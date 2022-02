(minimalist) WeChat Middleware for Express.js

微信应用框架

wx 是极简设计的微信(公共平台)应用参考级框架,而并非微信接口在 node.js 下的幂等映射。

安装

wx 要求在线的Redis实例。默认情况下, wx 尝试连接本地实例,您可以指定 Redis 连接。利用 Redis , wx 具备:

集群模式下自动管理微信令牌;

浏览器端捕捉二维码扫描;

等功能。

===

npm install wx ☞ 登录微信公众平台

☞ 高级功能

☞ 开发模式,获取token *配置服务器时仅token必须。

服务器端 app = express() wx = new require 'wx' token : 'xxx-xx-xx' app_id : 'xx-xxx' app_secret : 'xxxxxxxxxxxx' encoding_aes_key : 'xxxxxx' app.use '/wx' , wx 启动应用程序后,修改微信开发模式中服务器配置为: http://server.address/wx ,且有与程序相一致的 token 。

接受文本消息

通过 wx.text 注册文本消息处理流程:

req.content 为用户所发文本;

为用户所发文本; req.user 包含用户基本信息

探索几种根据用户发送文本,通过 res.text 被动回复的方式:

匹配正则表达式

wx.text /(.+)天气/, (req, res) -> res.text "#{req.params[1]},晴[太阳]"

接收文本常量

wx.text '你好' , (req, res) -> res.text "#{req.user.nickname},么么哒"

接收任意文本

wx.text (req, res) -> res.text "#{req.content},喵呜~"

* wx 按注册顺序匹配消息,最后注册接收任意文本句柄。

接受其他消息

图片

下面演示了通过 wx.image 接收用户发送图片,再以 res.image 被动回复相同图片的方式:

wx .img , ( req , res ) - > res .image req .media_id

可以通过 wx.download 下载图片,得到图片 buffer :

wx .download req .media_id , ( err , image ) - >

* res.image 亦接收图片文件路径,自动上传图片(为避免请求超时,建议预传图片,或先 ok 再发送客服图片消息)。

语音

下面演示了通过 wx.voice 接收用户发送图片,再以 res.voice 被动回复相同语音的方式:

wx .voice , ( req , res ) - > res .voice req .media_id

可以通过 wx.download 下载图片,得到语音 buffer :

wx .download req .media_id , ( err , voice ) - >

* res.voice 亦接收语音文件路径,自动上传语音(为避免请求超时,建议预传语音,或先 ok 再发送客服语音消息)。

视频

下面演示了通过 wx.video 接收用户发送图片,再以 res.video 被动回复视频文件的方式:

wx .video , (req, res) -> res .video title : '视频标题' description : '视频描述' video : 'video.mp4'

地理位置

下面演示了通过 wx.location 接收用户发送的地理位置,通过 req.label 、 req.location_y 、 req.location_x 获取地址、维度、经度的方式:

wx .location , (req, res) -> coordinate = req .location_x + ',' + req .location_y res .text "您在#{req.label or coordinate}"

链接

下面演示了通过 wx.link 接收用户发送链接,再通过 req.title 、 req.description 、 req.url 获取标题、描述与链接的方式:

wx .link , (req, res) -> res .text "《#{req.title}》一文发人深省…"

发送消息

文本

被动回复文本消息:

wx.text '文本' , (req, res) -> res.text '北京,晴[太阳]'

5秒内无法应答时,先 200 ,再通过 req.user 发送客服文本消息(避免微信服务器发起重试):

wx.text '文本' , (req, res) -> res.ok() req. user .text '北京,晴[太阳]'

主动发送客服文本消息:

wx .user ( 'xx_xxx' ) .text ( '北京,晴[太阳]' )

图片

被动回复图片消息:

使用 res.image 被动回复图片。既可指定本地文件路径,由 wx 自动上传图片;亦可直接传入有效的 media_id ,省略上传图片步骤。

wx .image , ( req , res ) - > res .image req .media_id

如需上传图片,建议先 200 ,再通过 req.user 发送客服消息,以免因上传耗时超5秒导致重试。

wx .img , (req, res) -> res.ok() req .user .image 'image.jpg'

上传图片获取 media_id 方式为:

wx.upload 'image' , 'image.jpg' , (req, res) ->

主动发送客服图片消息:

wx .user ( 'xx_xxx' ) .image ( 'image.jpg' )

语音

被动回复语音消息:

使用 res.voice 被动回复语音。既可指定本地文件路径,由 wx 自动上传语音;亦可直接传入有效的 media_id ,省略上传语音步骤。

wx .voice , ( req , res ) - > res .voice req .media_id

如需上传语音,建议先 200 ,再通过 req.user 发送客服消息,以免因上传耗时超5秒导致重试。

wx .voice , (req, res) -> res.ok() req .user .image 'voice.amr'

上传图片获取 media_id 方式为:

wx.upload 'voice' , 'voice.amr' , (req, res) ->

主动发送客服语音消息:

wx .user ( 'xx_xxx' ) .voice ( 'image.jpg' )

视频

被动发送视频消息:

使用 res.video 被动回复视频。既可指定本地文件路径,由 wx 自动上传语音;亦可直接传入有效的 media_id ,省略上传视频步骤。

wx .video , (req, res) -> res .video title : '视频标题' description : '视频描述' video : 'video.mp4'

如需上传视频,建议先 200 ,再通过 req.user 发送客服消息,以免因上传耗时超5秒导致重试。

wx .video , ( req , res ) - > res .ok () req .user .video ...

上传视频获取 media_id 方式为:

wx.upload 'video' , 'video.mp4' , (req, res) ->

主动发送视频消息:

wx .user ( 'xx_xxx' ) .video ...

音乐

被动发送音乐消息:

需上传专辑图片时,先 200 ,再通过 req.user.music 发送客服音乐消息(避免上传耗时超5秒,微信服务器发起重试):

wx .text '音乐' , (req, res) -> music = title : '音乐标题' description : '音乐描述' music_url : 'http://weixinjs.org/music.mp3' hq_music_url : 'http://weixinjs.org/music.mp3' thumb_media : 'cover.jpg' res .music music

无客服消息权限,或已知专辑封面 thumb_media_id 时,可直接回复音乐:

wx .text '音乐' , (req, res) -> res .music music

上传缩略图获取 media_id 方式为:

wx.upload 'thumb' , 'cover.jpg' , (req, res) ->

主动发送视频消息: 请举一反三

图文

被动发送图文消息:

wx .text '图文' , (req, res) -> news = [ title : '头条新闻标题' description : '头条新闻描述' pic_url : '' url : '' , title : '次条新闻标题' description : '次条新闻描述' pic_url : '' url : '' ] res .news news

亦可通过req.user发送客服新闻消息

wx .text '新闻' , (req, res) -> res.ok() req .user .news news

主动发送图文消息: 举一反三

转客服

消息转多客服:

通过 res.transfer 方法,将消息转发到多客服:

wx .text /客服.*/, (req, res) - > res .transfer ()

*公共平台开发者文档有更多关于多客服的开发者资料。在多客服网站下载客户端。

点击按钮

响应按钮点击,我们努力迫近最为自然的方式:

使用 wx.click 方法,指定被点击按钮名称,即可捕捉该按钮点击事件。

wx .click '点击按钮' , (req, res) -> res .text "被#{req.user.nickname}点了一下[害羞]"

编辑按钮

编辑菜单是一种内容创意,应当由 markdown 来完成。使用 wx ,你可以立即预览菜单效果,无需关注更多。安装 wx 后,可以通过 http://server.address/wx/admin 地址进入管理界面.

通过以下Markdown格式的文件可以编辑并实时预览按钮。

+ 点击按钮 + [链接文档] ( http : + 二级菜单 - [链接跳转]( http : - 拉取信息

扫描二维码登录

服务器端

通过 wx.scan 注册扫码处理流程*。响应句柄参数分别为:

浏览器请求,包含 req.session 会话、 req.user 微信用户、 req.query 二维码参数; 微信响应,可被动回复各种消息; 浏览器回调方法,可向浏览器发送任意数据。

wx .scan (req, res, desktop_callback) -> req .session .user = req .user res .text "#{req.user.nickname}从#{req.query.from}登录" desktop_callback req .user

标记语言*

< script src = "/wx/wx.js" > </ script > < img id = "登录二维码" src = "/wx/qrcode?from=网页" />

浏览器端

( '#登录二维码' ).scan (user) -> {headimgurl: src, nickname: title} = user img = $ "<img src='#{src}' /><p>#{title}</p>" (@).replaceWith( $img )

*建议为所有二维码指定名称进行分类,见临时二维码与永久二维码部分。

临时二维码

指定名称,可为二维码分类。下面二维码名称为 fruits :

< script src = "/wx/wx.js" > </ script > < img src = "/wx/qrcode/fruits?name=cherry" />

* wx 自动为被扫描的二维码增加 scanned 类名。

服务器端在 wx.scan 中指定二维码名称,注册该类二维码的处理流程。

wx .scan 'fruits' , (req, res, desktop_callback) -> res .text "#{req.user.nickname}偷吃了#{req.query.name}" desktop_callback '吃一口'

永久二维码

*永久二维码图案稳定,永不过期,适于印刷品、广告等,实现来源统计用途。 名称在 1 - 100000 间为永久二维码, [continuous] 条码支持连续扫描:

服务器端

通过 permanent 名称注册永久二维码扫码处理流程,用 req.params.scene_id 获取编号。

wx .scan 'permanent' , (req, res, callback) -> {nickname} = req .user {from} = req .query {scene_id} = req .params res .text "#{nickname}扫描#{from}编号#{scene_id}的永久二维码" callback req .user

浏览器端

通过 scan 方法,捕捉永久二维码扫描事件

( '#永久二维码' ).scan ({nickname: title, headimgurl: src}) -> img = $( "<img src='#{src}' title='#{title}' />" ) ( '#div_headimgs' ).append( $img ) img.load -> $(@).addClass( 'loaded' )

关注与取消关注

关注

通过 wx.subscribe 注册关注事件。

wx .subscribe (req, res) -> nickname = req .user .nickname res .text "[礼物]欢迎#{nickname}关注微信应用框架!"

*当用户通过扫描二维码关注时,如已注册相应的二维码扫码处理流程,则交给该流程处理,不触发 subscribe 事件,仍可根据 scan 事件的 req.event 为 subscribe 判断用户为通过扫码关注。

取消关注

通过 wx.unsubscribe 注册取消关注事件。

wx .unsubscribe ( req , res ) - > # 按具体需求进行处理。 res .ok ()

获取关注者列表

通过 wx.subscribers 方法,拉取关注者列表:

wx .subscribers ( err , res ) - > console .log res if res

获取到的关注者列表结构:

{ "total" : 23000 , "count" : 10000 , "data" : { "openid" : [ "OPENID1" , ...]}, "next_openid" : "NEXT_OPENID" }

亦可指定 next_openid ,拉取后续用户列表:

wx .subscribers next_openid , ( err , res ) - >

可以考虑用 wx.populate_subscribers 获取指定范围内关注者完整信息(分页显示关注用户、批量发送客服消息等)。

wx.populate_subscribers from, to , (err, res) -> {total, subscribers} = res if res

获取到的指定范围关注者完整信息结构:

{ total : 23000 , subscribers : [{ "subscribe" : 1 , "openid" : "......" , "nickname" : "Band" , "sex" : 1 , "language" : "zh_CN" , "city" : "广州" , "province" : "广东" , "country" : "中国" , "headimgurl" : "http://wx.qlogo.cn/..." , "subscribe_time" : 1382694957 }, ...] }

有限状态机

定义用户所处状态与各状态间跃迁条件,微信应用框架帮助您分解复杂业务,且毫不妥协研发体验: