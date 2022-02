wkx

A WKT/WKB/EWKT/EWKB/TWKB/GeoJSON parser and serializer with support for

Point

LineString

Polygon

MultiPoint

MultiLineString

MultiPolygon

GeometryCollection

Examples

The following examples show you how to work with wkx.

var wkx = require ( 'wkx' ); var geometry = wkx.Geometry.parse( 'POINT(1 2)' ); var geometry = wkx.Geometry.parse( 'SRID=4326;POINT(1 2)' ); var geometry = wkx.Geometry.parse(wkbBuffer); var geometry = wkx.Geometry.parse(ewkbBuffer); var geometry = wkx.Geometry.parseTwkb(twkbBuffer); var geometry = wkx.Geometry.parseGeoJSON({ type : 'Point' , coordinates : [ 1 , 2 ] }); var wktString = new wkx.Point( 1 , 2 ).toWkt(); var wkbBuffer = new wkx.Point( 1 , 2 ).toWkb(); var ewktString = new wkx.Point( 1 , 2 , undefined , undefined , 4326 ).toEwkt(); var ewkbBuffer = new wkx.Point( 1 , 2 , undefined , undefined , 4326 ).toEwkb(); var twkbBuffer = new wkx.Point( 1 , 2 ).toTwkb(); var geoJSONObject = new wkx.Point( 1 , 2 ).toGeoJSON();

Browser

To use wkx in a webpage, simply copy a built browser version from dist/ into your project, and use a script tag to include it:

< script src = "wkx.js" > </ script >

If you use browserify for your project, you can simply npm install wkx --save , and just require wkx as usual in your code.

Regardless of which of the preceeding options you choose, using wkx in the browser will look the same:

var wkx = require ( 'wkx' ); var geometry = wkx.Geometry.parse( 'POINT(1 2)' ); console .log(geometry.toGeoJSON());

In addition to the wkx module, the browser versions also export buffer , which is useful for parsing WKB: