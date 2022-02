WARNING: DEPRECATED / ARCHIVED

This package has been deprecated and you should switch to the main package.

https://www.npmjs.com/package/@websanova/url

ARCHIVED NOTES BELOW

A simple url parsing library for Node.js.

Note this is based directly from the js-url library. To see the documentation and release notes pleas check the README page there.

Install

npm install wurl

Usage

var wurl = require ( 'wurl' ); wurl( 'domain' , url);

License

MIT licensed

Copyright (C) 2011-2012 Websanova http://www.websanova.com