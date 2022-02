Angular >=2 services for WordPress >= 4.7 Rest API

Angular2 services to consume WP-API v2

If you want to use AngularJS v1, here is the latest version: v2.0.0-rc3. npm i wp-api-angularjs@v2.0.0-rc3

Installation

npm install -g typings npm install wp-api-angular

TypeScript

Nothing special if you use TS

UMD

UMD files are available wp-api-angular.umd.js and wp-api-angular.umd.min.js , the Live Demo uses them with systemJS

Bootstrap

An exported function WpApiLoaderFactory is mandatory to be used with AoT compilation or Ionic 2.

import { Http } from '@angular/http' ; import { WpApiModule, WpApiLoader, WpApiStaticLoader } from 'wp-api-angular' export function WpApiLoaderFactory ( http: Http ) { return new WpApiStaticLoader(http, 'http://YOUR_DOMAIN/wp-json/' , ); } @NgModule({ imports : [ BrowserModule, WpApiModule.forRoot({ provide : WpApiLoader, useFactory : (WpApiLoaderFactory), deps : [Http] }) ], bootstrap : [App] }) export class AppModule { }

API

Every method return an Obervable. If you want to get a Promise you will need to add the rxjs toPromise operator:

import 'rxjs/add/operator/toPromise' ; class Test { constructor (private wpApiPosts: WpApiPosts) { this .wpApiPosts.getList() .toPromise() .then( response => response.json()) .then( body => {}) .catch( error => {}) } }

RequestOptionsArgs

Every request can have an optional RequestOptionsArgs object.

class RequestOptionsArgs { url : string method : string|RequestMethod search : string|URLSearchParams headers : Headers body : any withCredentials : boolean }

This is where you can add query string to your request or change the headers (see below).

import { Headers } from '@angular/http' ; const headers = new Headers({ 'Content-Type' : 'application/json;charset=UTF-8' , 'Access-Control-Allow-Origin' : '*' , 'Access-Control-Max-Age' : '1728000' , 'Access-Control-Allow-Headers' : 'Content-Type, Content-Range, Content-Disposition, Content-Description' 'Access-Control-Allow-Methods' : 'DELETE, HEAD, GET, OPTIONS, POST, PUT' }); wpApiPosts.getList({ headers });

WpApiPosts

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(postId, body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getMetaList(postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getMeta(postId, metaId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getRevisionList(postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getRevision(postId, revisionId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getCategoryList(postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getCategory(postId, categoryId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getTagList(postId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getTag(postId, tagId, options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiPages

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (pageId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(pageId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (pageId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getMetaList(pageId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getMeta(pageId: number , metaId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getRevisionList(pageId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; getRevision(pageId: number , revisionId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (commentId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(commentId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (commentId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiTypes

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (postType: string , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiMedia

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (mediaId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(mediaId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (mediaId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiUsers

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; me(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (userId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(userId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (userId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiTaxonomies

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (taxonomiesType: string , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiStatuses

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (statusesName: string , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiTerms

taxonomiesType can be tags , categories and more.

getList(taxonomiesType: string , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (taxonomiesType: string , termId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(taxonomiesType: string , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(taxonomiesType: string , termId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (taxonomiesType: string , termId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

WpApiCustom

getList(options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; get (customId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; create(body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; update(customId: number , body: any , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>; delete (customId: number , options?: RequestOptionsArgs): Observable<Response>;

Authentication

TO BE DEFINED

Contribute

npm install cp config.dist.json config.json Open two terminals and run watch to build on the lib files changes npm run watch in the other terminal run following to build the test page npm start