、头条、百度、支付宝小程序支持 cookie,兼容 uni-app

Intro

小程序原生的 request 网络请求接口并不支持传统的 Cookie,但有时候我们现有的后端接口确于依赖 Cookie(比如服务器用户登录态),这个库可用一行代码为你的小程序实现 Cookie 机制,以保证基于 cookie 的服务会话不会失效,与 web 端共用会话机制

Featrues

一行代码让小程序支持 cookie

一行代码让小程序支持 cookie 可使用 api 获取、设置 cookie

可使用 api 获取、设置 cookie 支持 domain/path 作用域

Install

npm install weapp-cookie --save cp -rf ./node_modules/ ./vendor/

Usage

以微信小程序为例,在小程序根目录的 app.js 一行代码引入即可

import './vendor/weapp-cookie/dist/weapp-cookie' App({ onLaunch : function ( ) { } })

原来的 wx.request 调用方式保持不变,引入后 weapp-cookie 会在底层自动代理 wx.request 的接口访问,以支持 cookie 存储和发送

Page({ onLoad : function ( ) { wx.request({ url : 'https://example.com/login' , data : { username : 'admin' , password : '123456' }, success : function ( res ) { } }) } })

cookie 操作可通过 api 调用

import cookies from 'weapp-cookie' let token = cookies.get( 'csrf_token' , 'example.com' ) let cookie = cookies.set( 'uid' , 100 , { domain : 'example.com' }) let isRemoved = cookies.remove( 'uid' , 'example.com' ) let hasToken = cookies.has( 'uid' , 'example.com' )

使用和配置别名:由于微信小程序的安全机制,在小程序插件环境下 wx.request 不允许被重写,所以需使用内置别名或自定义别名来支持 cookie 请求

import cookies from 'weapp-cookie' wx.requestWithCookie({ url : 'https://example.com/user/current' , success : function ( res ) { console .log(res) } }) cookies.config({ requestAlias : 'requestx' }) wx.requestx({ url : 'https://example.com/user/current' , success : function ( res ) { console .log(res) } })

Api

CookieStore

import cookies from 'weapp-cookie' cookies.get( String name, String domain) cookies.set( String name, String value, Object options) cookies.has( String name, String domain) cookies.remove( String name, String domain) cookies.getCookie( String name, String domain) cookies.getCookies( String domain) cookies.clearCookies (domain) cookies.dir(domain)

Cookie

import cookies from 'weapp-cookie' let cookie = cookies.getCookie( 'uuid' , 'example.com' ) cookie.name: String cookie.value: String cookie.domain: String cookie.path: String cookie.expires: Date cookie.maxAge: Number cookie.httpOnly: Boolean cookie.isExpired() cookie.isPersistence()

如果对你有用,欢迎 star ^_^