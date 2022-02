Run tasks/scripts across Yarn/Lerna/Bolt/etc workspaces.

Install

npm install workspaces-run

CLI

Run a command across every workspace:

$ workspaces-run -- echo "hello world" @project/workspace-one | hello-world @project/workspace-two | hello-world @project/workspace-three | hello-world

$ workspaces-run --parallel -- script.sh @project/workspace-one | working... @project/workspace-two | working... @project/workspace-three | working... @project/workspace-one | done . @project/workspace-two | done . @project/workspace-three | done .

$ workspaces-run --parallel=physical-cores -- script.sh @project/workspace-one | working... @project/workspace-two | working... @project/workspace-one | done . @project/workspace-three | working... @project/workspace-two | done . @project/workspace-three | done .

$ workspaces-run --parallel=2 -- script.sh @project/workspace-one | working... @project/workspace-two | working... @project/workspace-one | done . @project/workspace-three | working... @project/workspace-two | done . @project/workspace-three | done .

$ workspaces-run --order-by-deps -- script.sh @project/workspace-three | working... @project/workspace-three | done . @project/workspace-one | working... @project/workspace-one | done . @project/workspace-two | working... @project/workspace-two | done .

$ workspaces-run --order-by-deps=devDependencies -- script.sh @project/workspace-two | working... @project/workspace-two | done . @project/workspace-three | working... @project/workspace-three | done . @project/workspace-one | working... @project/workspace-one | done .

$ workspaces-run -- continue -on-error -- script.sh @project/workspace-one | working... @project/workspace-one | Error! @project/workspace-two | working... @project/workspace-two | Error! @project/workspace-three | working... @project/workspace-three | done .

$ workspaces-run --no-prefix -- script.sh working... done . working... done . working... done .

CLI Filtering

The task will be run on a workspace if all of the conditions are true.

When any of the --only patterns match the workspace package.json#name ; and

of the patterns match the workspace ; and When any of the --only-fs patterns match the workspace directory; and

of the patterns match the workspace directory; and When all of the --ignore patterns do not match the workspace package.json#name ; and

of the patterns do not match the workspace ; and When all of the --ignore-fs patterns do not match the workspace directory.

Patterns support any syntax available in micromatch:

workspaces-run --only-fs= "**/path/to/dir/**" workspaces-run --only= "workspace-{one,two}"

Flags can be specified multiple times:

workspaces-run --only=<pattern> --only=<patern>

The flags --only-fs and --ignore-fs match against a relative path to the current working directory.

Library

import workspacesRun from "workspaces-run" await workspacesRun({ cwd }, async (workspace, allWorkspaces) => { await doSomething(workspace) })

let cwd = process.cwd() await workspacesRun({ cwd }, ...)

await workspacesRun({ cwd, parallel : true }, ...) await workspacesRun({ cwd, parallel : "physical-cores" }, ...) await workspacesRun({ cwd, parallel : 3 }, ...)

await workspacesRun({ cwd, orderByDeps : true }, ...) await workspacesRun({ cwd, orderByDeps : [ "devDependencies" ] }, ...)

await workspacesRun({ cwd, continueOnError : true }, ...)

Library Filtering

await workspacesRun({ cwd, only : [ "workspace-{one,two}" ], onlyFs : [ "**/path/to/dir/**" ], }, ...)