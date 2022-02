WordPress.com OAuth2 server-side authorization module for Node.js.

The client-side counterpart to this module is wpcom-oauth-cors .

Installation

$ npm install wpcom-oauth

API

Return the url that points to first step for get the access token.

Set the code to request the access token.

Start the OAuth2 request to WordPress.com and execute the callback function when it's done.

Simple example application

See the example documentation to run the app

License

MIT – Copyright 2014 Automattic