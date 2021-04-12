在开始使用之前，你需要先阅读 微信小程序自定义组件 的相关文档。
通过
npm 安装，需要依赖小程序基础库
2.2.1 以上版本，同时依赖开发者工具的
npm 构建，详见 npm 支持。
# Using npm
npm i wux-weapp -S --production
# Using yarn
yarn add wux-weapp --production
通过 GitHub 下载
Wux Weapp 的代码，然后 将
packages/lib/ 目录拷贝到自己的项目中。
packages/lib/ - 压缩版（ES5）
packages/es/ - 未压缩版（ES6，使用时需要开启
ES6 转 ES5，位于开发者工具右上角-详情-本地配置）
git clone https://github.com/wux-weapp/wux-weapp.git
cd wux-weapp
参考 量身定制。
按照如下的方式使用组件，以
Button 为例，其它组件在对应的文档页查看：
"usingComponents": {
"wux-button": "../../dist/button/index"
}
<wux-button size="small">Button</wux-button>
<wux-button size="default">Button</wux-button>
<wux-button size="large">Button</wux-button>
随着组件库越来越丰富，文件的体积也越来越大，某些时候我们可能只需要其中的一个或多个组件，如果直接引入整个组件库的话是不合适的，这时候就需要我们将要使用到组件给单独抽离出来。
使用 量身定制 功能自动抽离组件（官方推荐）。
手动抽离组件，也很简单直接拷贝
packages/ 目录下对应的组件即可，当然某些组件存在依赖关系，则抽离过程会相对复杂一些，以 ActionSheet、Badge、Button 为例。
demo/
|-actionsheet/
|-animation-group/
|-backdrop/
|-badge/
|-button/
|-helpers/
|-index.js
packages/ 目录下对应组件（如
actionsheet）拷贝至
demo 目录；
index.json 是否存在依赖组件，若存在则一一拷贝；
index.js 文件中），是则拷贝
index.js 文件，并删除不需要的组件引用；
index.js 是否存在对帮助方法的引用，若存在则拷贝
helpers 目录（抑或直接拷贝不管是否存在引用）。
您可以扫描下方的小程序码体验或用 微信web开发者工具 打开
example 目录（请注意，是 example 目录，不是整个项目）。
您可以扫码添加下方的左侧『Wux 小助手』微信并备注『Wux Weapp』或者『加群』进交流群。 注意：如果添加『Wux 小猪手』没有反应，可以再尝试添加后边作者『Skyvow』微信。
请作者喝营养快线补补小身体(`・ω・´)
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