Workerize

Moves a module into a Web Worker, automatically reflecting exported functions as asynchronous proxies.

Bundles a tiny, purpose-built RPC implementation into your app

If exported module methods are already async, signature is unchanged

Supports synchronous and asynchronous worker functions

Works beautifully with async/await

Just 800 bytes of gzipped ES3

Install

npm install --save workerize

Usage

Pass either a function or a string containing code.

worker.js:

let worker = workerize( ` export function add(a, b) { // block for half a second to demonstrate asynchronicity let start = Date.now(); while (Date.now()-start < 500); return a + b; } ` ); ( async ( ) => { console .log( '3 + 9 = ' , await worker.add( 3 , 9 )); console .log( '1 + 2 = ' , await worker.add( 1 , 2 )); })();

License

MIT License © Jason Miller