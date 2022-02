Winston@2 console formatter

Pretty print console formatter in yaml like style for winston@2

Install

npm install winston- console -formatter

This is custom config for default winston console transform.

Usage

const winston = require ( 'winston' ); const wcf = require ( 'winston-console-formatter' ); const logger = new winston.Logger({ level : 'silly' , }); const { formatter, timestamp } = wcf(); logger.add(winston.transports.Console, { formatter, timestamp, }); logger.log( 'error' , 'message' ); logger.log( 'warn' , 'message' ); logger.log( 'info' , 'message' ); logger.log( 'verbose' , 'message' ); logger.log( 'debug' , 'message' ); logger.log( 'silly' , 'message' );

API

options

Type: Object

Type colors configuration for yamlify-object package

Default:

wcf({ types : require ( 'yamlify-object-colors' ), });

To disable types colors pass false :

wcf({ types : false , });

Message colors by log levels

Default:

const clc = require ( 'cli-color' ); wcf({ colors : { silly : clc.blue, debug : clc.cyan, info : clc.green, warn : clc.yellow, error : clc.red, verbose : clc.magenta, }, });

To disable colors pass false :

wcf({ colors : false , });

Showing passed to meta object stack or trace prop

Type: boolean

Default: true

Showing meta object

Type: boolean

Default: true

Type: string

Default: ''

Type: string

Default: ''

Message line

winston-console-formatter can take winston label option to enrich message line:

logger.add(winston.transports.Console, { formatter, timestamp, label : 'some label' , }); logger.log( 'error' , 'message' );

Also winston-console-formatter can handle from and stack props from meta object to enrich message line

from

const meta = { from : 'Browser' , }; logger.log( 'error' , 'message' , meta);

stack