小程序组件-小程序海报组件

概述

wxa-plugin-canvas是一个生成二维码海报的组件,通过非常简单的配置就可以生成精美的海报

生成效果

组件原理说明文章

https://juejin.im/post/5b7e48566fb9a01a1059543f

使用之前

使用 wxa-plugin-canvas 前,请确保你已经学习过微信官方的 小程序简易教程 和 自定义组件介绍。

安装

方式一.通过 npm 安装 (推荐)

小程序已经支持使用 npm 安装第三方包,详见 npm 支持

npm i wxa-plugin-canvas -S --production yarn add wxa-plugin-canvas --production

直接通过 git 下载 wxa-plugin-canvas 源代码,并将 miniprogram_dist 目录拷贝到自己的项目组件目录中

使用组件

{ "usingComponents" : { "poster" : "wxa-plugin-canvas/poster" , } }

接着就可以在 wxml 中直接使用组件

< poster id = "poster" config = "{{posterConfig}}" bind:success = "onPosterSuccess" bind:fail = "onPosterFail" > < button > 点击生成海报 </ button > </ poster >

使用注意事项

图片的域名务必添加到downloadFile合法域名中(开发设置-服务器域名-downloadFile合法域名) 如果要使用异步生成海报的方法,务必组件要加上 id="poster"

组件参数解释

config字段

字段 类型 必填 描述 width Number(单位:rpx) 是 画布宽度 height Number(单位:rpx) 是 画布高度 backgroundColor String 否 画布颜色 debug Boolean 否 false隐藏canvas,true显示canvas,默认false pixelRatio Number 否 1为一般,值越大越清晰 preload Boolean 否 true:图片资源预下载 默认false hide-loading Boolean 否 true:隐藏loading 默认false blocks Object Array(对象数组) 否 看下文 texts Object Array(对象数组) 否 看下文 images Object Array(对象数组) 否 看下文 lines Object Array(对象数组) 否 看下文

blocks字段

字段名 类型 必填 描述 x Number(单位:rpx) 是 块的坐标 y Number(单位:rpx) 是 块的坐标 width Number(单位:rpx) 否 如果内部有文字,由文字宽度和内边距决定 height Number(单位:rpx) 是 paddingLeft Number(单位:rpx) 否 内左边距 paddingRight Number(单位:rpx) 否 内右边距 borderWidth Number(单位:rpx) 否 边框宽度 borderColor String 否 边框颜色 backgroundColor String 否 背景颜色 borderRadius Number(单位:rpx) 否 圆角 text Object 否 块里面可以填充文字,参考texts字段解释 zIndex Int 否 层级,越大越高

texts字段

字段名 类型 必填 描述 x Number(单位:rpx) 是 坐标 y Number(单位:rpx) 是 坐标 text String|Object 是 当Object类型时,参数为text字段的参数,marginLeft、marginRight这两个字段可用(示例请看下文) fontSize Number(单位:rpx) 是 文字大小 color String 否 颜色 opacity Int 否 1为不透明,0为透明 lineHeight Number(单位:rpx) 否 行高 lineNum Int 否 根据宽度换行,最多的行数 width Number(单位:rpx) 否 没有指定为画布宽度 marginLeft Number(单位:rpx) 否 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 marginRight Number(单位:rpx) 否 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 textDecoration String 否 目前只支持 line-through(贯穿线),默认为none baseLine String 否 top| middle|bottom基线对齐方式 textAlign String 否 left|center|right对齐方式 zIndex Int 否 层级,越大越高 fontFamily String 否 小程序默认字体为'sans-serif', 请输入小程序支持的字体,例如:'STSong' fontWeight String 否 'bold'加粗字体,目前小程序不支持 100 - 900 加粗 fontStyle String 否 'italic'倾斜字体

images字段

字段 类型 必填 描述 x Number(单位:rpx) 是 右上角的坐标 y Number(单位:rpx) 是 右上角的坐标 url String 是 图片url(需要添加到下载白名单域名中)也支持本地图片 width Number(单位:rpx) 是 宽度(会根据图片的尺寸同比例缩放) height Number(单位:rpx) 是 高度(会根据图片的尺寸同比例缩放) borderRadius Number(单位:rpx) 否 圆角,跟css一样 borderWidth Number(单位:rpx) 否 边框宽度 borderColor String 否 边框颜色 zIndex Int 否 层级,越大越高

lines字段

字段 类型 必填 描述 startX Number(单位:rpx) 是 起始坐标 startY Number(单位:rpx) 是 起始坐标 endX Number(单位:rpx) 是 终结坐标 endY Number(单位:rpx) 是 终结坐标 width Number(单位:rpx) 是 线的宽度 color String 否 线的颜色 zIndex Int 否 层级,越大越高

事件

success

返回生成海报图片的本地url,一般做法是使用wx.previewImage预览海报,如下

onPosterSuccess(e) { const { detail } = e; wx.previewImage({ current : detail, urls : [detail] }) }

fail

返回错误信息

异步生成海报

有些场景可能需要发起ajax请求后才能获取生成海报的数据,这里提供了异步生成海报的方式。

只需要引入组件中的 poster/poster.js ,如下调用就行了

import Poster from '../../miniprogram_dist/poster/poster' ; Page({ onCreatePoster() { this .setData({ posterConfig : {...} }, () => { Poster.create(); }); } })

自定义组件异步生成海报

有些场景可能需要发起ajax请求后才能获取生成海报的数据,这里提供了异步生成海报的方式。

只需要引入组件中的 poster/poster.js ,如下调用就行了,与page不同的是,需要在Poster.create中加入this。

import Poster from '../../miniprogram_dist/poster/poster' ; Component({ onCreatePoster() { this .setData({ posterConfig : {...} }, () => { Poster.create( true , this ); }); } })

问题反馈

有什么问题可以直接提issue

提issue