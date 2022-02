windows-quiet hours

Easily check if Windows 10 "Quiet Hours" are active - natively, without shelling out, and without any dependencies.

npm install windows-quiet-hours

const { getIsQuietHours } = require( 'windows-quiet-hours`) const isQuietHours = getIsQuietHours()

License

MIT, please see LICENSE for details. Copyright (c) 2016 Felix Rieseberg.